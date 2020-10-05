https://ria.ru/20201005/koronavirus-1578327118.html

В Москве умер 31 пациент с коронавирусом

Еще 31 пациент с COVID-19 скончался в Москве за сутки, общее число умерших достигло 5401, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с... РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T23:10

2020-10-05T23:10

2020-10-05T23:10

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

москва

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<strong>МОСКВА, 5 окт - РИА Новости.</strong> Еще 31 пациент с COVID-19 скончался в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> за сутки, общее число умерших достигло 5401, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.Таким образом, общее число умерших в столице достигло 5401.Днем ранее сообщалось о 27 умерших.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20200515/1571520997.html

россия

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, москва