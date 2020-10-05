https://ria.ru/20201005/koronavirus-1578227909.html

Минтруд: работодатель не может требовать от работника тест на COVID-19

Работодатель не имеет правовых оснований требовать у работника проходить тест на коронавирус или предоставлять справку об отрицательном результате такого теста, РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T14:06

2020-10-05T14:06

2020-10-05T14:06

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

николай николаев (депутат)

ольга баталина

здоровье - общество

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

госдума рф

общество

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<strong>МОСКВА, 5 окт - РИА Новости.</strong> Работодатель не имеет правовых оснований требовать у работника проходить тест на коронавирус или предоставлять справку об отрицательном результате такого теста, следует из ответа <a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_truda_i_soczashhit" target="_blank">Минтруда</a>, размещенного в <a href="https://t.me/nikpnik" target="_blank" rel="nofollow noopener">Telegram</a>-канале депутата Госдумы Николая Николаева.Согласно письму министерства за подписью замминистра Ольги Баталиной, работодатель не имеет права запрашивать информацию о состоянии здоровья работника, за исключением сведений, которые относятся к возможности выполнения трудовой функции.Добавляется, что для определения пригодности работника к выполнению работы и предупреждения профессиональных заболеваний работодатель должен иметь информацию о состоянии здоровья работников, занятых на тяжелых работах, работах с вредными и опасными условиями труда, а также связанных с движением транспорта, работников пищевой промышленности, общественного питания и торговли, водопроводных сооружений, лечебно-профилактических и детских учреждений.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20201005/sobyanin-1578214205.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, николай николаев (депутат), ольга баталина, здоровье - общество, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), госдума рф, общество