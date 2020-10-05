https://ria.ru/20201005/koronavirus-1578208367.html
Гинцбург оценил вероятность появления коллективного иммунитета к COVID-19
Глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в разговоре с РИА Новости выразил сомнение в том, что коллективный иммунитет к COVID-19 может появиться из-за... РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T10:58
2020-10-05T10:58
2020-10-05T11:02
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
александр гинцбург
нии им. гамалеи
здоровье - общество
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<strong>МОСКВА, 5 окт - РИА Новости.</strong> Глава центра имени Гамалеи <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Gincburg/" target="_blank" data-auto="true">Александр Гинцбург</a> в разговоре с РИА Новости выразил сомнение в том, что коллективный иммунитет к COVID-19 может появиться из-за того, что люди массово переболеют."Возможно, он во многом и прав, потому что легкая форма заболевания не дает, как это уже известно, защиты, продолжительного иммунитета. Тяжелая форма заболевания - там тоже есть свои проблемы", - рассказал Гинцбург, комментируя заявление сотрудника Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины, бывшего заведующего лабораторией особо опасных инфекций центра "Вектор" <a href="http://ria.ru/person_aleksandr-chepurnov/" target="_blank" data-auto="true">Александра Чепурнова</a> о том, что невозможно получить коллективный иммунитет к коронавирусу за счет того, что люди массово переболеют.Гинцбург добавил, что выяснилось, что при многих тяжелых формах заболевания образуются антитела к интерферонам, каким образом и за счет чего они образуются, пока что не известно, но это отрицательным образом будет влиять на функционирование клеток памяти и на выработку антител и индукцию клеточного иммунитета.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>
https://ria.ru/20200910/immunitet-1577049245.html
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, александр гинцбург, нии им. гамалеи, здоровье - общество