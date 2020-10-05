В Кремле прокомментировали рост числа заразившихся COVID-19

"Вы знаете, что растущие цифры количества заболевших, конечно, являются весьма серьезным поводом для того, чтобы мобилизоваться и стать гораздо более осторожными в ежедневном обиходе. Это касается каждого из нас. Но что касается локдауна, я не слышал таких обсуждений", - сказал Песков журналистам.