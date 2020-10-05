https://ria.ru/20201005/koronavirus-1578211888.html

В Москве выписали 752 тысячи штрафов за нарушения требований по COVID-19

Более 750 тысяч штрафов выписали за нарушения требований по COVID-19 в Москве, то есть штрафы коснулись каждого десятого из тех, кто должен был соблюдать... РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T11:49

2020-10-05T11:49

2020-10-05T11:49

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

москва

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<strong>МОСКВА, 5 окт - РИА Новости.</strong> Более 750 тысяч штрафов выписали за нарушения требований по COVID-19 в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, то есть штрафы коснулись каждого десятого из тех, кто должен был соблюдать самоизоляцию, сообщает столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в <a href="https://t.me/COVID2019_official/1653" target="_blank" rel="nofollow noopener">Telegram-канале</a> в понедельник."Начиная с марта, горожане и гости столицы получили 752 тысячи штрафов. Если учесть, что в апреле-июне режим самоизоляции должны были соблюдать, как минимум, 8 миллионов человек, то штрафы коснулись каждого десятого. Бизнес привлекали к ответственности свыше 27 тысяч раз. В 150 случаях применялась максимально строгая мера - временная приостановка деятельности", - говорится в сообщении.Отмечается, что эти меры сработали. На пике самоизоляции число пассажиров на дорогах снизилось в 4-5 раз. Более 95% москвичей, заболевших COVID-19, добросовестно соблюдали режим самоизоляции. Всего лишь за два месяца уровень заболеваемости снизился в 10 раз.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20201005/koronavirus-1578099949.html

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москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, москва