https://ria.ru/20201005/koronavirus-1578232321.html
В Иране зафиксировали рекордное число случаев COVID-19 за сутки
Иран за последние 24 часа выявил 3902 новых случая заражения коронавирусом, обновив суточный антирекорд, сообщила официальный представитель минздрава страны... РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T14:25
2020-10-05T14:25
2020-10-05T14:25
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
иран
в мире
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<strong>МОСКВА, 5 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Iran/" target="_blank" data-auto="true">Иран</a> за последние 24 часа выявил 3902 новых случая заражения коронавирусом, обновив суточный антирекорд, сообщила официальный представитель минздрава страны Сима Садат Лари.Предыдущий антирекорд был зафиксирован 22 сентября – 3712 случаев.На официальном сайте ведомства приводятся также слова Лари о том, то за последние сутки в Иране скончались 235 пациентов с подтвержденным COVID-19.Таким образом, общее число случаев заражения коронавирусом в Иране достигло 475 674, всего скончались 27 192 человека. Минздрав также сообщает, что после заражения выздоровели более 392 тысяч человек.Минздрав Ирана 29 августа впервые за три месяца зафиксировал менее 2 тысяч новых случаев заражения коронавирусом за сутки - в последний раз такое было 26 мая. Однако подобная статистика фиксировалась лишь в течение нескольких дней, после чего с 7 сентября число случаев CJVID-19 снова стало превышать 2 тысячи, а 18 сентября впервые с начала июня превысило 3 тысячи.Эпидемиологическая ситуация в Иране развивается скачкообразно: пройдя в конце марта-начале апреля первую волну заражений (более 3 тысяч случаев в сутки), страна в начале мая фиксировала менее тысячи случаев, после чего ситуация снова стала ухудшаться - в начале июня был установлен новый рекорд заражаемости, побивший мартовский показатель, а в течение июля этот антирекорд несколько раз обновлялся. Вместе с этим значительно возросла смертность - с двухзначных показателей до трехзначных (антирекорд установлен в июле - 235 жертв за сутки).<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201005/immunitet-1578224406.html
https://ria.ru/20201004/koronavirus-1578196180.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, иран, в мире
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Иран
за последние 24 часа выявил 3902 новых случая заражения коронавирусом, обновив суточный антирекорд, сообщила официальный представитель минздрава страны Сима Садат Лари.
Предыдущий антирекорд был зафиксирован 22 сентября – 3712 случаев.
На официальном сайте ведомства приводятся также слова Лари о том, то за последние сутки в Иране скончались 235 пациентов с подтвержденным COVID-19.
Таким образом, общее число случаев заражения коронавирусом в Иране достигло 475 674, всего скончались 27 192 человека. Минздрав также сообщает, что после заражения выздоровели более 392 тысяч человек.
Минздрав Ирана 29 августа впервые за три месяца зафиксировал менее 2 тысяч новых случаев заражения коронавирусом за сутки - в последний раз такое было 26 мая. Однако подобная статистика фиксировалась лишь в течение нескольких дней, после чего с 7 сентября число случаев CJVID-19 снова стало превышать 2 тысячи, а 18 сентября впервые с начала июня превысило 3 тысячи.
Эпидемиологическая ситуация в Иране развивается скачкообразно: пройдя в конце марта-начале апреля первую волну заражений (более 3 тысяч случаев в сутки), страна в начале мая фиксировала менее тысячи случаев, после чего ситуация снова стала ухудшаться - в начале июня был установлен новый рекорд заражаемости, побивший мартовский показатель, а в течение июля этот антирекорд несколько раз обновлялся. Вместе с этим значительно возросла смертность - с двухзначных показателей до трехзначных (антирекорд установлен в июле - 235 жертв за сутки).
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.