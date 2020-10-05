https://ria.ru/20201005/koronavirus-1578207825.html
Гинцбург рассказал о длительности иммунитета к коронавирусу
Продолжительность иммунитета к коронавирусу зависит от того, в какой форме у человека проходило заболевание, может быть и три, и пять месяцев, рассказал РИА... РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T10:49
2020-10-05T10:49
2020-10-05T11:59
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
александр гинцбург
нии им. гамалеи
здоровье - общество
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<strong>МОСКВА, 5 окт - РИА Новости.</strong> Продолжительность иммунитета к коронавирусу зависит от того, в какой форме у человека проходило заболевание, может быть и три, и пять месяцев, рассказал РИА Новости глава Центра Гамалеи <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Gincburg/" target="_blank" data-auto="true">Александр Гинцбург</a>."Люди настолько разнообразны не только внешне, но и физиологически. У одних три месяца, у других полгода, в первую очередь связано с формой, с тяжестью заболевания... У некоторых антитела к интерферонам вырабатываются в большем количестве, у некоторых - в меньшем количестве. Возможно, еще какие-то другие механизмы, нам на сегодняшний день неизвестные, с помощью которых вирус обходит иммунную защиту организма хозяина", — рассказал он, отвечая на вопрос о том, какой может быть продолжительность иммунитета к коронавирусу у переболевших.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, александр гинцбург, нии им. гамалеи, здоровье - общество