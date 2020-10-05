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https://ria.ru/20201005/kosmos-1578237235.html
В "Роскосмосе" назвали сроки запуска многоразовой ракеты "Амур"
Первый пуск многоразовой ракеты-носителя "Амур" с двигателем, работающем на метане, планируется на 2026 год, сообщил "Роскосмос". РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T14:50
2020-10-05T15:08
хочу стать космонавтом
космос - риа наука
роскосмос
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<strong>МОСКВА, 5 окт - РИА Новости.</strong> Первый пуск многоразовой ракеты-носителя "Амур" с двигателем, работающем на метане, планируется на 2026 год, сообщил "<a href="http://ria.ru/organization_Roskosmos/" target="_blank" data-auto="true">Роскосмос</a>".Многоразовость - один из главных трендов космического ракетостроения, призванный в первую очередь снизить стоимость пуска. У России многоразовых ракет-носителей пока нет."По предварительным расчетам, создаваемый комплекс может начать … летные испытания уже в 2026 году. Он призван осуществить поэтапную замену действующего семейства <a href="http://ria.ru/product_Sojuz/" target="_blank" data-auto="true">ракет-носителей "Союз-2"</a>, - говорится в релизе.В понедельник "Роскосмос" подписал с Ракетно-космическим центром "Прогресс" контракт на разработку эскизного проекта "Амура". Документ планируется подготовить к концу 2020 года, "Роскосмос" выделил на его разработку 407 миллионов рублей.Изучается возможность применения в "Амуре" передовых технических решений и материалов: глубокое дросселирование двигателя второй ступени, увеличенный головной обтекатель, топливные баки из композиционных материалов и использование новых сплавов.Двухступенчатая ракета среднего класса "Амур-СПГ" будет иметь многоразовую (до 10 раз) возвращаемую первую ступень, оснащенную двигателем РД-0169, который работает на кислороде и сжиженном природном газе (метане).С космодрома <a href="http://ria.ru/location_vostochnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Восточный</a> ракета сможет выводить на низкую околоземную орбиту 9,5 тонны при многоразовом использовании первой ступени и 12 тонн - при однократном, на геопереходную орбиту - 2,5 тонны с применением разгонного блока "Фрегат" и многоразовой ступени. Стоимость пуска составит 22-35 миллионов долларов в зависимости от конфигурации.Стартовый комплекс для "Амура-СПГ" на Восточном должен обеспечить 15 пусков в год с учетом межполетного обслуживания многоразовой первой ступени.В настоящее время многоразовую ступень в своей ракете Falcon использует компания <a href="http://ria.ru/organization_Space_Exploration_Technologies/" target="_blank" data-auto="true">SpaceX</a>. Также компания Rocket Lab планирует возвращать на <a href="http://ria.ru/location_Zemlja/" target="_blank" data-auto="true">Землю</a> для повторного использования ступень ракеты Electron. Кроме того, многоразовыми ракетами занимаются в <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китае</a> и <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европе</a>.В России центр разработок группы компаний S7 разрабатывает легкую ракету с возвращаемой ступенью. Также <a href="http://ria.ru/organization_Fond_perspektivnykh_issledovanijj_2/" target="_blank" data-auto="true">Фонд перспективных исследований</a> хочет разработать летный демонстратор многоразовой ракеты "Крыло-СВ".
https://ria.ru/20200929/utechka-1577966607.html
https://ria.ru/20200924/luna-1577690682.html
https://ria.ru/20200922/kosmos-1577580539.html
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Новости
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космос - риа наука, роскосмос

В "Роскосмосе" назвали сроки запуска многоразовой ракеты "Амур"

14:50 05.10.2020 (обновлено: 15:08 05.10.2020)
 
© РИА Новости / Сергей МамонтовПавильон "Роскосмоса"
Павильон Роскосмоса - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Первый пуск многоразовой ракеты-носителя "Амур" с двигателем, работающем на метане, планируется на 2026 год, сообщил "Роскосмос".
Многоразовость - один из главных трендов космического ракетостроения, призванный в первую очередь снизить стоимость пуска. У России многоразовых ракет-носителей пока нет.
"По предварительным расчетам, создаваемый комплекс может начать … летные испытания уже в 2026 году. Он призван осуществить поэтапную замену действующего семейства ракет-носителей "Союз-2", - говорится в релизе.
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Изучается возможность применения в "Амуре" передовых технических решений и материалов: глубокое дросселирование двигателя второй ступени, увеличенный головной обтекатель, топливные баки из композиционных материалов и использование новых сплавов.
Двухступенчатая ракета среднего класса "Амур-СПГ" будет иметь многоразовую (до 10 раз) возвращаемую первую ступень, оснащенную двигателем РД-0169, который работает на кислороде и сжиженном природном газе (метане).
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Стартовый комплекс для "Амура-СПГ" на Восточном должен обеспечить 15 пусков в год с учетом межполетного обслуживания многоразовой первой ступени.
В настоящее время многоразовую ступень в своей ракете Falcon использует компания SpaceX. Также компания Rocket Lab планирует возвращать на Землю для повторного использования ступень ракеты Electron. Кроме того, многоразовыми ракетами занимаются в Китае и Европе.
В России центр разработок группы компаний S7 разрабатывает легкую ракету с возвращаемой ступенью. Также Фонд перспективных исследований хочет разработать летный демонстратор многоразовой ракеты "Крыло-СВ".
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