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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201005/koronavirus-1578258981.html
В Израиле впервые предъявили обвинение за распространение коронавируса
Обвинительное заключение предъявлено израильтянину за распространение коронавируса, сообщает радиостанция "Гаалей ЦАХАЛ". РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T16:25
2020-10-05T16:25
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
израиль
в мире
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<strong>ТЕЛЬ-АВИВ, 5 окт - РИА Новости.</strong> Обвинительное заключение предъявлено израильтянину за распространение коронавируса, сообщает радиостанция "<a href="https://glz.co.il/%D7%92%D7%9C%D7%A6" target="_blank" rel="nofollow noopener">Гаалей ЦАХАЛ</a>".По информации радиостанции, обвинение предъявлено 24-летнему жителю юга <a href="https://ria.ru/location_Israel" target="_blank">Израиля</a>, который пришел на вечеринку, зная, что он болен коронавирусом. Отмечается, что на вечеринке гости были без масок.Местные СМИ подчеркивают, что это первое в Израиле обвинение по такому поводу.В Израиле действуют строгие нормы общенационального карантина. До 14 октября закрыты многие рабочие места, за исключением жизненно важных и непрерывных производств, лишь продовольственные магазины и аптеки продолжают работать, дома можно находиться вместе только членам одной семьи.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em>COVID-19</em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201005/rost-1578230699.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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коронавирус covid-19, здоровье - общество, израиль, в мире

В Израиле впервые предъявили обвинение за распространение коронавируса

16:25 05.10.2020
 
© РИА Новости / Амит Шааль / Перейти в фотобанкПрохожие в медицинских масках на одной из улиц Тель-Авива
Прохожие в медицинских масках на одной из улиц Тель-Авива - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
© РИА Новости / Амит Шааль
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ТЕЛЬ-АВИВ, 5 окт - РИА Новости. Обвинительное заключение предъявлено израильтянину за распространение коронавируса, сообщает радиостанция "Гаалей ЦАХАЛ".
По информации радиостанции, обвинение предъявлено 24-летнему жителю юга Израиля, который пришел на вечеринку, зная, что он болен коронавирусом. Отмечается, что на вечеринке гости были без масок.
Местные СМИ подчеркивают, что это первое в Израиле обвинение по такому поводу.
В Израиле действуют строгие нормы общенационального карантина. До 14 октября закрыты многие рабочие места, за исключением жизненно важных и непрерывных производств, лишь продовольственные магазины и аптеки продолжают работать, дома можно находиться вместе только членам одной семьи.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоИзраильВ мире
 
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