https://ria.ru/20201005/koronavirus-1578201505.html
В Москве утвердили стандарт лечения больных COVID-19 в стационарах
Клинический комитет по коронавирусу утвердил единый стандарт в подходе к лечению больных новой коронавирусной инфекцией в стационарах Москвы, сообщается на... РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T07:50
2020-10-05T07:50
2020-10-05T09:39
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 5 окт —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Клинический комитет по коронавирусу утвердил единый стандарт в подходе к лечению больных новой коронавирусной инфекцией в стационарах Москвы, сообщается на сайте мэра столицы.Комитет создали в апреле. В него вошли главные внештатные специалисты депздрава и главврачи стационаров, определенных под размещение больных коронавирусом и пневмонией.По ее словам, в стандарт стационарной помощи вошло использование новых противовирусных препаратов, антикоагулянтов, препаратов, применяемых при цитокиновом шторме, а также технологий гелия, барокамер и плазмы переболевших.Ракова добавила, что тактика подбирается в зависимости от тяжести состояния и времени начала заболевания. На первой стадии, длящейся от трех до семи суток, проводят антивирусную терапию. Для второй, которая длится около семи дней, принципиальным является использование антикоагулянтных препаратов в лечебных дозах для снижения вероятности формирования тромбов.Третья стадия наступает приблизительно спустя 15 суток с начала заболевания. Она характеризуется или выздоровлением пациента, или развитием осложнений. Там обязательны антибактериальная терапия и антикоагулянты, а также антиагрегантная, реперфузионная и заместительная терапия — то есть лечение, которое позволяет предотвратить тромбоз, его осложнения и облегчить тяжелое состояние организма.Пациентам со средней и тяжелой формой болезни могут назначить переливание донорской плазмы. В столице ее запасы составляют уже более 750 литров.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201005/koronavirus-1578099949.html
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россия
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, москва, общество
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Клинический комитет по коронавирусу утвердил единый стандарт в подходе к лечению больных новой коронавирусной инфекцией в стационарах Москвы, сообщается на сайте мэра столицы.
Комитет создали в апреле. В него вошли главные внештатные специалисты депздрава и главврачи стационаров, определенных под размещение больных коронавирусом и пневмонией.
"За время пандемии столичные специалисты накопили большой опыт в борьбе с инфекцией. Коллеги собрали лучшие практики, доказавшие клиническую эффективность", — отметила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
По ее словам, в стандарт стационарной помощи вошло использование новых противовирусных препаратов, антикоагулянтов, препаратов, применяемых при цитокиновом шторме, а также технологий гелия, барокамер и плазмы переболевших.
Ракова добавила, что тактика подбирается в зависимости от тяжести состояния и времени начала заболевания. На первой стадии, длящейся от трех до семи суток, проводят антивирусную терапию. Для второй, которая длится около семи дней, принципиальным является использование антикоагулянтных препаратов в лечебных дозах для снижения вероятности формирования тромбов.
Третья стадия наступает приблизительно спустя 15 суток с начала заболевания. Она характеризуется или выздоровлением пациента, или развитием осложнений. Там обязательны антибактериальная терапия и антикоагулянты, а также антиагрегантная, реперфузионная и заместительная терапия — то есть лечение, которое позволяет предотвратить тромбоз, его осложнения и облегчить тяжелое состояние организма.
Пациентам со средней и тяжелой формой болезни могут назначить переливание донорской плазмы. В столице ее запасы составляют уже более 750 литров.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.