https://ria.ru/20201005/kursk-1578242725.html
США рассекретили разговор Путина и Клинтона о гибели "Курска"
Цифровая библиотека Билла Клинтона рассекретила стенограммы бесед экс-президента США с Владимиром Путиным, одна из которых касалась катастрофы подводной лодки... РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T15:12
2020-10-05T15:12
2020-10-05T20:39
баренцево море
апл курск
билл клинтон
владимир путин
североморск
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/0b/1575645664_0:0:1864:1048_1400x0_80_0_0_c98159e827823b4cde3b2bc5dbe4aa97.jpg
<strong>МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. </strong>Цифровая библиотека <a href="http://ria.ru/person_Bill_Klinton/" target="_blank" data-auto="true">Билла Клинтона</a> <a href="https://clinton.presidentiallibraries.us/items/show/100505" target="_blank" rel="nofollow noopener">рассекретила</a> стенограммы бесед экс-президента США с <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиром Путиным</a>, одна из которых касалась катастрофы подводной лодки "Курск" в августе 2000 года.Встреча лидеров двух стран состоялась 6 сентября 2000 года в президентском номере нью-йоркской гостиницы Waldorf Astoria.В начале беседы Клинтон выразил соболезнования в связи с гибелью "Курска", а Путин признал, что у него не было хорошего варианта в сложившейся ситуации.Публикацию стенограммы прокомментировал экс-глава протокола президентов России и СССР Владимир Шевченко.Он заявил РИА Новости, что во время его работы для публикации любых документов необходимо было получить согласие второй стороны, даже если бумаги не секретные, то же самое сейчас следовало сделать США. "Документы, которые они решили опубликовать, они должны были обязательным образом согласовать с администрацией и с МИД", — добавил Шевченко.Он констатировал, что сегодня международная практика и этика "сплошь нарушается, особенно со стороны американцев и еще некоторых наших соседей".Атомный подводный ракетный крейсер "Курск" затонул в <a href="http://ria.ru/location_Barencevo_more/" target="_blank" data-auto="true">Баренцевом море</a> в 175 километрах от <a href="http://ria.ru/location_Severomorsk/" target="_blank" data-auto="true">Североморска</a> на глубине 108 метров в результате катастрофы, произошедшей 12 августа 2000 года во время учений Северного флота. Все 118 членов экипажа, находившиеся на борту, погибли.
https://ria.ru/20200812/1575660836.html
https://ria.ru/20200812/1575587216.html
Игорь Земский
Вечная память погибшим подводникам
725
Иван Сидоров
Все что возможно было сделано. Из 118 человек оставалось живыми 23 человека.. Шторм и глубина плюс затопленные отсеки не позволили спасти их.. Вечная память погибшим..
717
43
баренцево море
североморск
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/0b/1575645664_12:0:1409:1048_1400x0_80_0_0_f6c3a32f24950e54d50688d78853d043.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
баренцево море, апл курск, билл клинтон, владимир путин, североморск, сша, в мире
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости.
Цифровая библиотека Билла Клинтона рассекретила
стенограммы бесед экс-президента США с Владимиром Путиным
, одна из которых касалась катастрофы подводной лодки "Курск" в августе 2000 года.
Встреча лидеров двух стран состоялась 6 сентября 2000 года в президентском номере нью-йоркской гостиницы Waldorf Astoria.
В начале беседы Клинтон выразил соболезнования в связи с гибелью "Курска", а Путин признал, что у него не было хорошего варианта в сложившейся ситуации.
"Я оказался между выбором плохого и еще худшего. Некоторые говорили мне, что, если бы я сразу послал субмарину и хотя бы попытался спасти людей, мои рейтинги бы поднялись. Такие вещи нельзя увязывать с пропагандой. Приоритет нужно отдавать действительному спасению людей", — сказал он.
Публикацию стенограммы прокомментировал экс-глава протокола президентов России и СССР Владимир Шевченко.
Он заявил РИА Новости, что во время его работы для публикации любых документов необходимо было получить согласие второй стороны, даже если бумаги не секретные, то же самое сейчас следовало сделать США.
"Документы, которые они решили опубликовать, они должны были обязательным образом согласовать с администрацией и с МИД", — добавил Шевченко.
Он констатировал, что сегодня международная практика и этика "сплошь нарушается, особенно со стороны американцев и еще некоторых наших соседей".
Атомный подводный ракетный крейсер "Курск" затонул в Баренцевом море
в 175 километрах от Североморска
на глубине 108 метров в результате катастрофы, произошедшей 12 августа 2000 года во время учений Северного флота. Все 118 членов экипажа, находившиеся на борту, погибли.