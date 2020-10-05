"Враг Венесуэлы": Мадуро пожелал здоровья Трампу

"Мы не хотим, чтобы ни один человек заразился, мы выражаем нашу человеческую солидарность с президентом США, который является врагом Венесуэлы, но мы хотим, чтобы он выздоровел", - сказал Мадуро во время совещания по здравоохранению, которое транслировалось в Twitter.