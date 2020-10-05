https://ria.ru/20201005/koronavirus-1578210545.html

В Подмосковье обязали больных COVID-19 сообщать, где они могли заразиться

Жители Московской области с коронавирусом с понедельника должны указывать в специальной анкете, где они могли заразиться коронавирусом, заявил губернатор... РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T11:29

2020-10-05T11:29

2020-10-05T12:24

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

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<strong>МОСКВА, 5 окт – РИА Новости.</strong> Жители <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Московской области</a> с коронавирусом с понедельника должны указывать в специальной анкете, где они могли заразиться коронавирусом, заявил губернатор региона <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Vorobev/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Воробьев</a>."Мы на прошлой неделе начали опрос, а с этого понедельника он будет делаться в автоматическом режиме при заполнении анкеты: опрос, который направлен на предположение, где человек мог заболеть коронавирусом", - сказал Воробьев в ходе заседания облправительства, которое транслировал <a href="https://360tv.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">телеканал "360"</a>.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>

московская область (подмосковье)

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, андрей воробьев, московская область (подмосковье)