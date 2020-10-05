https://ria.ru/20201005/koronavirus-1578285675.html

Заразившаяся коронавирусом Меланья Трамп рассказала о своем самочувствии

Первая леди США Меланья Трамп, заболевшая коронавирусом вместе с президентом Дональдом Трампом, сообщила, что чувствует себя хорошо, и поблагодарила врачей. РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T18:06

2020-10-05T18:06

2020-10-05T18:06

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

меланья трамп

сша

в мире

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<strong>ВАШИНГТОН, 5 окт – РИА Новости.</strong> Первая леди <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Melanja_Tramp/" target="_blank" data-auto="true">Меланья Трамп</a>, заболевшая коронавирусом вместе с президентом <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональдом Трампом</a>, сообщила, что чувствует себя хорошо, и поблагодарила врачей."Моя семья благодарна за все молитвы и поддержу! Я чувствую себя хорошо и продолжу отдыхать дома. Спасибо медицинскому персоналу и ухаживающим за больными, где бы они ни были, и мои не прекращающиеся молитвы за тех, кто болен или у кого вирус затронул кого-то в семье", - написала она в понедельник в <a href="https://twitter.com/flotus" target="_blank" rel="nofollow noopener">Twitter</a>.Первая леди сдала положительный тест на коронавирус одновременно с Трампом 2 октября. С самого начала о ней сообщалось, что она легко переносит заболевание. <em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20200924/koronavirus-1577684607.html

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, меланья трамп, сша, в мире