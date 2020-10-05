https://ria.ru/20201005/koronavirus-1578201505.html

В Москве утвердили стандарт лечения больных COVID-19 в стационарах

Клинический комитет по коронавирусу утвердил единый стандарт в подходе к лечению больных новой коронавирусной инфекцией в стационарах Москвы, сообщается на... РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T07:50

2020-10-05T07:50

2020-10-05T09:39

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 5 окт —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Клинический комитет по коронавирусу утвердил единый стандарт в подходе к лечению больных новой коронавирусной инфекцией в стационарах Москвы, сообщается на сайте мэра столицы.Комитет создали в апреле. В него вошли главные внештатные специалисты депздрава и главврачи стационаров, определенных под размещение больных коронавирусом и пневмонией.По ее словам, в стандарт стационарной помощи вошло использование новых противовирусных препаратов, антикоагулянтов, препаратов, применяемых при цитокиновом шторме, а также технологий гелия, барокамер и плазмы переболевших.Ракова добавила, что тактика подбирается в зависимости от тяжести состояния и времени начала заболевания. На первой стадии, длящейся от трех до семи суток, проводят антивирусную терапию. Для второй, которая длится около семи дней, принципиальным является использование антикоагулянтных препаратов в лечебных дозах для снижения вероятности формирования тромбов.Третья стадия наступает приблизительно спустя 15 суток с начала заболевания. Она характеризуется или выздоровлением пациента, или развитием осложнений. Там обязательны антибактериальная терапия и антикоагулянты, а также антиагрегантная, реперфузионная и заместительная терапия — то есть лечение, которое позволяет предотвратить тромбоз, его осложнения и облегчить тяжелое состояние организма.Пациентам со средней и тяжелой формой болезни могут назначить переливание донорской плазмы. В столице ее запасы составляют уже более 750 литров.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201005/koronavirus-1578099949.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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