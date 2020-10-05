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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201005/koronavirus-1578212159.html
ФАС пообещала, что дефицита масок и антисептиков не будет
Нехватки масок и антисептиков на фоне ситуации с коронавирусом в России точно не будет, рынок насыщен, и цены снижаются, заявил журналистам начальник управления РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T11:54
2020-10-05T12:58
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
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<strong>НОВОСИБИРСК, 5 окт —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Нехватки масок и антисептиков на фоне ситуации с коронавирусом в <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya" target="_blank">России</a> точно не будет, рынок насыщен, и цены снижаются, заявил журналистам начальник управления <u><a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_antimonopolnaja_sluzhba_RF/">ФАС</a></u> по борьбе с картелями Андрей Тенишев."Дефицита средств индивидуальной защиты не будет точно. Роста цен нет, и более того — рынок сейчас насыщен средствами индивидуальной защиты, и мы фиксируем снижение цен. В различных регионах оно происходит по-разному. Допустим, в Москве цены на маски снизились кардинально. Можно уже купить и за пять, и за десять рублей. В Новосибирске, насколько я знаю, тоже", — сказал он.Число выявленных случаев коронавируса в России за сутки, по данным оперативного штаба, выросло на 10 888 до 1 225 889. Наибольшее число новых случаев зарегистрировано в Москве — 3537.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, федеральная антимонопольная служба (фас россии)

ФАС пообещала, что дефицита масок и антисептиков не будет

11:54 05.10.2020 (обновлено: 12:58 05.10.2020)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы / Перейти в фотобанкМаски и антисептики
Маски и антисептики - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
© РИА Новости / Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы
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НОВОСИБИРСК, 5 окт — РИА Новости. Нехватки масок и антисептиков на фоне ситуации с коронавирусом в России точно не будет, рынок насыщен, и цены снижаются, заявил журналистам начальник управления ФАС по борьбе с картелями Андрей Тенишев.
"Дефицита средств индивидуальной защиты не будет точно. Роста цен нет, и более того — рынок сейчас насыщен средствами индивидуальной защиты, и мы фиксируем снижение цен. В различных регионах оно происходит по-разному. Допустим, в Москве цены на маски снизились кардинально. Можно уже купить и за пять, и за десять рублей. В Новосибирске, насколько я знаю, тоже", — сказал он.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)
 
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