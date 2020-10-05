https://ria.ru/20201005/maldivy-1578218930.html

Россия впервые оказалась лидером по числу туристов на Мальдивах

На Мальдивах в сентябре отдохнуло рекордное число российских туристов, сообщает АТОР. РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T16:39

2020-10-05T16:39

2020-10-05T16:39

туризм

коронавирус covid-19

туризм

ассоциация туроператоров россии (атор)

новости - туризм

мале

стамбул

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/151943/34/1519433409_0:169:3041:1880_1400x0_80_0_0_6e2ccfcfac4ee955648ae2294f67ad41.jpg

<strong>МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. </strong>На Мальдивах в сентябре отдохнуло рекордное число российских туристов, <a href="https://www.atorus.ru/news/press-centre/new/52910.html" target="_blank">сообщает</a> АТОР.По данным иммиграционной службы островов, в сентябре 2020 года по сравнению с августом число отдыхающих россиян выросло на 388 процентов, до 2065 человек.На втором месте по количеству туристов на Мальдивах – ОАЭ, оттуда прибыло 1029 гостей. Отдыхающих из США — 935, из Великобритании — 625, из Испании — 466, из Бразилии — 444, из Германии — 362, из Франции – 279.Тем не менее, говорят эксперты ассоциации, лидерство России – уникальное, но временное явление. В допандемийный период наша страна стабильно занимала пятое-шестое место среди въездных рынков Мальдив, при том, что в абсолютных цифрах турпоток из России был значительно больше. Например, в сентябре прошлого года на островах отдохнули 4837 россиян.После пандемийных ограничений, авиасообщение между двумя странами было восстановлено 3 сентября. С 10 сентября российский авиаперевозчик начал выполнять рейсы из Москвы в Мале. Также туристам доступны стыковочные перелеты через Стамбул и Дубай (с одной стыковкой) и через Стамбул и Доху (с двумя стыковками).

https://ria.ru/20200917/shtrafy-1577315809.html

мале

стамбул

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, мале, стамбул, сша