https://ria.ru/20201005/koronavirus-1578208367.html

Гинцбург оценил вероятность появления коллективного иммунитета к COVID-19

Глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в разговоре с РИА Новости выразил сомнение в том, что коллективный иммунитет к COVID-19 может появиться из-за... РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T10:58

2020-10-05T10:58

2020-10-05T11:02

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

александр гинцбург

нии им. гамалеи

здоровье - общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/17/1571875506_0:82:3072:1810_1400x0_80_0_0_646eebfb741fdc2bf31197eaef0f26fd.jpg

<strong>МОСКВА, 5 окт - РИА Новости.</strong> Глава центра имени Гамалеи <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Gincburg/" target="_blank" data-auto="true">Александр Гинцбург</a> в разговоре с РИА Новости выразил сомнение в том, что коллективный иммунитет к COVID-19 может появиться из-за того, что люди массово переболеют."Возможно, он во многом и прав, потому что легкая форма заболевания не дает, как это уже известно, защиты, продолжительного иммунитета. Тяжелая форма заболевания - там тоже есть свои проблемы", - рассказал Гинцбург, комментируя заявление сотрудника Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины, бывшего заведующего лабораторией особо опасных инфекций центра "Вектор" <a href="http://ria.ru/person_aleksandr-chepurnov/" target="_blank" data-auto="true">Александра Чепурнова</a> о том, что невозможно получить коллективный иммунитет к коронавирусу за счет того, что люди массово переболеют.Гинцбург добавил, что выяснилось, что при многих тяжелых формах заболевания образуются антитела к интерферонам, каким образом и за счет чего они образуются, пока что не известно, но это отрицательным образом будет влиять на функционирование клеток памяти и на выработку антител и индукцию клеточного иммунитета.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20200910/immunitet-1577049245.html

1

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, александр гинцбург, нии им. гамалеи, здоровье - общество