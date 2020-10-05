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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201005/koronavirus-1578285675.html
Заразившаяся коронавирусом Меланья Трамп рассказала о своем самочувствии
Первая леди США Меланья Трамп, заболевшая коронавирусом вместе с президентом Дональдом Трампом, сообщила, что чувствует себя хорошо, и поблагодарила врачей. РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T18:06
2020-10-05T18:06
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
меланья трамп
сша
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 5 окт – РИА Новости.</strong> Первая леди <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Melanja_Tramp/" target="_blank" data-auto="true">Меланья Трамп</a>, заболевшая коронавирусом вместе с президентом <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональдом Трампом</a>, сообщила, что чувствует себя хорошо, и поблагодарила врачей."Моя семья благодарна за все молитвы и поддержу! Я чувствую себя хорошо и продолжу отдыхать дома. Спасибо медицинскому персоналу и ухаживающим за больными, где бы они ни были, и мои не прекращающиеся молитвы за тех, кто болен или у кого вирус затронул кого-то в семье", - написала она в понедельник в <a href="https://twitter.com/flotus" target="_blank" rel="nofollow noopener">Twitter</a>.Первая леди сдала положительный тест на коронавирус одновременно с Трампом 2 октября. С самого начала о ней сообщалось, что она легко переносит заболевание. <em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200924/koronavirus-1577684607.html
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, меланья трамп, сша, в мире

Заразившаяся коронавирусом Меланья Трамп рассказала о своем самочувствии

18:06 05.10.2020
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСупруга президента США Дональда Трампа Меланья Трамп на встрече с избирателями в Орландо
Супруга президента США Дональда Трампа Меланья Трамп на встрече с избирателями в Орландо - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
© РИА Новости / Стрингер
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ВАШИНГТОН, 5 окт – РИА Новости. Первая леди США Меланья Трамп, заболевшая коронавирусом вместе с президентом Дональдом Трампом, сообщила, что чувствует себя хорошо, и поблагодарила врачей.
"Моя семья благодарна за все молитвы и поддержу! Я чувствую себя хорошо и продолжу отдыхать дома. Спасибо медицинскому персоналу и ухаживающим за больными, где бы они ни были, и мои не прекращающиеся молитвы за тех, кто болен или у кого вирус затронул кого-то в семье", - написала она в понедельник в Twitter.
Первая леди сдала положительный тест на коронавирус одновременно с Трампом 2 октября. С самого начала о ней сообщалось, что она легко переносит заболевание.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Меланья ТрампСШАВ мире
 
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