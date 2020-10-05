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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201005/koronavirus-1578208960.html
Гинцбург рассказал, когда прекратится рост числа заболевших COVID-19
Рост и спад числа заболевших COVID-19 будут чередоваться, пока не состоится массовая вакцинация, сказал РИА Новости глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург. РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T11:05
2020-10-05T12:12
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
александр гинцбург
здоровье - общество
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<strong>МОСКВА, 5 окт — РИА Новости.</strong> Рост и спад числа заболевших COVID-19 будут чередоваться, пока не состоится массовая вакцинация, сказал РИА Новости глава Центра Гамалеи <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Gincburg/" target="_blank" data-auto="true">Александр Гинцбург</a>.Колебания зависят от сезонности, плотности населения, транспортных потоков и многих других факторов, добавил ученый.Он еще раз подчеркнул, что справиться с ситуацией можно, только сделав ее вакциноуправляемой.Во всем мире, по последним <a href="https://who.sprinklr.com/" target="_blank">данным ВОЗ</a>, насчитывается 34,8 миллиона больных COVID-19, более миллиона из них погибли. Первое место по числу инфицированных занимают <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank">США</a>, Россия на четвертой строчке.Первая в мире вакцина для профилактики COVID-19 — "Спутник V" — разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи совместно с РФПИ. Российский Минздрав зарегистрировал ее в середине августа.Летом препарат успешно прошел две стадии исследований на добровольцах в возрасте от 18 до 60 лет, у которых в итоге сформировался иммунный ответ и антитела к коронавирусу SARS-CoV-2. В сентябре стартовала пострегистрационная фаза клинических испытаний: в итоге вакцину проверят на 40 тысячах человек.Параллельно идет работа над другими отечественными препаратами — "ЭпиВакКороной" от Центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" и живой вакциной от Центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank">РАН</a>.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>
Сам открой сайт университета Дж.Хопкинса и сравни прирост общий по США в июле и сейчас в сентябре. Для тех, кто не знает английский: в правом углу график есть - daily cases. Хотя если не умеешь считать, не напрягайся.
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Как в Китае с мая никто не болеет и массовой вакцинации не было??? Умнее или ответственнее?!?
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россия
РИА Новости
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Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, александр гинцбург, здоровье - общество

Гинцбург рассказал, когда прекратится рост числа заболевших COVID-19

11:05 05.10.2020 (обновлено: 12:12 05.10.2020)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники на территории карантинного центра в Коммунарке
Медицинские работники на территории карантинного центра в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Рост и спад числа заболевших COVID-19 будут чередоваться, пока не состоится массовая вакцинация, сказал РИА Новости глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург.
"Идет обычный эпидпроцесс, массовое заболевание, которое передается воздушно-капельным путем. И пока все мы с вами не будем провакцинированы и хорошо защищены <...>, все время будут подъемы и спады", — пояснил он.
Колебания зависят от сезонности, плотности населения, транспортных потоков и многих других факторов, добавил ученый.
Он еще раз подчеркнул, что справиться с ситуацией можно, только сделав ее вакциноуправляемой.
Кто на пике: динамика COVID-19 в мегаполисах - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
24 сентября, 07:55Инфографика
Кто на пике: динамика COVID-19 в мегаполисах
Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 34,8 миллиона больных COVID-19, более миллиона из них погибли. Первое место по числу инфицированных занимают США, Россия на четвертой строчке.
Первая в мире вакцина для профилактики COVID-19 — "Спутник V" — разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи совместно с РФПИ. Российский Минздрав зарегистрировал ее в середине августа.
Летом препарат успешно прошел две стадии исследований на добровольцах в возрасте от 18 до 60 лет, у которых в итоге сформировался иммунный ответ и антитела к коронавирусу SARS-CoV-2. В сентябре стартовала пострегистрационная фаза клинических испытаний: в итоге вакцину проверят на 40 тысячах человек.
Параллельно идет работа над другими отечественными препаратами — "ЭпиВакКороной" от Центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" и живой вакциной от Центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
 
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияАлександр ГинцбургЗдоровье - Общество
 
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