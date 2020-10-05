https://ria.ru/20201005/koronavirus-1578279213.html

Десятая часть жителей Земли могла заразиться COVID-19, заявили в ВОЗ

Порядка 10% населения Земли могли заразиться COVID-19 с начала пандемии, заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T17:45

2020-10-05T17:45

2020-10-05T17:45

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

тедрос адханом гебрейесус

юго-восточная азия

земля

воз

африка

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/0d/1574267833_0:0:3025:1702_1400x0_80_0_0_67afc1400e4cd94026a5e2c516780ffe.jpg

<strong>ЖЕНЕВА, 5 окт – РИА Новости, Елизавета Исакова.</strong> Порядка 10% населения <a href="http://ria.ru/location_Zemlja/" target="_blank" data-auto="true">Земли</a> могли заразиться COVID-19 с начала пандемии, заявил директор программы <a href="http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/" target="_blank" data-auto="true">ВОЗ</a> по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.Он подчеркнул, что эти данные подтверждают позицию ВОЗ о том, что большая часть населения Земли подвержена риску заразиться коронавирусом.Райан добавил, что в <a href="http://ria.ru/location_Africa/" target="_blank" data-auto="true">Африке</a> и в странах на побережье западной части <a href="http://ria.ru/location_Tikhijj_okean/" target="_blank" data-auto="true">Тихого океана</a> ситуация в данный момент улучшилась, однако кривая заражений вновь растет в северном полушарии и юго-восточной <a href="http://ria.ru/location_JUgo-Vostochnaja_Azija/" target="_blank" data-auto="true">Азии</a>. При этом пандемия не ведет себя динамично, и оказывает разное влияние на страны-члены ВОЗ и регионы.Со своей стороны генеральный директор ВОЗ <a href="http://ria.ru/person_tedros-adkhanom-gebreyesus/" target="_blank" data-auto="true">Тедрос Адханом Гебрейесус</a> напомнил о том, что на данный момент COVID-19 заразилось почти 35 миллионов человек и свыше 1 миллиона скончались от заболевания. При этом "реальные данные, безусловно, гораздо выше".<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201005/rost-1578230699.html

юго-восточная азия

земля

африка

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, тедрос адханом гебрейесус, юго-восточная азия, земля, воз, африка, в мире