https://ria.ru/20201005/koronavirus-1578208960.html

Гинцбург рассказал, когда прекратится рост числа заболевших COVID-19

Рост и спад числа заболевших COVID-19 будут чередоваться, пока не состоится массовая вакцинация, сказал РИА Новости глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург. РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T11:05

2020-10-05T11:05

2020-10-05T12:12

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

александр гинцбург

здоровье - общество

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<strong>МОСКВА, 5 окт — РИА Новости.</strong> Рост и спад числа заболевших COVID-19 будут чередоваться, пока не состоится массовая вакцинация, сказал РИА Новости глава Центра Гамалеи <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Gincburg/" target="_blank" data-auto="true">Александр Гинцбург</a>.Колебания зависят от сезонности, плотности населения, транспортных потоков и многих других факторов, добавил ученый.Он еще раз подчеркнул, что справиться с ситуацией можно, только сделав ее вакциноуправляемой.Во всем мире, по последним <a href="https://who.sprinklr.com/" target="_blank">данным ВОЗ</a>, насчитывается 34,8 миллиона больных COVID-19, более миллиона из них погибли. Первое место по числу инфицированных занимают <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank">США</a>, Россия на четвертой строчке.Первая в мире вакцина для профилактики COVID-19 — "Спутник V" — разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи совместно с РФПИ. Российский Минздрав зарегистрировал ее в середине августа.Летом препарат успешно прошел две стадии исследований на добровольцах в возрасте от 18 до 60 лет, у которых в итоге сформировался иммунный ответ и антитела к коронавирусу SARS-CoV-2. В сентябре стартовала пострегистрационная фаза клинических испытаний: в итоге вакцину проверят на 40 тысячах человек.Параллельно идет работа над другими отечественными препаратами — "ЭпиВакКороной" от Центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" и живой вакциной от Центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank">РАН</a>.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>

Вероника Сам открой сайт университета Дж.Хопкинса и сравни прирост общий по США в июле и сейчас в сентябре. Для тех, кто не знает английский: в правом углу график есть - daily cases. Хотя если не умеешь считать, не напрягайся. 147

Максим Буланов Как в Китае с мая никто не болеет и массовой вакцинации не было??? Умнее или ответственнее?!? 10

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, александр гинцбург, здоровье - общество