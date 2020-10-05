https://ria.ru/20201005/koronavirus-1578257275.html

Минобрнауки пока не планирует переводить вузы на дистанционку

Министерство науки и высшего образования пока не рассматривает вопрос о переводе вузов на дистанционную форму обучения, сообщил РИА Новости глава ведомства... РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T16:15

2020-10-05T16:15

2020-10-05T18:00

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коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

валерий фальков

министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)

образование - общество

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<strong>МОСКВА, 5 окт — РИА Новости.</strong> Министерство науки и высшего образования пока не рассматривает вопрос о переводе вузов на дистанционную форму обучения, сообщил РИА Новости глава ведомства <a href="http://ria.ru/person_valeriy-falkov/" target="_blank" data-auto="true">Валерий Фальков</a>.По словам министра, ситуация динамична и все зависит от эпидемиологической обстановки в конкретном регионе.Ранее Министерство просвещения опровергло сообщения о том, что школы переводят на дистанционное обучение. В ведомстве отметили, что решения о массовом закрытии школ нет, занятия приостановлены в 0,3 процента учебных заведений, но это точечные меры.С сентября в России растет заболеваемость COVID-19. За последние сутки в стране выявили 10 880 новых случаев, а общее число инфицированных достигло 1,225 миллиона человек. Умерли за время эпидемии 21,4 тысячи человек, 982 тысячи вылечились.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

навигатор абитуриента, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, валерий фальков, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), образование - общество