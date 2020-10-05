https://ria.ru/20201005/kursk-1578242725.html

США рассекретили разговор Путина и Клинтона о гибели "Курска"

Цифровая библиотека Билла Клинтона рассекретила стенограммы бесед экс-президента США с Владимиром Путиным, одна из которых касалась катастрофы подводной лодки... РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T15:12

2020-10-05T15:12

2020-10-05T20:39

баренцево море

апл курск

билл клинтон

владимир путин

североморск

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. </strong>Цифровая библиотека <a href="http://ria.ru/person_Bill_Klinton/" target="_blank" data-auto="true">Билла Клинтона</a> <a href="https://clinton.presidentiallibraries.us/items/show/100505" target="_blank" rel="nofollow noopener">рассекретила</a> стенограммы бесед экс-президента США с <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиром Путиным</a>, одна из которых касалась катастрофы подводной лодки "Курск" в августе 2000 года.Встреча лидеров двух стран состоялась 6 сентября 2000 года в президентском номере нью-йоркской гостиницы Waldorf Astoria.В начале беседы Клинтон выразил соболезнования в связи с гибелью "Курска", а Путин признал, что у него не было хорошего варианта в сложившейся ситуации.Публикацию стенограммы прокомментировал экс-глава протокола президентов России и СССР Владимир Шевченко.Он заявил РИА Новости, что во время его работы для публикации любых документов необходимо было получить согласие второй стороны, даже если бумаги не секретные, то же самое сейчас следовало сделать США. "Документы, которые они решили опубликовать, они должны были обязательным образом согласовать с администрацией и с МИД", — добавил Шевченко.Он констатировал, что сегодня международная практика и этика "сплошь нарушается, особенно со стороны американцев и еще некоторых наших соседей".Атомный подводный ракетный крейсер "Курск" затонул в <a href="http://ria.ru/location_Barencevo_more/" target="_blank" data-auto="true">Баренцевом море</a> в 175 километрах от <a href="http://ria.ru/location_Severomorsk/" target="_blank" data-auto="true">Североморска</a> на глубине 108 метров в результате катастрофы, произошедшей 12 августа 2000 года во время учений Северного флота. Все 118 членов экипажа, находившиеся на борту, погибли.

https://ria.ru/20200812/1575660836.html

https://ria.ru/20200812/1575587216.html

Игорь Земский Вечная память погибшим подводникам 725

Иван Сидоров Все что возможно было сделано. Из 118 человек оставалось живыми 23 человека.. Шторм и глубина плюс затопленные отсеки не позволили спасти их.. Вечная память погибшим.. 717

43

баренцево море

североморск

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

баренцево море, апл курск, билл клинтон, владимир путин, североморск, сша, в мире