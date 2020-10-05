https://ria.ru/20201005/lopyreva-1578253090.html
"Лучше Ким": российская модель поразила фанатов фото в розовом бикини
Модель, блогер и телеведущая Виктория Лопырева опубликовала в Instagram фотографию в купальнике и сразила своих поклонников наповал. РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T15:54
2020-10-05T15:54
2020-10-05T15:54
шоубиз
виктория лопырева
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<strong>МОСКВА, 5 окт — РИА Новости.</strong> Модель, блогер и телеведущая <a href="http://ria.ru/person_Viktorija_Lopyreva1/" target="_blank" data-auto="true">Виктория Лопырева</a> опубликовала в Instagram фотографию в купальнике и сразила своих поклонников наповал.В кадре девушка предстала в ярко-розовом бикини. По ее словам, дизайнер Артем Кривда посвятил его Ким Кардашьян и ее выдающимся формам."Хоть и посвятил мой друг эту модель фигуристой Ким, но блондинкам этот цвет идет не меньше, согласны?" – подписала снимок в социальной сети Виктория.Фолловеры Лопыревой заметили, что купальник на ней сидит ничуть не хуже, чем на американской звезде, и завалили блогершу комплиментами в комментариях:— Тебе больше идет этот купальник, чем Ким!— Шикарная фигура, просто бомба!— Хочу такое тело, как у Лопыревой!— На тебе купальник сидит просто шикарно.— Вика лучше Ким.Не прошел мимо и дизайнер Артем Кривда. Он написал, что модель бикини нужно переименовать в "Miss V".
https://rsport.ria.ru/20200928/lopyreva-1577903494.html
РИА Новости
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
виктория лопырева
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости.
Модель, блогер и телеведущая Виктория Лопырева
опубликовала в Instagram фотографию в купальнике и сразила своих поклонников наповал.
В кадре девушка предстала в ярко-розовом бикини. По ее словам, дизайнер Артем Кривда посвятил его Ким Кардашьян и ее выдающимся формам.
"Хоть и посвятил мой друг эту модель фигуристой Ким, но блондинкам этот цвет идет не меньше, согласны?" – подписала снимок в социальной сети Виктория.
Фолловеры Лопыревой заметили, что купальник на ней сидит ничуть не хуже, чем на американской звезде, и завалили блогершу комплиментами в комментариях:
— Тебе больше идет этот купальник, чем Ким!
— Шикарная фигура, просто бомба!
— Хочу такое тело, как у Лопыревой!
— На тебе купальник сидит просто шикарно.
Не прошел мимо и дизайнер Артем Кривда. Он написал, что модель бикини нужно переименовать в "Miss V".