https://ria.ru/20201005/koronavirus-1578213998.html

В Подмосковье 80% заразившихся COVID-19 признались, что не носили маски

Восемь из десяти заразившихся коронавирусом в Подмосковье признались во время опроса, что не надевали маски в общественных местах, заявил губернатор региона... РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T12:25

2020-10-05T12:25

2020-10-05T12:25

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

общество

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<strong>МОСКВА, 5 окт – РИА Новости.</strong> Восемь из десяти заразившихся коронавирусом в <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковье</a> признались во время опроса, что не надевали маски в общественных местах, заявил губернатор региона <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Vorobev/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Воробьев</a>. <em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>

Grf Мосрансавто плохо контролирует масочный режим в своих автобусах. На некоторых маршрутах контроля нет совсем. 21

Grf Потому что носили маски на подбородке или совали их в карман. 19

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московская область (подмосковье)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, андрей воробьев, московская область (подмосковье), общество