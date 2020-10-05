https://ria.ru/20201005/maduro-1578199369.html
"Враг Венесуэлы": Мадуро пожелал здоровья Трампу
Президент Венесуэлы Николас Мадуро пожелал выздоровления главе США Дональда Трампу, заразившемуся коронавирусом, заявил Мадуро. РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T02:55
2020-10-05T02:55
2020-10-05T07:47
коронавирус covid-19
дональд трамп
николас мадуро
венесуэла
сша
буэнос-айрес (город)
в мире
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<strong>БУЭНОС-АЙРЕС, 5 окт - РИА Новости.</strong> Президент Венесуэлы Николас Мадуро пожелал выздоровления главе США Дональда Трампу, заразившемуся коронавирусом, заявил Мадуро.Трампа госпитализировали 2 октября с диагнозом "коронавирус".<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><u><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a></u></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></u>.</em>
https://ria.ru/20201005/koronavirus-1578199139.html
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сша
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, дональд трамп, николас мадуро, венесуэла, сша, буэнос-айрес (город), в мире