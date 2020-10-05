https://ria.ru/20201005/koronavirus-1578212159.html

ФАС пообещала, что дефицита масок и антисептиков не будет

Нехватки масок и антисептиков на фоне ситуации с коронавирусом в России точно не будет, рынок насыщен, и цены снижаются, заявил журналистам начальник управления РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T11:54

2020-10-05T11:54

2020-10-05T12:58

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

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<strong>НОВОСИБИРСК, 5 окт —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Нехватки масок и антисептиков на фоне ситуации с коронавирусом в <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya" target="_blank">России</a> точно не будет, рынок насыщен, и цены снижаются, заявил журналистам начальник управления <u><a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_antimonopolnaja_sluzhba_RF/">ФАС</a></u> по борьбе с картелями Андрей Тенишев."Дефицита средств индивидуальной защиты не будет точно. Роста цен нет, и более того — рынок сейчас насыщен средствами индивидуальной защиты, и мы фиксируем снижение цен. В различных регионах оно происходит по-разному. Допустим, в Москве цены на маски снизились кардинально. Можно уже купить и за пять, и за десять рублей. В Новосибирске, насколько я знаю, тоже", — сказал он.Число выявленных случаев коронавируса в России за сутки, по данным оперативного штаба, выросло на 10 888 до 1 225 889. Наибольшее число новых случаев зарегистрировано в Москве — 3537.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20200801/1575209347.html

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, федеральная антимонопольная служба (фас россии)