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Распространение нового коронавируса
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В Кремле прокомментировали рост числа заразившихся COVID-19
В Кремле считают растущие цифры заразившихся коронавирусом весьма серьезным поводом для мобилизации и большей осторожности россиян, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T13:33
2020-10-05T13:33
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
дмитрий песков
общество
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<strong>МОСКВА, 5 окт - РИА Новости.</strong> В Кремле считают растущие цифры заразившихся коронавирусом весьма серьезным поводом для мобилизации и большей осторожности россиян, сообщил пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, дмитрий песков, общество

В Кремле прокомментировали рост числа заразившихся COVID-19

13:33 05.10.2020
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. В Кремле считают растущие цифры заразившихся коронавирусом весьма серьезным поводом для мобилизации и большей осторожности россиян, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Вы знаете, что растущие цифры количества заболевших, конечно, являются весьма серьезным поводом для того, чтобы мобилизоваться и стать гораздо более осторожными в ежедневном обиходе. Это касается каждого из нас. Но что касается локдауна, я не слышал таких обсуждений", - сказал Песков журналистам.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияДмитрий ПесковОбщество
 
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