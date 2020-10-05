https://ria.ru/20201005/koronavirus-1578296139.html

Пресс-секретарь Белого дома заразилась коронавирусом

Пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани сообщила, что сдала положительный тест на коронавирус. РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T18:42

2020-10-05T18:42

2020-10-05T18:42

распространение нового коронавируса

кейли макинани

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/05/1578295190_0:192:3071:1920_1400x0_80_0_0_3ea46d7593427573f259ffa357a586b2.jpg

<strong>ВАШИНГТОН, 5 окт – РИА Новости.</strong> Пресс-секретарь Белого дома <a href="http://ria.ru/person_keyli-makinani/" target="_blank" data-auto="true">Кейли Макинани</a> сообщила, что сдала положительный тест на коронавирус."После постоянных отрицательных тестов, включая ежедневные тесты с четверга, я сдала положительный тест на COVID-19 в понедельник утром, при этом симптомов не было", - написала она в понедельник в <a href="https://twitter.com/PressSec/status/1313138387994509313" target="_blank" rel="nofollow noopener">Twitter</a>.По ее словам, она уходит на карантин и продолжит работать удаленно.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201005/koronavirus-1578285675.html

1

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кейли макинани, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, в мире