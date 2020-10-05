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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201005/koronavirus-1578315353.html
В США выявили более 35 тысяч случаев COVID-19 за сутки
Количество случаев заражения COVID-19 в США за последние сутки увеличилось на 35,5 тысяч, скончались еще 337 человек, сообщает университет Джонса Хопкинса,... РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T20:53
2020-10-05T20:53
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 5 окт - РИА Новости.</strong> Количество случаев заражения COVID-19 в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> за последние сутки увеличилось на 35,5 тысяч, скончались еще 337 человек, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.По данным университета, за последние 24 часа число случаев в США выросло на 35 504.Днем ранее этот показатель составлял 49 994, сообщалось о 687 скончавшихся.По последним данным университета, за все время медики выявили в США более 7,4 миллиона случаев заражения коронавирусом и более 209 тысяч летальных исходов. Излечились более 2,9 миллиона человек.Во всем мире, согласно данным университета, было зафиксировано свыше 35 миллионов случаев заражения и более миллиона летальных исходов из-за COVID-19, выздоровели более 24 миллионов человек.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201005/immunitet-1578224406.html
https://ria.ru/20201005/koronavirus-1578296139.html
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коронавирус covid-19, сша, в мире

В США выявили более 35 тысяч случаев COVID-19 за сутки

20:53 05.10.2020
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЖители Нью-Йорка аплодируют медикам клиники Lenox Hill на Манхеттене
Жители Нью-Йорка аплодируют медикам клиники Lenox Hill на Манхеттене - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Количество случаев заражения COVID-19 в США за последние сутки увеличилось на 35,5 тысяч, скончались еще 337 человек, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
По данным университета, за последние 24 часа число случаев в США выросло на 35 504.
Переходной тамбур с санобработкой госпиталя COVID-19 в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге. - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
Вчера, 13:55Распространение нового коронавируса
Вирусологи оценили заявление о сроках сохранения иммунитета к COVID-19
Днем ранее этот показатель составлял 49 994, сообщалось о 687 скончавшихся.
По последним данным университета, за все время медики выявили в США более 7,4 миллиона случаев заражения коронавирусом и более 209 тысяч летальных исходов. Излечились более 2,9 миллиона человек.
Во всем мире, согласно данным университета, было зафиксировано свыше 35 миллионов случаев заражения и более миллиона летальных исходов из-за COVID-19, выздоровели более 24 миллионов человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19СШАВ мире
 
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