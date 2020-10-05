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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201005/koronavirus-1578204731.html
Вирусолог спрогнозировал сроки возможного повторного заболевания COVID-19
Вирусолог, бывший заведующий лабораторией Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Александр Чепурнов в беседе с порталом "Ura.ru"... РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T09:59
2020-10-05T09:59
распространение нового коронавируса
александр чепурнов
коронавирус covid-19
михаил мурашко
государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"
здоровье - общество
общество
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<strong>МОСКВА, 5 окт — РИА Новости.</strong> Вирусолог, бывший заведующий лабораторией Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" <a href="http://ria.ru/person_aleksandr-chepurnov/" target="_blank" data-auto="true">Александр Чепурнов</a> в беседе с порталом "<a href="https://ura.news/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Ura.ru</a>" предположил, что иммунитет к коронавирусной инфекции сохраняется у перенесших заболевание примерно полгода.Так, по его словам, у тех, кто переболел COVID-19, уровень антител в течение трех-четырех месяцев снижается вплоть до полного исчезновения, а к пятому-шестому месяцу клеточный иммунитет перестает отвечать на коронавирусный антиген.Поэтому, полагает он, увеличение числа переболевших не поможет сформировать коллективный иммунитет к коронавирусу."Надежды на формирование коллективного иммунитета с помощью переболевших больше нет. &lt;…&gt; Сегодня стало ясно, что сделать это не удастся", — утверждает вирусолог.Сколько продлится карантинКроме того, Чепурнов дал прогноз по тому, как долго будут действовать в России ограничения, введенные из-за коронавируса.Чепурнов также напомнил, что ученые пока не могут оценить эффективность вакцин в массовом применении и не представляют результативность и длительность иммунитета."И не узнаем, пока не появится много данных. Причем, вероятно, разные вакцины будут давать иммунитет разной силы и длительности. Когда мы это узнаем, то будем пользоваться соответствующими вакцинами", — сказал вирусолог.Кто готов привитьсяСейчас в России разрабатывается сразу несколько вакцин для профилактики коронавируса. Первую в мире — "Спутник V", разработанную Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи совместно с <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">Российским фондом прямых инвестиций</a>, — Минздрав зарегистрировал в середине августа. Сейчас эта вакцина проходит пострегистрационные испытания с участием 40 тысяч человек.Еще одна вакцина создана в <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennyjj_nauchnyjj_centr_virusologii_i_biotekhnologijj_GNCVB_Vektor/" target="_blank">центре "Вектор"</a>. На нее уже получены патенты, а Минздрав приступил к процедуре регистрации. Кроме того, разработкой вакцины занимается Центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">РАН</a>. В ноябре там рассчитывают завершить вторую фазу испытаний препарата.Как заявлял министр здравоохранения <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Murashko/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мурашко</a>, массовую вакцинацию планируется начать в октябре.При этом, как свидетельствуют данные онлайн-опроса, проведенного Центральной общественной приемной председателя партии "<a href="http://ria.ru/organization_Edinaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Единая Россия</a>", готов сделать прививку каждый пятый россиянин (23 процента). Не готовы к вакцинации 73 процента участников опроса, а четыре процента заявили, что переболели COVID-19 и прививка им не нужна.Абсолютное большинство опрошенных (93 процента) считают, что вакцинация должна быть добровольной. Противоположное мнение высказали семь процентов респондентов — они уверены, что вакцинация должна быть обязательной для всех.Вакцину российского производства предпочли бы 24 процента респондентов, зарубежную — 13 процентов, но для большинства опрошенных (65 процентов) не имеет значения, чьего производства вакцина, главное, чтобы она была эффективной.Кроме того, из опроса выяснилось, что более половины россиян (52 процента) ждут второй волны пандемии, 37 процентов ее не ожидают, а 11 процентов признались, что не верят в коронавирус.В опросе приняли участие порядка 20 тысяч человек. Результаты исследования "Единая Россия" передаст министру здравоохранения. Ситуация с COVID-19Пандемия коронавирусной инфекции охватила практически весь мир. По последним <a href="https://who.sprinklr.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">данным ВОЗ</a>, всего насчитывается 34,8 миллиона инфицированных, а согласно статистике <a href="https://www.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6" target="_blank" rel="nofollow noopener">Университета Джонса Хопкинса</a>, их число уже превысило 35 миллионов. Умерли за все время более миллиона человек. Больше всего заболевших в США — 7,2 миллиона человек. В десятку наиболее подверженных инфекции стран входят США, Индия, Бразилия, Россия, Колумбия, Перу, Испания, Аргентина, Мексика и ЮАР.В России число случаев заражения коронавирусом превысило 1,2 миллиона, 21,3 тысячи человек скончались, 979 тысяч вылечились.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201005/koronavirus-1578199503.html
https://ria.ru/20200927/koronavirus-1577827000.html
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александр чепурнов, коронавирус covid-19, михаил мурашко, государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", здоровье - общество, общество

Вирусолог спрогнозировал сроки возможного повторного заболевания COVID-19

09:59 05.10.2020
 
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкСотрудница лаборатории
Сотрудница лаборатории - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Вирусолог, бывший заведующий лабораторией Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Александр Чепурнов в беседе с порталом "Ura.ru" предположил, что иммунитет к коронавирусной инфекции сохраняется у перенесших заболевание примерно полгода.
Так, по его словам, у тех, кто переболел COVID-19, уровень антител в течение трех-четырех месяцев снижается вплоть до полного исчезновения, а к пятому-шестому месяцу клеточный иммунитет перестает отвечать на коронавирусный антиген.
"Те, кто болел в апреле и мае, через полгода вновь окажутся под угрозой заражения", — предупредил Чепурнов.
Поэтому, полагает он, увеличение числа переболевших не поможет сформировать коллективный иммунитет к коронавирусу.
"Надежды на формирование коллективного иммунитета с помощью переболевших больше нет. <…> Сегодня стало ясно, что сделать это не удастся", — утверждает вирусолог.
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Сколько продлится карантин

Кроме того, Чепурнов дал прогноз по тому, как долго будут действовать в России ограничения, введенные из-за коронавируса.
"В условиях частичных ограничений нам придется жить еще год-два, пока мы не научимся правильно пользоваться вакцинами. Искать золотую середину, вводить какие-то меры, чтобы снижать загруженность медиков", — пояснил он, отметив, что жесткий карантин вводить не нужно — это может повлиять на экономику.
Чепурнов также напомнил, что ученые пока не могут оценить эффективность вакцин в массовом применении и не представляют результативность и длительность иммунитета.
"И не узнаем, пока не появится много данных. Причем, вероятно, разные вакцины будут давать иммунитет разной силы и длительности. Когда мы это узнаем, то будем пользоваться соответствующими вакцинами", — сказал вирусолог.
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Кто готов привиться

Сейчас в России разрабатывается сразу несколько вакцин для профилактики коронавируса. Первую в мире — "Спутник V", разработанную Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций, — Минздрав зарегистрировал в середине августа. Сейчас эта вакцина проходит пострегистрационные испытания с участием 40 тысяч человек.
Еще одна вакцина создана в центре "Вектор". На нее уже получены патенты, а Минздрав приступил к процедуре регистрации. Кроме того, разработкой вакцины занимается Центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН. В ноябре там рассчитывают завершить вторую фазу испытаний препарата.
Как заявлял министр здравоохранения Михаил Мурашко, массовую вакцинацию планируется начать в октябре.
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При этом, как свидетельствуют данные онлайн-опроса, проведенного Центральной общественной приемной председателя партии "Единая Россия", готов сделать прививку каждый пятый россиянин (23 процента).
Не готовы к вакцинации 73 процента участников опроса, а четыре процента заявили, что переболели COVID-19 и прививка им не нужна.
Абсолютное большинство опрошенных (93 процента) считают, что вакцинация должна быть добровольной. Противоположное мнение высказали семь процентов респондентов — они уверены, что вакцинация должна быть обязательной для всех.
Вакцину российского производства предпочли бы 24 процента респондентов, зарубежную — 13 процентов, но для большинства опрошенных (65 процентов) не имеет значения, чьего производства вакцина, главное, чтобы она была эффективной.
Кроме того, из опроса выяснилось, что более половины россиян (52 процента) ждут второй волны пандемии, 37 процентов ее не ожидают, а 11 процентов признались, что не верят в коронавирус.
В опросе приняли участие порядка 20 тысяч человек. Результаты исследования "Единая Россия" передаст министру здравоохранения.
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Ситуация с COVID-19

Пандемия коронавирусной инфекции охватила практически весь мир. По последним данным ВОЗ, всего насчитывается 34,8 миллиона инфицированных, а согласно статистике Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 35 миллионов. Умерли за все время более миллиона человек.
Больше всего заболевших в США — 7,2 миллиона человек. В десятку наиболее подверженных инфекции стран входят США, Индия, Бразилия, Россия, Колумбия, Перу, Испания, Аргентина, Мексика и ЮАР.
В России число случаев заражения коронавирусом превысило 1,2 миллиона, 21,3 тысячи человек скончались, 979 тысяч вылечились.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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