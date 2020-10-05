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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201005/koronavirus-1578279213.html
Десятая часть жителей Земли могла заразиться COVID-19, заявили в ВОЗ
Порядка 10% населения Земли могли заразиться COVID-19 с начала пандемии, заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T17:45
2020-10-05T17:45
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
тедрос адханом гебрейесус
юго-восточная азия
земля
воз
африка
в мире
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<strong>ЖЕНЕВА, 5 окт – РИА Новости, Елизавета Исакова.</strong> Порядка 10% населения <a href="http://ria.ru/location_Zemlja/" target="_blank" data-auto="true">Земли</a> могли заразиться COVID-19 с начала пандемии, заявил директор программы <a href="http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/" target="_blank" data-auto="true">ВОЗ</a> по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.Он подчеркнул, что эти данные подтверждают позицию ВОЗ о том, что большая часть населения Земли подвержена риску заразиться коронавирусом.Райан добавил, что в <a href="http://ria.ru/location_Africa/" target="_blank" data-auto="true">Африке</a> и в странах на побережье западной части <a href="http://ria.ru/location_Tikhijj_okean/" target="_blank" data-auto="true">Тихого океана</a> ситуация в данный момент улучшилась, однако кривая заражений вновь растет в северном полушарии и юго-восточной <a href="http://ria.ru/location_JUgo-Vostochnaja_Azija/" target="_blank" data-auto="true">Азии</a>. При этом пандемия не ведет себя динамично, и оказывает разное влияние на страны-члены ВОЗ и регионы.Со своей стороны генеральный директор ВОЗ <a href="http://ria.ru/person_tedros-adkhanom-gebreyesus/" target="_blank" data-auto="true">Тедрос Адханом Гебрейесус</a> напомнил о том, что на данный момент COVID-19 заразилось почти 35 миллионов человек и свыше 1 миллиона скончались от заболевания. При этом "реальные данные, безусловно, гораздо выше".<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201005/rost-1578230699.html
юго-восточная азия
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коронавирус covid-19, тедрос адханом гебрейесус, юго-восточная азия, земля, воз, африка, в мире

Десятая часть жителей Земли могла заразиться COVID-19, заявили в ВОЗ

17:45 05.10.2020
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГоспиталь для больных коронавирусом в Хьюстоне
Госпиталь для больных коронавирусом в Хьюстоне - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
© РИА Новости / Стрингер
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ЖЕНЕВА, 5 окт – РИА Новости, Елизавета Исакова. Порядка 10% населения Земли могли заразиться COVID-19 с начала пандемии, заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.
"Согласно имеющимся оценкам, порядка 10% населения мира могли быть заражены этим вирусом. Эти данные разнятся в зависимости от стран, городов и сельской местности, а также среди различных групп", - сказал Райан, выступая в понедельник на открытии спецсессии исполнительного комитета ВОЗ, посвященной COVID-19.
Он подчеркнул, что эти данные подтверждают позицию ВОЗ о том, что большая часть населения Земли подвержена риску заразиться коронавирусом.
Райан добавил, что в Африке и в странах на побережье западной части Тихого океана ситуация в данный момент улучшилась, однако кривая заражений вновь растет в северном полушарии и юго-восточной Азии. При этом пандемия не ведет себя динамично, и оказывает разное влияние на страны-члены ВОЗ и регионы.
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
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Со своей стороны генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус напомнил о том, что на данный момент COVID-19 заразилось почти 35 миллионов человек и свыше 1 миллиона скончались от заболевания. При этом "реальные данные, безусловно, гораздо выше".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Тедрос Адханом ГебрейесусЮго-Восточная АзияЗемляВОЗАфрикаВ мире
 
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