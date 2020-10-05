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В Подмосковье начали перепрофилировать коечный фонд для больных COVID-19
Работы по перепрофилированию коечного фонда для пациентов с коронавирусом ведутся в Подмосковье, сегодня для таких больных создано более 7,1 тысячи коек,... РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T11:16
2020-10-05T11:44
светлана стригункова
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
московская область (подмосковье)
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<strong>МОСКВА, 5 окт – РИА Новости.</strong> Работы по перепрофилированию коечного фонда для пациентов с коронавирусом ведутся в <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковье</a>, сегодня для таких больных создано более 7,1 тысячи коек, заявила министр здравоохранения региона <a href="http://ria.ru/person_svetlana-strigunkova-/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Стригункова</a>."Мы начали работы по перепрофилированию коечного фонда. Сейчас уже коек для лечения коронавирусной инфекции составляет 7121, напомню, что на пике их было 15 тысяч, в августе их было менее 4 тысяч, в сентябре мы увеличили коечный фонд в два раза", - сказала Стригункова в ходе заседания облправительства в эфире <a href="https://360tv.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">телеканала "360"</a>.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>
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светлана стригункова , коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, московская область (подмосковье)

В Подмосковье начали перепрофилировать коечный фонд для больных COVID-19

11:16 05.10.2020 (обновлено: 11:44 05.10.2020)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВременный госпиталь для пациентов с COVID-19 в Международном выставочном центре "Крокус Экспо" в Красногорске
Временный госпиталь для пациентов с COVID-19 в Международном выставочном центре Крокус Экспо в Красногорске - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Работы по перепрофилированию коечного фонда для пациентов с коронавирусом ведутся в Подмосковье, сегодня для таких больных создано более 7,1 тысячи коек, заявила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.
"Мы начали работы по перепрофилированию коечного фонда. Сейчас уже коек для лечения коронавирусной инфекции составляет 7121, напомню, что на пике их было 15 тысяч, в августе их было менее 4 тысяч, в сентябре мы увеличили коечный фонд в два раза", - сказала Стригункова в ходе заседания облправительства в эфире телеканала "360".
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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