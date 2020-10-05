https://ria.ru/20201005/lekarstva-1578200550.html

Более 70 процентов россиян заявили о подорожании лекарств

Более 70% россиян отмечают рост цен на лекарства в своих регионах, следует из данных опроса "Единой России", который есть в распоряжении РИА Новости. РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T06:24

2020-10-05T06:24

2020-10-05T09:31

россия

михаил мурашко

единая россия

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 5 окт —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Более 70% россиян отмечают рост цен на лекарства в своих регионах, следует из данных опроса "<a href="http://ria.ru/organization_Edinaja_Rossija/" target="_blank">Единой России</a>", который есть в распоряжении РИА Новости.О росте цен на лекарственные препараты в своих регионах заявили 73% участников опроса. Девять процентов россиян не заметили выросших цен. Затруднились дать ответ 18% граждан.Кроме того, 21% граждан заявили, что удовлетворены уровнем здравоохранения у себя в регионе. Сообщили об обратном 79% опрошенных.Порядка 23% респондентов сообщили, что у них просили деньги в государственных медучреждениях за оказание официально бесплатных услуг, 65% опрошенных сказали, что не сталкивались с таким. В то же время 12% людей, принявших участие в опросе, ходят только в платные поликлиники и не доверяют государственным.Результаты опроса ЕР передаст министру здравоохранения России <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Murashko/" target="_blank" data-auto="true">Михаилу Мурашко</a>.Центральная общественная приемная председателя ЕР провела всероссийский онлайн-опрос по теме здравоохранения 16-23 сентября, в нем приняли участие порядка 20 тысяч человек. Приемная председателя традиционно проводит ежемесячные соцопросы. Предыдущие опросы были посвящены нарушениям трудовых прав граждан в период пандемии, новым условиям работы на удаленке, а также сфере туризма. В опросах приняли участие 19,6 тысячи, 7,2 тысячи и 4,7 тысячи человек соответственно.

https://ria.ru/20200928/lekarstva-1577786683.html

Анна Ивановна А что есть россияне, которые так не считают? 22

7

россия

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, михаил мурашко, единая россия, москва, общество