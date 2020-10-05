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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201005/koronavirus-1578326616.html
Ученые назвали новый способ заражения коронавирусом
Центр по контролю и предотвращению заболеваний США (CDC) предупредил о вероятности заражения коронавирусом на расстоянии более шести футов (1,8 метра), а не... РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T23:01
2020-10-05T23:53
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
сша
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 5 окт — РИА Новости.</strong> Центр по контролю и предотвращению заболеваний <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> (CDC) предупредил о вероятности заражения коронавирусом на расстоянии более шести футов (1,8 метра), а не только через близкий контакт, свидетельствует опубликованный на <a href="https://www.cdc.gov/" target="_blank">сайте</a> ведомства документ.Авторы сообщения подчеркивают, что это возможно в "закрытых помещениях с плохой вентиляцией, в отдельных случаях, когда больной тяжело дышит, например, поет или занимается спортом".В связи с этим специалисты центра предупреждают, что "ученые полагают, что определенное количество небольших частиц, которые распространяют люди с COVID-19, концентрируется в достаточном объеме, чтобы распространять вирус другим людям. Те, кто заразились, были в одном помещении одновременно с заболевшим или вскоре после того, как он ушел. При этом, по информации CDC, наиболее распространенным остается заражение через близкий контакт с заболевшим.CDC оказался в центре очередного скандала, когда в сентябре опубликовал аналогичное предупреждение, но после документ был убран с сайта. Ведомство объяснило это ошибочной публикацией черновой версии документа.В США, по данным Университета имени Джонса Хопкинса, число заболевших коронавирусом превысило 7,4 миллиона человек, в том числе президент Трамп и его супруга. Более 209 тысяч человек скончались от COVID–19.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201004/koronavirus-1578196180.html
https://ria.ru/20201005/immunitet-1578224406.html
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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коронавирус covid-19, сша, в мире

Ученые назвали новый способ заражения коронавирусом

23:01 05.10.2020 (обновлено: 23:53 05.10.2020)
 
© AP Photo / Charles Rex ArbogastМужчина с дочерью возвращаются домой после окончания занятий в школе на юге Чикаго, США
Мужчина с дочерью возвращаются домой после окончания занятий в школе на юге Чикаго, США - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
© AP Photo / Charles Rex Arbogast
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 5 окт — РИА Новости. Центр по контролю и предотвращению заболеваний США (CDC) предупредил о вероятности заражения коронавирусом на расстоянии более шести футов (1,8 метра), а не только через близкий контакт, свидетельствует опубликованный на сайте ведомства документ.

"Есть свидетельства тому, что при определенных обстоятельствах люди с COVID-19 заразили тех, кто находился на расстоянии более шести футов", — сообщил центр в публикации, посвященной форме передачи коронавируса.

Авторы сообщения подчеркивают, что это возможно в "закрытых помещениях с плохой вентиляцией, в отдельных случаях, когда больной тяжело дышит, например, поет или занимается спортом".
В связи с этим специалисты центра предупреждают, что "ученые полагают, что определенное количество небольших частиц, которые распространяют люди с COVID-19, концентрируется в достаточном объеме, чтобы распространять вирус другим людям. Те, кто заразились, были в одном помещении одновременно с заболевшим или вскоре после того, как он ушел. При этом, по информации CDC, наиболее распространенным остается заражение через близкий контакт с заболевшим.
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CDC оказался в центре очередного скандала, когда в сентябре опубликовал аналогичное предупреждение, но после документ был убран с сайта. Ведомство объяснило это ошибочной публикацией черновой версии документа.
В США, по данным Университета имени Джонса Хопкинса, число заболевших коронавирусом превысило 7,4 миллиона человек, в том числе президент Трамп и его супруга. Более 209 тысяч человек скончались от COVID–19.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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