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Жителю Саратова грозит до 15 суток за курение на борту самолета
Жителю Саратова, летевшему домой из Сочи, грозит до 15 суток административного ареста за курение на борту самолета, сообщило в понедельник управление на... РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T16:19
2020-10-05T16:19
сочи
саратов
происшествия
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<strong>САРАТОВ, 5 окт - РИА Новости.</strong> Жителю <a href="http://ria.ru/location_Saratov/" target="_blank" data-auto="true">Саратова</a>, летевшему домой из <a href="http://ria.ru/location_Sochi/" target="_blank" data-auto="true">Сочи</a>, грозит до 15 суток административного ареста за курение на борту самолета, сообщило в понедельник управление на транспорте МВД России по Приволжскому федеральному округу.По данным ведомства, в дежурную часть линейного отделения полиции в саратовском аэропорту "Гагарин" поступило сообщение о том, что пассажир рейса Сочи - Саратов во время полета курил в туалете. Наряд полиции сопроводил 39-летнего жителя Саратова в дежурную часть."Установлено, что мужчина курил электронную сигарету на борту самолета. В отношении гражданина составлен протокол об административном правонарушении по части 6 статьи 11.17 КоАП РФ "Нарушение правил поведения граждан на железнодорожном, воздушном или водном транспорте". Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данной статьи - административный арест на срок до 15 суток", - говорится в сообщении.
сочи
саратов
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сочи, саратов, происшествия

Жителю Саратова грозит до 15 суток за курение на борту самолета

16:19 05.10.2020
 
© РИА Новости / Илья НаймушинПассажирский самолет "Сухой Суперджет-100"
Пассажирский самолет Сухой Суперджет-100 - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
© РИА Новости / Илья Наймушин
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 5 окт - РИА Новости. Жителю Саратова, летевшему домой из Сочи, грозит до 15 суток административного ареста за курение на борту самолета, сообщило в понедельник управление на транспорте МВД России по Приволжскому федеральному округу.
По данным ведомства, в дежурную часть линейного отделения полиции в саратовском аэропорту "Гагарин" поступило сообщение о том, что пассажир рейса Сочи - Саратов во время полета курил в туалете. Наряд полиции сопроводил 39-летнего жителя Саратова в дежурную часть.
"Установлено, что мужчина курил электронную сигарету на борту самолета. В отношении гражданина составлен протокол об административном правонарушении по части 6 статьи 11.17 КоАП РФ "Нарушение правил поведения граждан на железнодорожном, воздушном или водном транспорте". Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данной статьи - административный арест на срок до 15 суток", - говорится в сообщении.
 
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