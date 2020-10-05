https://ria.ru/20201005/koronavirus-1578209698.html

В Подмосковье начали перепрофилировать коечный фонд для больных COVID-19

Работы по перепрофилированию коечного фонда для пациентов с коронавирусом ведутся в Подмосковье, сегодня для таких больных создано более 7,1 тысячи коек,... РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T11:16

2020-10-05T11:16

2020-10-05T11:44

светлана стригункова

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

московская область (подмосковье)

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<strong>МОСКВА, 5 окт – РИА Новости.</strong> Работы по перепрофилированию коечного фонда для пациентов с коронавирусом ведутся в <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковье</a>, сегодня для таких больных создано более 7,1 тысячи коек, заявила министр здравоохранения региона <a href="http://ria.ru/person_svetlana-strigunkova-/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Стригункова</a>."Мы начали работы по перепрофилированию коечного фонда. Сейчас уже коек для лечения коронавирусной инфекции составляет 7121, напомню, что на пике их было 15 тысяч, в августе их было менее 4 тысяч, в сентябре мы увеличили коечный фонд в два раза", - сказала Стригункова в ходе заседания облправительства в эфире <a href="https://360tv.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">телеканала "360"</a>.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>

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московская область (подмосковье)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана стригункова , коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, московская область (подмосковье)