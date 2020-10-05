https://ria.ru/20201005/koronavirus-1578206575.html

ОП выявила более восьми тысяч фейков о коронавирусе за полгода

Более восьми тысяч фейков о коронавирусе в социальных сетях выявлено с начала апреля, сообщила член Общественной палаты РФ, исполнительный директор... РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T10:29

2020-10-05T10:29

2020-10-05T10:35

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

общественная палата рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/17/1571879776_0:106:3268:1944_1400x0_80_0_0_b33fa8552ea58212775031da009533ca.jpg

<strong>МОСКВА, 5 окт - РИА Новости.</strong> Более восьми тысяч фейков о коронавирусе в социальных сетях выявлено с начала апреля, сообщила член <a href="https://ria.ru/organization_Obshhestvennaja_palata_Rossijjskojj_Federacii" target="_blank">Общественной палаты РФ</a>, исполнительный директор Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Екатерина Мизулина."В последнее время в этом году мы столкнулись с большим количеством недостоверной информации в социальных сетях. Это были и фейки о коронавирусе - более восьми тысяч таких фейков наша организация выявила с начала апреля", - рассказала Мизулина на круглом столе "Сети для общества или общество в сетях: как регулировать соцмедиа в России, чтобы все были довольны?".В частности, по словам общественницы, широкое распространение получили фейки о перекрытии въездов и выездов в российских городах, а также о распространении коронавируса в армии, что вызывало панику среди жителей страны."Мы занимались мониторингом фейков о всероссийском голосовании по поправкам в конституцию России. Их было выявлено почти 8,5 тысячи таких публикаций в социальных сетях и мессенджерах. Особенно активно они распространялись в последнюю неделю. ...Позже Общественная палата подключилась к мониторингу фейков о едином дне голосования, было выявлено более трех тысяч таких фейков", - напомнила Мизулина.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20201002/koronavirus-1578085928.html

2

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, общественная палата рф