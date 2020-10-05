https://ria.ru/20201005/koronavirus-1578213998.html
В Подмосковье 80% заразившихся COVID-19 признались, что не носили маски
Восемь из десяти заразившихся коронавирусом в Подмосковье признались во время опроса, что не надевали маски в общественных местах, заявил губернатор региона... РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T12:25
2020-10-05T12:25
2020-10-05T12:25
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
общество
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<strong>МОСКВА, 5 окт – РИА Новости.</strong> Восемь из десяти заразившихся коронавирусом в <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковье</a> признались во время опроса, что не надевали маски в общественных местах, заявил губернатор региона <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Vorobev/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Воробьев</a>. <em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>
Grf
Мосрансавто плохо контролирует масочный режим в своих автобусах. На некоторых маршрутах контроля нет совсем.
21
Grf
Потому что носили маски на подбородке или совали их в карман.
19
9
московская область (подмосковье)
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, андрей воробьев, московская область (подмосковье), общество