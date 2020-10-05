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"Враг Венесуэлы": Мадуро пожелал здоровья Трампу
Президент Венесуэлы Николас Мадуро пожелал выздоровления главе США Дональда Трампу, заразившемуся коронавирусом, заявил Мадуро. РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T02:55
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коронавирус covid-19
дональд трамп
николас мадуро
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<strong>БУЭНОС-АЙРЕС, 5 окт - РИА Новости.</strong> Президент Венесуэлы Николас Мадуро пожелал выздоровления главе США Дональда Трампу, заразившемуся коронавирусом, заявил Мадуро.Трампа госпитализировали 2 октября с диагнозом "коронавирус".<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><u><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a></u></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></u>.</em>
https://ria.ru/20201005/koronavirus-1578199139.html
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коронавирус covid-19, дональд трамп, николас мадуро, венесуэла, сша, буэнос-айрес (город), в мире

"Враг Венесуэлы": Мадуро пожелал здоровья Трампу

02:55 05.10.2020 (обновлено: 07:47 05.10.2020)
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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БУЭНОС-АЙРЕС, 5 окт - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро пожелал выздоровления главе США Дональда Трампу, заразившемуся коронавирусом, заявил Мадуро.

"Мы не хотим, чтобы ни один человек заразился, мы выражаем нашу человеческую солидарность с президентом США, который является врагом Венесуэлы, но мы хотим, чтобы он выздоровел", - сказал Мадуро во время совещания по здравоохранению, которое транслировалось в Twitter.

Трампа госпитализировали 2 октября с диагнозом "коронавирус".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
02:11Распространение нового коронавируса
Мадуро заявил о желании привиться российской вакциной от COVID-19
 
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Коронавирус COVID-19Дональд ТрампНиколас МадуроВенесуэлаСШАБуэнос-Айрес (город)В мире
 
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