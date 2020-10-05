https://ria.ru/20201005/kurs-1578217845.html

Официальный курс евро на вторник вырос на восемь копеек

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 8,2 копейки, до 91,6599 рубля, курс доллара - на 3,66 копейки, до 78,1281 рубля, следует РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T13:00

2020-10-05T13:00

2020-10-05T13:00

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

динамика курсов валют

центральный банк рф (цб рф)

экономика

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<strong>МОСКВА, 5 окт - РИА Новости.</strong> Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 8,2 копейки, до 91,6599 рубля, курс доллара - на 3,66 копейки, до 78,1281 рубля, следует из данных <a href="http://ria.ru/organization_Centralnyjj_Bank_RF/" target="_blank">Банка России</a>.Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на вторник, выросла на 5,7 копейки, составив 84,2174 рубля.

https://ria.ru/20201003/rubl-1578138876.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика