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Минобрнауки пока не планирует переводить вузы на дистанционку
Министерство науки и высшего образования пока не рассматривает вопрос о переводе вузов на дистанционную форму обучения, сообщил РИА Новости глава ведомства... РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T16:15
2020-10-05T18:00
навигатор абитуриента
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
валерий фальков
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
образование - общество
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<strong>МОСКВА, 5 окт — РИА Новости.</strong> Министерство науки и высшего образования пока не рассматривает вопрос о переводе вузов на дистанционную форму обучения, сообщил РИА Новости глава ведомства <a href="http://ria.ru/person_valeriy-falkov/" target="_blank" data-auto="true">Валерий Фальков</a>.По словам министра, ситуация динамична и все зависит от эпидемиологической обстановки в конкретном регионе.Ранее Министерство просвещения опровергло сообщения о том, что школы переводят на дистанционное обучение. В ведомстве отметили, что решения о массовом закрытии школ нет, занятия приостановлены в 0,3 процента учебных заведений, но это точечные меры.С сентября в России растет заболеваемость COVID-19. За последние сутки в стране выявили 10 880 новых случаев, а общее число инфицированных достигло 1,225 миллиона человек. Умерли за время эпидемии 21,4 тысячи человек, 982 тысячи вылечились.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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навигатор абитуриента, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, валерий фальков, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), образование - общество

Минобрнауки пока не планирует переводить вузы на дистанционку

16:15 05.10.2020 (обновлено: 18:00 05.10.2020)
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкИзмерение температуры в Национальном исследовательском технологическом университете "МИСиС"
Измерение температуры в Национальном исследовательском технологическом университете МИСиС - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Министерство науки и высшего образования пока не рассматривает вопрос о переводе вузов на дистанционную форму обучения, сообщил РИА Новости глава ведомства Валерий Фальков.

"Мы мониторим ситуацию в ежедневном режиме по каждому из регионов", — сказал он.

По словам министра, ситуация динамична и все зависит от эпидемиологической обстановки в конкретном регионе.
Ранее Министерство просвещения опровергло сообщения о том, что школы переводят на дистанционное обучение. В ведомстве отметили, что решения о массовом закрытии школ нет, занятия приостановлены в 0,3 процента учебных заведений, но это точечные меры.
С сентября в России растет заболеваемость COVID-19. За последние сутки в стране выявили 10 880 новых случаев, а общее число инфицированных достигло 1,225 миллиона человек. Умерли за время эпидемии 21,4 тысячи человек, 982 тысячи вылечились.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаНавигатор абитуриентаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияВалерий ФальковМинистерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России)Образование - Общество
 
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