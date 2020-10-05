https://ria.ru/20201005/koronavirus-1578258981.html

В Израиле впервые предъявили обвинение за распространение коронавируса

Обвинительное заключение предъявлено израильтянину за распространение коронавируса, сообщает радиостанция "Гаалей ЦАХАЛ". РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T16:25

2020-10-05T16:25

2020-10-05T16:25

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

здоровье - общество

израиль

в мире

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<strong>ТЕЛЬ-АВИВ, 5 окт - РИА Новости.</strong> Обвинительное заключение предъявлено израильтянину за распространение коронавируса, сообщает радиостанция "<a href="https://glz.co.il/%D7%92%D7%9C%D7%A6" target="_blank" rel="nofollow noopener">Гаалей ЦАХАЛ</a>".По информации радиостанции, обвинение предъявлено 24-летнему жителю юга <a href="https://ria.ru/location_Israel" target="_blank">Израиля</a>, который пришел на вечеринку, зная, что он болен коронавирусом. Отмечается, что на вечеринке гости были без масок.Местные СМИ подчеркивают, что это первое в Израиле обвинение по такому поводу.В Израиле действуют строгие нормы общенационального карантина. До 14 октября закрыты многие рабочие места, за исключением жизненно важных и непрерывных производств, лишь продовольственные магазины и аптеки продолжают работать, дома можно находиться вместе только членам одной семьи.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em>COVID-19</em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201005/rost-1578230699.html

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израиль

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, здоровье - общество, израиль, в мире