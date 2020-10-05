https://ria.ru/20201005/lopyreva-1578253090.html

"Лучше Ким": российская модель поразила фанатов фото в розовом бикини

Модель, блогер и телеведущая Виктория Лопырева опубликовала в Instagram фотографию в купальнике и сразила своих поклонников наповал. РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T15:54

2020-10-05T15:54

2020-10-05T15:54

шоубиз

виктория лопырева

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<strong>МОСКВА, 5 окт — РИА Новости.</strong> Модель, блогер и телеведущая <a href="http://ria.ru/person_Viktorija_Lopyreva1/" target="_blank" data-auto="true">Виктория Лопырева</a> опубликовала в Instagram фотографию в купальнике и сразила своих поклонников наповал.В кадре девушка предстала в ярко-розовом бикини. По ее словам, дизайнер Артем Кривда посвятил его Ким Кардашьян и ее выдающимся формам."Хоть и посвятил мой друг эту модель фигуристой Ким, но блондинкам этот цвет идет не меньше, согласны?" – подписала снимок в социальной сети Виктория.Фолловеры Лопыревой заметили, что купальник на ней сидит ничуть не хуже, чем на американской звезде, и завалили блогершу комплиментами в комментариях:— Тебе больше идет этот купальник, чем Ким!— Шикарная фигура, просто бомба!— Хочу такое тело, как у Лопыревой!— На тебе купальник сидит просто шикарно.— Вика лучше Ким.Не прошел мимо и дизайнер Артем Кривда. Он написал, что модель бикини нужно переименовать в "Miss V".

https://rsport.ria.ru/20200928/lopyreva-1577903494.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

виктория лопырева