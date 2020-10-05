https://ria.ru/20201005/koronavirus-1578199274.html
Стали известны результаты повторного теста Байдена на COVID-19
Повторный тест на коронавирус кандидата в президенты США от демократов Джо Байдена оказался отрицательным, сообщил его штаб. РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T02:43
2020-10-05T02:43
2020-10-05T02:43
коронавирус covid-19
дональд трамп
джо байден
вашингтон (город)
сша
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 5 окт - РИА Новости.</strong> Повторный тест на коронавирус кандидата в президенты <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> от демократов <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байдена</a> оказался отрицательным, сообщил его штаб."Байден прошел сегодня ПЦР-тестирование на COVID-19, который обнаружен не был", - говорится в сообщении.Это уже как минимум второй отрицательный текст Байдена за последние дни. Во вторник он в ходе дебатов находился на одной сцене с президентом <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональдом Трампом</a>, хотя и соблюдал дистанцию. Трамп сдал положительную пробу на COVID в четверг и был госпитализирован в пятницу.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em>COVID-19</em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201005/trump-1578198424.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, дональд трамп, джо байден, вашингтон (город), сша, в мире