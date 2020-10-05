https://ria.ru/20201005/lavrov-1578218726.html

Лавров оценил возможные новые ограничения для российских товаров в ЕС

Россия не оставит без ответа возможные новые ограничения для российских товаров на европейских рынках, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T13:13

2020-10-05T13:13

2020-10-05T13:13

ассоциация европейского бизнеса

сергей лавров

еврокомиссия

евросоюз

москва

украина

экономика

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<strong>МОСКВА, 5 окт - РИА Новости.</strong> Россия не оставит без ответа возможные новые ограничения для российских товаров на европейских рынках, заявил глава МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a>."<a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskaja_komissija/" target="_blank" data-auto="true">Еврокомиссия</a> подготовила доклад, который имеет длинное название "О существенных искажениях в экономике РФ для целей проведения расследований в области торговой защиты". Я думаю, что вы понимаете, о чем идет речь. Документ носит откровенно предвзятый характер, чреват возникновением дополнительных ограничений для доступа российских товаров на рынок <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюза</a>, что, конечно же, не останется без ответа, как вы понимаете", - сказал министр перед началом встречи с членами <a href="http://ria.ru/organization_Associacija_evropejjskogo_biznesa/" target="_blank" data-auto="true">Ассоциации европейского бизнеса</a> в России.Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украине</a> и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.

https://ria.ru/20201002/sanktsii-1578121703.html

москва

украина

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ассоциация европейского бизнеса, сергей лавров, еврокомиссия, евросоюз, москва, украина, экономика