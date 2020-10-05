https://ria.ru/20201005/koronavirus-1578285675.html
Заразившаяся коронавирусом Меланья Трамп рассказала о своем самочувствии
Первая леди США Меланья Трамп, заболевшая коронавирусом вместе с президентом Дональдом Трампом, сообщила, что чувствует себя хорошо, и поблагодарила врачей. РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T18:06
2020-10-05T18:06
2020-10-05T18:06
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
меланья трамп
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155569/12/1555691208_0:172:3031:1877_1400x0_80_0_0_581dec64f75b5c71f7c0679da0a4acd3.jpg
<strong>ВАШИНГТОН, 5 окт – РИА Новости.</strong> Первая леди <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Melanja_Tramp/" target="_blank" data-auto="true">Меланья Трамп</a>, заболевшая коронавирусом вместе с президентом <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональдом Трампом</a>, сообщила, что чувствует себя хорошо, и поблагодарила врачей."Моя семья благодарна за все молитвы и поддержу! Я чувствую себя хорошо и продолжу отдыхать дома. Спасибо медицинскому персоналу и ухаживающим за больными, где бы они ни были, и мои не прекращающиеся молитвы за тех, кто болен или у кого вирус затронул кого-то в семье", - написала она в понедельник в <a href="https://twitter.com/flotus" target="_blank" rel="nofollow noopener">Twitter</a>.Первая леди сдала положительный тест на коронавирус одновременно с Трампом 2 октября. С самого начала о ней сообщалось, что она легко переносит заболевание. <em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200924/koronavirus-1577684607.html
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/155569/12/1555691208_151:0:2882:2048_1400x0_80_0_0_60465c6f5f265834d3f62328c83e4c43.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, меланья трамп, сша, в мире