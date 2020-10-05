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https://ria.ru/20201005/koronavirus-1578227909.html
Минтруд: работодатель не может требовать от работника тест на COVID-19
Работодатель не имеет правовых оснований требовать у работника проходить тест на коронавирус или предоставлять справку об отрицательном результате такого теста, РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T14:06
2020-10-05T14:06
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
николай николаев (депутат)
ольга баталина
здоровье - общество
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
госдума рф
общество
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<strong>МОСКВА, 5 окт - РИА Новости.</strong> Работодатель не имеет правовых оснований требовать у работника проходить тест на коронавирус или предоставлять справку об отрицательном результате такого теста, следует из ответа <a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_truda_i_soczashhit" target="_blank">Минтруда</a>, размещенного в <a href="https://t.me/nikpnik" target="_blank" rel="nofollow noopener">Telegram</a>-канале депутата Госдумы Николая Николаева.Согласно письму министерства за подписью замминистра Ольги Баталиной, работодатель не имеет права запрашивать информацию о состоянии здоровья работника, за исключением сведений, которые относятся к возможности выполнения трудовой функции.Добавляется, что для определения пригодности работника к выполнению работы и предупреждения профессиональных заболеваний работодатель должен иметь информацию о состоянии здоровья работников, занятых на тяжелых работах, работах с вредными и опасными условиями труда, а также связанных с движением транспорта, работников пищевой промышленности, общественного питания и торговли, водопроводных сооружений, лечебно-профилактических и детских учреждений.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, николай николаев (депутат), ольга баталина, здоровье - общество, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), госдума рф, общество

Минтруд: работодатель не может требовать от работника тест на COVID-19

14:06 05.10.2020
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЭкспресс-тестирование на COVID-19
Экспресс-тестирование на COVID-19 - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Работодатель не имеет правовых оснований требовать у работника проходить тест на коронавирус или предоставлять справку об отрицательном результате такого теста, следует из ответа Минтруда, размещенного в Telegram-канале депутата Госдумы Николая Николаева.
Согласно письму министерства за подписью замминистра Ольги Баталиной, работодатель не имеет права запрашивать информацию о состоянии здоровья работника, за исключением сведений, которые относятся к возможности выполнения трудовой функции.

"Таким образом, правовых оснований требовать у работника справку, подтверждающую отрицательный результат тестирования на COVID-19, следовательно, как и самого прохождения теста, по нашему мнению, у работодателя не имеется", - говорится в документе.

Добавляется, что для определения пригодности работника к выполнению работы и предупреждения профессиональных заболеваний работодатель должен иметь информацию о состоянии здоровья работников, занятых на тяжелых работах, работах с вредными и опасными условиями труда, а также связанных с движением транспорта, работников пищевой промышленности, общественного питания и торговли, водопроводных сооружений, лечебно-профилактических и детских учреждений.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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