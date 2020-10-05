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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201005/koronavirus-1578206575.html
ОП выявила более восьми тысяч фейков о коронавирусе за полгода
Более восьми тысяч фейков о коронавирусе в социальных сетях выявлено с начала апреля, сообщила член Общественной палаты РФ, исполнительный директор... РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T10:29
2020-10-05T10:35
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
общественная палата рф
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<strong>МОСКВА, 5 окт - РИА Новости.</strong> Более восьми тысяч фейков о коронавирусе в социальных сетях выявлено с начала апреля, сообщила член <a href="https://ria.ru/organization_Obshhestvennaja_palata_Rossijjskojj_Federacii" target="_blank">Общественной палаты РФ</a>, исполнительный директор Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Екатерина Мизулина."В последнее время в этом году мы столкнулись с большим количеством недостоверной информации в социальных сетях. Это были и фейки о коронавирусе - более восьми тысяч таких фейков наша организация выявила с начала апреля", - рассказала Мизулина на круглом столе "Сети для общества или общество в сетях: как регулировать соцмедиа в России, чтобы все были довольны?".В частности, по словам общественницы, широкое распространение получили фейки о перекрытии въездов и выездов в российских городах, а также о распространении коронавируса в армии, что вызывало панику среди жителей страны."Мы занимались мониторингом фейков о всероссийском голосовании по поправкам в конституцию России. Их было выявлено почти 8,5 тысячи таких публикаций в социальных сетях и мессенджерах. Особенно активно они распространялись в последнюю неделю. ...Позже Общественная палата подключилась к мониторингу фейков о едином дне голосования, было выявлено более трех тысяч таких фейков", - напомнила Мизулина.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, общественная палата рф

ОП выявила более восьми тысяч фейков о коронавирусе за полгода

10:29 05.10.2020 (обновлено: 10:35 05.10.2020)
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкДевушка в защитной маске в поезде Московских центральных диаметров
Девушка в защитной маске в поезде Московских центральных диаметров - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Более восьми тысяч фейков о коронавирусе в социальных сетях выявлено с начала апреля, сообщила член Общественной палаты РФ, исполнительный директор Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Екатерина Мизулина.
"В последнее время в этом году мы столкнулись с большим количеством недостоверной информации в социальных сетях. Это были и фейки о коронавирусе - более восьми тысяч таких фейков наша организация выявила с начала апреля", - рассказала Мизулина на круглом столе "Сети для общества или общество в сетях: как регулировать соцмедиа в России, чтобы все были довольны?".
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В частности, по словам общественницы, широкое распространение получили фейки о перекрытии въездов и выездов в российских городах, а также о распространении коронавируса в армии, что вызывало панику среди жителей страны.
"Мы занимались мониторингом фейков о всероссийском голосовании по поправкам в конституцию России. Их было выявлено почти 8,5 тысячи таких публикаций в социальных сетях и мессенджерах. Особенно активно они распространялись в последнюю неделю. ...Позже Общественная палата подключилась к мониторингу фейков о едином дне голосования, было выявлено более трех тысяч таких фейков", - напомнила Мизулина.
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