https://ria.ru/20201005/lekarstva-1578200550.html
Более 70 процентов россиян заявили о подорожании лекарств
Более 70% россиян отмечают рост цен на лекарства в своих регионах, следует из данных опроса "Единой России", который есть в распоряжении РИА Новости. РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T06:24
2020-10-05T06:24
2020-10-05T09:31
россия
михаил мурашко
единая россия
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 5 окт —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Более 70% россиян отмечают рост цен на лекарства в своих регионах, следует из данных опроса "<a href="http://ria.ru/organization_Edinaja_Rossija/" target="_blank">Единой России</a>", который есть в распоряжении РИА Новости.О росте цен на лекарственные препараты в своих регионах заявили 73% участников опроса. Девять процентов россиян не заметили выросших цен. Затруднились дать ответ 18% граждан.Кроме того, 21% граждан заявили, что удовлетворены уровнем здравоохранения у себя в регионе. Сообщили об обратном 79% опрошенных.Порядка 23% респондентов сообщили, что у них просили деньги в государственных медучреждениях за оказание официально бесплатных услуг, 65% опрошенных сказали, что не сталкивались с таким. В то же время 12% людей, принявших участие в опросе, ходят только в платные поликлиники и не доверяют государственным.Результаты опроса ЕР передаст министру здравоохранения России <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Murashko/" target="_blank" data-auto="true">Михаилу Мурашко</a>.Центральная общественная приемная председателя ЕР провела всероссийский онлайн-опрос по теме здравоохранения 16-23 сентября, в нем приняли участие порядка 20 тысяч человек. Приемная председателя традиционно проводит ежемесячные соцопросы. Предыдущие опросы были посвящены нарушениям трудовых прав граждан в период пандемии, новым условиям работы на удаленке, а также сфере туризма. В опросах приняли участие 19,6 тысячи, 7,2 тысячи и 4,7 тысячи человек соответственно.
https://ria.ru/20200928/lekarstva-1577786683.html
Анна Ивановна
А что есть россияне, которые так не считают?
22
7
россия
москва
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, михаил мурашко, единая россия, москва, общество
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости.
Более 70% россиян отмечают рост цен на лекарства в своих регионах, следует из данных опроса "Единой России
", который есть в распоряжении РИА Новости.
О росте цен на лекарственные препараты в своих регионах заявили 73% участников опроса. Девять процентов россиян не заметили выросших цен. Затруднились дать ответ 18% граждан.
Кроме того, 21% граждан заявили, что удовлетворены уровнем здравоохранения у себя в регионе. Сообщили об обратном 79% опрошенных.
Порядка 23% респондентов сообщили, что у них просили деньги в государственных медучреждениях за оказание официально бесплатных услуг, 65% опрошенных сказали, что не сталкивались с таким. В то же время 12% людей, принявших участие в опросе, ходят только в платные поликлиники и не доверяют государственным.
Результаты опроса ЕР передаст министру здравоохранения России Михаилу Мурашко
.
Центральная общественная приемная председателя ЕР провела всероссийский онлайн-опрос по теме здравоохранения 16-23 сентября, в нем приняли участие порядка 20 тысяч человек. Приемная председателя традиционно проводит ежемесячные соцопросы. Предыдущие опросы были посвящены нарушениям трудовых прав граждан в период пандемии, новым условиям работы на удаленке, а также сфере туризма. В опросах приняли участие 19,6 тысячи, 7,2 тысячи и 4,7 тысячи человек соответственно.