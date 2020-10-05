Гинцбург рассказал, когда прекратится рост числа заболевших COVID-19
11:05 05.10.2020 (обновлено: 12:12 05.10.2020)
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники на территории карантинного центра в Коммунарке
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Рост и спад числа заболевших COVID-19 будут чередоваться, пока не состоится массовая вакцинация, сказал РИА Новости глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург.
"Идет обычный эпидпроцесс, массовое заболевание, которое передается воздушно-капельным путем. И пока все мы с вами не будем провакцинированы и хорошо защищены <...>, все время будут подъемы и спады", — пояснил он.
Колебания зависят от сезонности, плотности населения, транспортных потоков и многих других факторов, добавил ученый.
Он еще раз подчеркнул, что справиться с ситуацией можно, только сделав ее вакциноуправляемой.
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Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 34,8 миллиона больных COVID-19, более миллиона из них погибли. Первое место по числу инфицированных занимают США, Россия на четвертой строчке.
Первая в мире вакцина для профилактики COVID-19 — "Спутник V" — разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи совместно с РФПИ. Российский Минздрав зарегистрировал ее в середине августа.
Летом препарат успешно прошел две стадии исследований на добровольцах в возрасте от 18 до 60 лет, у которых в итоге сформировался иммунный ответ и антитела к коронавирусу SARS-CoV-2. В сентябре стартовала пострегистрационная фаза клинических испытаний: в итоге вакцину проверят на 40 тысячах человек.
Параллельно идет работа над другими отечественными препаратами — "ЭпиВакКороной" от Центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" и живой вакциной от Центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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