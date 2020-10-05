https://ria.ru/20201005/koronavirus-1578315353.html

В США выявили более 35 тысяч случаев COVID-19 за сутки

Количество случаев заражения COVID-19 в США за последние сутки увеличилось на 35,5 тысяч, скончались еще 337 человек, сообщает университет Джонса Хопкинса,... РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T20:53

2020-10-05T20:53

2020-10-05T20:53

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 5 окт - РИА Новости.</strong> Количество случаев заражения COVID-19 в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> за последние сутки увеличилось на 35,5 тысяч, скончались еще 337 человек, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.По данным университета, за последние 24 часа число случаев в США выросло на 35 504.Днем ранее этот показатель составлял 49 994, сообщалось о 687 скончавшихся.По последним данным университета, за все время медики выявили в США более 7,4 миллиона случаев заражения коронавирусом и более 209 тысяч летальных исходов. Излечились более 2,9 миллиона человек.Во всем мире, согласно данным университета, было зафиксировано свыше 35 миллионов случаев заражения и более миллиона летальных исходов из-за COVID-19, выздоровели более 24 миллионов человек.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201005/immunitet-1578224406.html

https://ria.ru/20201005/koronavirus-1578296139.html

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сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, сша, в мире