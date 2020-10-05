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В Подмосковье обязали больных COVID-19 сообщать, где они могли заразиться
Жители Московской области с коронавирусом с понедельника должны указывать в специальной анкете, где они могли заразиться коронавирусом, заявил губернатор... РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T11:29
2020-10-05T12:24
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
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<strong>МОСКВА, 5 окт – РИА Новости.</strong> Жители <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Московской области</a> с коронавирусом с понедельника должны указывать в специальной анкете, где они могли заразиться коронавирусом, заявил губернатор региона <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Vorobev/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Воробьев</a>."Мы на прошлой неделе начали опрос, а с этого понедельника он будет делаться в автоматическом режиме при заполнении анкеты: опрос, который направлен на предположение, где человек мог заболеть коронавирусом", - сказал Воробьев в ходе заседания облправительства, которое транслировал <a href="https://360tv.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">телеканал "360"</a>.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>
московская область (подмосковье)
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, андрей воробьев, московская область (подмосковье)

В Подмосковье обязали больных COVID-19 сообщать, где они могли заразиться

11:29 05.10.2020 (обновлено: 12:24 05.10.2020)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники
Медицинские работники - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Жители Московской области с коронавирусом с понедельника должны указывать в специальной анкете, где они могли заразиться коронавирусом, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.
"Мы на прошлой неделе начали опрос, а с этого понедельника он будет делаться в автоматическом режиме при заполнении анкеты: опрос, который направлен на предположение, где человек мог заболеть коронавирусом", - сказал Воробьев в ходе заседания облправительства, которое транслировал телеканал "360".
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоАндрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)
 
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