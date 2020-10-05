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Лавров оценил возможные новые ограничения для российских товаров в ЕС
Россия не оставит без ответа возможные новые ограничения для российских товаров на европейских рынках, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T13:13
2020-10-05T13:13
ассоциация европейского бизнеса
сергей лавров
еврокомиссия
евросоюз
москва
украина
экономика
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<strong>МОСКВА, 5 окт - РИА Новости.</strong> Россия не оставит без ответа возможные новые ограничения для российских товаров на европейских рынках, заявил глава МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a>."<a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskaja_komissija/" target="_blank" data-auto="true">Еврокомиссия</a> подготовила доклад, который имеет длинное название "О существенных искажениях в экономике РФ для целей проведения расследований в области торговой защиты". Я думаю, что вы понимаете, о чем идет речь. Документ носит откровенно предвзятый характер, чреват возникновением дополнительных ограничений для доступа российских товаров на рынок <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюза</a>, что, конечно же, не останется без ответа, как вы понимаете", - сказал министр перед началом встречи с членами <a href="http://ria.ru/organization_Associacija_evropejjskogo_biznesa/" target="_blank" data-auto="true">Ассоциации европейского бизнеса</a> в России.Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украине</a> и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.
https://ria.ru/20201002/sanktsii-1578121703.html
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ассоциация европейского бизнеса, сергей лавров, еврокомиссия, евросоюз, москва, украина, экономика

Лавров оценил возможные новые ограничения для российских товаров в ЕС

13:13 05.10.2020
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Россия не оставит без ответа возможные новые ограничения для российских товаров на европейских рынках, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Еврокомиссия подготовила доклад, который имеет длинное название "О существенных искажениях в экономике РФ для целей проведения расследований в области торговой защиты". Я думаю, что вы понимаете, о чем идет речь. Документ носит откровенно предвзятый характер, чреват возникновением дополнительных ограничений для доступа российских товаров на рынок Евросоюза, что, конечно же, не останется без ответа, как вы понимаете", - сказал министр перед началом встречи с членами Ассоциации европейского бизнеса в России.
Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.
Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
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Ассоциация европейского бизнесаСергей ЛавровЕврокомиссияЕвросоюзМоскваУкраинаЭкономика
 
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