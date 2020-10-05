https://ria.ru/20201005/loboda-1578209833.html

Неожиданно сменившая имидж Лобода удивила поклонников

Певица Светлана Лобода в Instagram поделилась фотографией с новой прической, что вызывало удивление поклонников. РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T11:29

2020-10-05T11:29

2020-10-05T11:29

джиган (денис устименко-вайнштейн)

оксана самойлова

россия

алла пугачева

софия ротару

шоубиз

светлана лобода

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<strong>МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. </strong>Певица <a href="http://ria.ru/person_Svetlana_Loboda/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Лобода</a> в <a href="https://www.instagram.com/p/CF7c306hs1b/?utm_source=ig_embed" target="_blank" rel="nofollow noopener">Instagram</a> поделилась фотографией с новой прической, что вызывало удивление поклонников.Артистка укоротила длинные волосы — теперь они едва касаются ее плеч.Поклонники певицы неоднозначно восприняли смену имиджа: часть фанатов одобрила перемены, а часть — нет."Вам так идет!!!!! Лободушка из 2012", — написала ms_vdd077. Похожего мнения придерживается и iuliiav110."Богиня", — оценила новый имидж артистки sl.kseniya."Это просто какое-то варварство. Не стыдно воровать мое сердце?", — призналась lo_yuliya_lo.M.d.p.19 в комментарии к фотографии задала вопрос "что изменилось?". Angelina_bunina отметила сходство Лободы и супруги рэпера <a href="http://ria.ru/person_dzhigan-denis-ustimenko-vaynshteyn/" target="_blank" data-auto="true">Джигана</a> — <a href="http://ria.ru/person_oksana-samoylova/" target="_blank" data-auto="true">Оксаны Самойловой</a>. Об этом также написала и kowka1901 : "На <a href="http://ria.ru/person_Vadim_Samojjlov/" target="_blank" data-auto="true">Самойлову</a> похожа. Даже подумала, что она перекрасилась".А annashabanova644 напомнила, что <a href="http://ria.ru/person_Alla_Pugacheva/" target="_blank" data-auto="true">Алла Пугачева</a> и <a href="http://ria.ru/person_Sofija_Rotaru/" target="_blank" data-auto="true">София Ротару</a> были "красивее, естественны, индивидуальны и неповторимы".

https://ria.ru/20200907/koroleva-1576873662.html

https://ria.ru/20200904/dibrov-1576783378.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джиган (денис устименко-вайнштейн), оксана самойлова, россия, алла пугачева, софия ротару, светлана лобода