https://ria.ru/20201005/koronavirus-1578240161.html
Мурашко назвал ситуацию с коронавирусом в России управляемой
Ситуация по коронавирусу в России в целом управляемая, Москва принимает на себя первый удар, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T15:04
2020-10-05T15:04
2020-10-05T15:19
михаил мурашко
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
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<strong>ОРЕНБУРГ, 5 окт - РИА Новости.</strong> Ситуация по коронавирусу в России в целом управляемая, Москва принимает на себя первый удар, заявил министр здравоохранения России <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Murashko/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мурашко</a>.Он пояснил, что инфекционных коек, медперсонала достаточно, чтобы оказать помощь всем нуждающимся.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201005/immunitet-1578224406.html
россия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил мурашко, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество