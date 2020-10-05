Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201005/kursk-1578242725.html
США рассекретили разговор Путина и Клинтона о гибели "Курска"
Цифровая библиотека Билла Клинтона рассекретила стенограммы бесед экс-президента США с Владимиром Путиным, одна из которых касалась катастрофы подводной лодки... РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T15:12
2020-10-05T20:39
баренцево море
апл курск
билл клинтон
владимир путин
североморск
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/0b/1575645664_0:0:1864:1048_1400x0_80_0_0_c98159e827823b4cde3b2bc5dbe4aa97.jpg
<strong>МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. </strong>Цифровая библиотека <a href="http://ria.ru/person_Bill_Klinton/" target="_blank" data-auto="true">Билла Клинтона</a> <a href="https://clinton.presidentiallibraries.us/items/show/100505" target="_blank" rel="nofollow noopener">рассекретила</a> стенограммы бесед экс-президента США с <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиром Путиным</a>, одна из которых касалась катастрофы подводной лодки "Курск" в августе 2000 года.Встреча лидеров двух стран состоялась 6 сентября 2000 года в президентском номере нью-йоркской гостиницы Waldorf Astoria.В начале беседы Клинтон выразил соболезнования в связи с гибелью "Курска", а Путин признал, что у него не было хорошего варианта в сложившейся ситуации.Публикацию стенограммы прокомментировал экс-глава протокола президентов России и СССР Владимир Шевченко.Он заявил РИА Новости, что во время его работы для публикации любых документов необходимо было получить согласие второй стороны, даже если бумаги не секретные, то же самое сейчас следовало сделать США. "Документы, которые они решили опубликовать, они должны были обязательным образом согласовать с администрацией и с МИД", — добавил Шевченко.Он констатировал, что сегодня международная практика и этика "сплошь нарушается, особенно со стороны американцев и еще некоторых наших соседей".Атомный подводный ракетный крейсер "Курск" затонул в <a href="http://ria.ru/location_Barencevo_more/" target="_blank" data-auto="true">Баренцевом море</a> в 175 километрах от <a href="http://ria.ru/location_Severomorsk/" target="_blank" data-auto="true">Североморска</a> на глубине 108 метров в результате катастрофы, произошедшей 12 августа 2000 года во время учений Северного флота. Все 118 членов экипажа, находившиеся на борту, погибли.
https://ria.ru/20200812/1575660836.html
https://ria.ru/20200812/1575587216.html
Вечная память погибшим подводникам
725
Все что возможно было сделано. Из 118 человек оставалось живыми 23 человека.. Шторм и глубина плюс затопленные отсеки не позволили спасти их.. Вечная память погибшим..
717
43
баренцево море
североморск
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/0b/1575645664_12:0:1409:1048_1400x0_80_0_0_f6c3a32f24950e54d50688d78853d043.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
баренцево море, апл курск, билл клинтон, владимир путин, североморск, сша, в мире

США рассекретили разговор Путина и Клинтона о гибели "Курска"

15:12 05.10.2020 (обновлено: 20:39 05.10.2020)
 
© AP PhotoАПЛ "Курск" в Баренцевом море
АПЛ Курск в Баренцевом море - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
© AP Photo
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Цифровая библиотека Билла Клинтона рассекретила стенограммы бесед экс-президента США с Владимиром Путиным, одна из которых касалась катастрофы подводной лодки "Курск" в августе 2000 года.
Встреча лидеров двух стран состоялась 6 сентября 2000 года в президентском номере нью-йоркской гостиницы Waldorf Astoria.
В начале беседы Клинтон выразил соболезнования в связи с гибелью "Курска", а Путин признал, что у него не было хорошего варианта в сложившейся ситуации.

"Я оказался между выбором плохого и еще худшего. Некоторые говорили мне, что, если бы я сразу послал субмарину и хотя бы попытался спасти людей, мои рейтинги бы поднялись. Такие вещи нельзя увязывать с пропагандой. Приоритет нужно отдавать действительному спасению людей", — сказал он.

Экипаж подводной лодки Курск в Североморске - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 08:00
Не вернувшиеся с глубины. Почему не смогли спасти экипаж "Курска"
Публикацию стенограммы прокомментировал экс-глава протокола президентов России и СССР Владимир Шевченко.
Он заявил РИА Новости, что во время его работы для публикации любых документов необходимо было получить согласие второй стороны, даже если бумаги не секретные, то же самое сейчас следовало сделать США.
"Документы, которые они решили опубликовать, они должны были обязательным образом согласовать с администрацией и с МИД", — добавил Шевченко.
Он констатировал, что сегодня международная практика и этика "сплошь нарушается, особенно со стороны американцев и еще некоторых наших соседей".
Атомный подводный ракетный крейсер "Курск" затонул в Баренцевом море в 175 километрах от Североморска на глубине 108 метров в результате катастрофы, произошедшей 12 августа 2000 года во время учений Северного флота. Все 118 членов экипажа, находившиеся на борту, погибли.
Памятник Морякам-подводникам, погибшим в мирное время - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 02:01
Гибель атомной подводной лодки "Курск" (2000)
 
Обсудить43
Баренцево мореАПЛ КурскБилл КлинтонВладимир ПутинСевероморскСШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:00Нашлась еще одна польза от ношения маски
01:49Клинт Иствуд снимется в собственном фильме
01:48Трамп покинул госпиталь после трехдневной госпитализации
01:43В Бишкеке восстановили сотовую связь
01:40Трамп пообещал вскоре вернуться к предвыборной кампании
01:37Протестующие в Бишкеке освободили экс-президента Атамбаева
01:31Армения должна уйти с "оккупированных территорий", заявил Эрдоган
01:16Президент Киргизии призвал протестующих к благоразумию
01:04Протестующие в Киргизии потребовали освободить из СИЗО экс-президента
01:01Главы МИД Южной Осетии и непризнанной НКР обсудили обострение в Карабахе
01:01Пушков жестко ответил на установку памятника Горбачеву в Германии
00:54Протестующие в Бишкеке направились к зданию Госкомитета нацбезопасности
00:25Прощание с журналисткой Славиной состоится 6 октября в Нижнем Новгороде
00:22Протестующие в Киргизии прорвались в здание парламента
00:19Финский президент проинспектирует следящую за Россией разведку
00:12Небензя назвал позором блокировку выступления экс-главы ОЗХО в Совбезе
23:52На сотрудника дагестанской колонии завели дело из-за побега заключенных
23:31Экс-главе ОЗХО не дали выступить в Совбезе ООН
23:13Небензя обвинил Запад в использовании ОЗХО для давления в деле Навального
23:10В Москве умер 31 пациент с коронавирусом
Лента новостейМолния