https://ria.ru/20201005/koronavirus-1578240161.html

Мурашко назвал ситуацию с коронавирусом в России управляемой

Ситуация по коронавирусу в России в целом управляемая, Москва принимает на себя первый удар, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T15:04

2020-10-05T15:04

2020-10-05T15:19

михаил мурашко

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

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<strong>ОРЕНБУРГ, 5 окт - РИА Новости.</strong> Ситуация по коронавирусу в России в целом управляемая, Москва принимает на себя первый удар, заявил министр здравоохранения России <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Murashko/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мурашко</a>.Он пояснил, что инфекционных коек, медперсонала достаточно, чтобы оказать помощь всем нуждающимся.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201005/immunitet-1578224406.html

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил мурашко, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество