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Туризм
https://ria.ru/20201005/maldivy-1578218930.html
Россия впервые оказалась лидером по числу туристов на Мальдивах
На Мальдивах в сентябре отдохнуло рекордное число российских туристов, сообщает АТОР. РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T16:39
2020-10-05T16:39
туризм
коронавирус covid-19
туризм
ассоциация туроператоров россии (атор)
новости - туризм
мале
стамбул
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<strong>МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. </strong>На Мальдивах в сентябре отдохнуло рекордное число российских туристов, <a href="https://www.atorus.ru/news/press-centre/new/52910.html" target="_blank">сообщает</a> АТОР.По данным иммиграционной службы островов, в сентябре 2020 года по сравнению с августом число отдыхающих россиян выросло на 388 процентов, до 2065 человек.На втором месте по количеству туристов на Мальдивах – ОАЭ, оттуда прибыло 1029 гостей. Отдыхающих из США — 935, из Великобритании — 625, из Испании — 466, из Бразилии — 444, из Германии — 362, из Франции – 279.Тем не менее, говорят эксперты ассоциации, лидерство России – уникальное, но временное явление. В допандемийный период наша страна стабильно занимала пятое-шестое место среди въездных рынков Мальдив, при том, что в абсолютных цифрах турпоток из России был значительно больше. Например, в сентябре прошлого года на островах отдохнули 4837 россиян.После пандемийных ограничений, авиасообщение между двумя странами было восстановлено 3 сентября. С 10 сентября российский авиаперевозчик начал выполнять рейсы из Москвы в Мале. Также туристам доступны стыковочные перелеты через Стамбул и Дубай (с одной стыковкой) и через Стамбул и Доху (с двумя стыковками).
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коронавирус covid-19, туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, мале, стамбул, сша

Россия впервые оказалась лидером по числу туристов на Мальдивах

16:39 05.10.2020
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкТурист на пляже острова Велассару (Мальдивы).
Турист на пляже острова Велассару (Мальдивы). - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. На Мальдивах в сентябре отдохнуло рекордное число российских туристов, сообщает АТОР.
По данным иммиграционной службы островов, в сентябре 2020 года по сравнению с августом число отдыхающих россиян выросло на 388 процентов, до 2065 человек.
На втором месте по количеству туристов на Мальдивах – ОАЭ, оттуда прибыло 1029 гостей. Отдыхающих из США — 935, из Великобритании — 625, из Испании — 466, из Бразилии — 444, из Германии — 362, из Франции – 279.
Тем не менее, говорят эксперты ассоциации, лидерство России – уникальное, но временное явление. В допандемийный период наша страна стабильно занимала пятое-шестое место среди въездных рынков Мальдив, при том, что в абсолютных цифрах турпоток из России был значительно больше. Например, в сентябре прошлого года на островах отдохнули 4837 россиян.
После пандемийных ограничений, авиасообщение между двумя странами было восстановлено 3 сентября. С 10 сентября российский авиаперевозчик начал выполнять рейсы из Москвы в Мале. Также туристам доступны стыковочные перелеты через Стамбул и Дубай (с одной стыковкой) и через Стамбул и Доху (с двумя стыковками).
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