https://ria.ru/20201005/koronavirus-1578222580.html

Песков рассказал, кто в Кремле не перешел на удаленку

Сотрудники тех подразделений Администрации президента, где это возможно, перешли на удаленную работу, там, где невозможно, этого не произошло, заявил... РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T13:45

2020-10-05T13:45

2020-10-05T13:45

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

администрация президента россии

дмитрий песков

политика

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<strong>МОСКВА, 5 окт - РИА Новости.</strong> Сотрудники тех подразделений Администрации президента, где это возможно, перешли на удаленную работу, там, где невозможно, этого не произошло, заявил пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.Ранее мэр столицы <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a> сообщил, что из-за роста заболеваемости коронавирусом власти приняли решение обязать работодателей в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> с 5 октября перевести на удаленную работу не менее 30% работников."В Администрации президента в тех подразделениях, где это возможно, перешли сотрудники на удаленную работу. В тех подразделениях, где это невозможно, этого не произошло", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том перешли ли 30% сотрудников на удаленный режим работы в Администрации президента.Отвечая на вопрос о численности таких работников, Песков отметил, что такие расчеты не производились. Он добавил, что в администрации к этому вопросу подходят гибко, так как главное - "обеспечить непрерывность работы этой важнейшей администрации". Он добавил, что прежде всего руководствуются этими интересами и соображениями безопасности и охраны здоровья людей.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20201005/koronavirus-1578198035.html

https://ria.ru/20201005/koronavirus-1578099949.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, администрация президента россии, дмитрий песков, политика