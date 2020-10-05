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https://ria.ru/20201005/koronavirus-1578296139.html
Пресс-секретарь Белого дома заразилась коронавирусом
Пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани сообщила, что сдала положительный тест на коронавирус. РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T18:42
2020-10-05T18:42
распространение нового коронавируса
кейли макинани
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 5 окт – РИА Новости.</strong> Пресс-секретарь Белого дома <a href="http://ria.ru/person_keyli-makinani/" target="_blank" data-auto="true">Кейли Макинани</a> сообщила, что сдала положительный тест на коронавирус."После постоянных отрицательных тестов, включая ежедневные тесты с четверга, я сдала положительный тест на COVID-19 в понедельник утром, при этом симптомов не было", - написала она в понедельник в <a href="https://twitter.com/PressSec/status/1313138387994509313" target="_blank" rel="nofollow noopener">Twitter</a>.По ее словам, она уходит на карантин и продолжит работать удаленно.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201005/koronavirus-1578285675.html
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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кейли макинани, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, в мире

Пресс-секретарь Белого дома заразилась коронавирусом

18:42 05.10.2020
 
© REUTERS / Joshua RobertsПресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани
Пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
© REUTERS / Joshua Roberts
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 5 окт – РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани сообщила, что сдала положительный тест на коронавирус.
"После постоянных отрицательных тестов, включая ежедневные тесты с четверга, я сдала положительный тест на COVID-19 в понедельник утром, при этом симптомов не было", - написала она в понедельник в Twitter.
По ее словам, она уходит на карантин и продолжит работать удаленно.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКейли МакинаниКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВ мире
 
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