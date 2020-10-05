https://ria.ru/20201005/kurenie-1578257941.html

Жителю Саратова грозит до 15 суток за курение на борту самолета

Жителю Саратова, летевшему домой из Сочи, грозит до 15 суток административного ареста за курение на борту самолета, сообщило в понедельник управление на... РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T16:19

2020-10-05T16:19

2020-10-05T16:19

сочи

саратов

происшествия

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<strong>САРАТОВ, 5 окт - РИА Новости.</strong> Жителю <a href="http://ria.ru/location_Saratov/" target="_blank" data-auto="true">Саратова</a>, летевшему домой из <a href="http://ria.ru/location_Sochi/" target="_blank" data-auto="true">Сочи</a>, грозит до 15 суток административного ареста за курение на борту самолета, сообщило в понедельник управление на транспорте МВД России по Приволжскому федеральному округу.По данным ведомства, в дежурную часть линейного отделения полиции в саратовском аэропорту "Гагарин" поступило сообщение о том, что пассажир рейса Сочи - Саратов во время полета курил в туалете. Наряд полиции сопроводил 39-летнего жителя Саратова в дежурную часть."Установлено, что мужчина курил электронную сигарету на борту самолета. В отношении гражданина составлен протокол об административном правонарушении по части 6 статьи 11.17 КоАП РФ "Нарушение правил поведения граждан на железнодорожном, воздушном или водном транспорте". Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данной статьи - административный арест на срок до 15 суток", - говорится в сообщении.

сочи

саратов

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сочи, саратов, происшествия