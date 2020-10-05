Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201005/koronavirus-1578199139.html
Мадуро заявил о желании привиться российской вакциной от COVID-19
Сын и сестра президента Венесуэлы Николаса Мадуро примут участие в клинических испытаниях вакцины России от коронавируса, он сам привьется во время начала... РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T02:11
2020-10-05T02:19
вакцина "спутник v"
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
николас мадуро
венесуэла
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155910/54/1559105447_0:63:3419:1986_1400x0_80_0_0_500f977063db1f19e205b6460ebe20a7.jpg
<strong>БУЭНОС-АЙРЕС, 5 окт - РИА Новости.</strong> Сын и сестра президента Венесуэлы <a href="http://ria.ru/person_Nikolas_Maduro/" target="_blank" data-auto="true">Николаса Мадуро</a> примут участие в клинических испытаниях вакцины России от коронавируса, он сам привьется во время начала массовой вакцинации, сообщил сам глава латиноамериканского государства.В пятницу в <a href="http://ria.ru/location_Venezuela/" target="_blank">Венесуэлу </a>поступила первая партия вакцины "Спутник V", в клинических испытаниях примут участие 2000 человек."На этой клинической фазе мой сын Николас Эрнесто Мадуро Герра мне сообщил о своем решении привиться российской вакциной и участвовать в испытаниях. И моя старшая сестра Мария Тереса Мадуро, анестезиолог, также мне сообщила, что воспользуется российской вакциной", - сказал Мадуро во время совещания по вопросам здравоохранения."Как только начнется массовая вакцинация, я сделаю это первым", - добавил он. Выступление президента транслировалось в <a href="https://twitter.com/NicolasMaduro/status/1312875392806645762" target="_blank">Twitter</a>.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201003/vaktsina-ot-koronavirusa-v-venesuele-1578142837.html
2
венесуэла
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/155910/54/1559105447_345:0:3076:2048_1400x0_80_0_0_e2882c7ae17b35ab96acc1fe08107a28.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, николас мадуро, венесуэла, в мире

Мадуро заявил о желании привиться российской вакциной от COVID-19

02:11 05.10.2020 (обновлено: 02:19 05.10.2020)
 
© РИА Новости / Алексей ДружининПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Президент Венесуэлы Николас Мадуро . Архивное фото
Читать ria.ru в
БУЭНОС-АЙРЕС, 5 окт - РИА Новости. Сын и сестра президента Венесуэлы Николаса Мадуро примут участие в клинических испытаниях вакцины России от коронавируса, он сам привьется во время начала массовой вакцинации, сообщил сам глава латиноамериканского государства.
В пятницу в Венесуэлу поступила первая партия вакцины "Спутник V", в клинических испытаниях примут участие 2000 человек.
"На этой клинической фазе мой сын Николас Эрнесто Мадуро Герра мне сообщил о своем решении привиться российской вакциной и участвовать в испытаниях. И моя старшая сестра Мария Тереса Мадуро, анестезиолог, также мне сообщила, что воспользуется российской вакциной", - сказал Мадуро во время совещания по вопросам здравоохранения.
"Как только начнется массовая вакцинация, я сделаю это первым", - добавил он. Выступление президента транслировалось в Twitter.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Первая партия российской вакцины Спутник V прибыла в столицу Венесуэлы - РИА Новости, 1920, 03.10.2020
3 октября, 10:35
Первая партия российской вакцины "Спутник V" прибыла в столицу ВенесуэлыИз России в Каракас прибыла первая партия российской вакцины "Спутник V" от коронавируса COVID-19.
 
Обсудить2
Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19Николас МадуроВенесуэлаВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:11Ереван опроверг данные об обстреле территории Азербайджана
10:08Омская прокуратура ищет источник слива черной жидкости в Иртыш
10:08Сбросившая 55 килограммов женщина дала три простых совета для похудения
10:08Мелодрама "Стрельцов" возглавила прокат в России вторые выходные подряд
10:04Маас заявил о негативном влиянии пандемии на переговоры по Brexit
10:03В Азербайджане заявили об обстреле трех городов со стороны Армении
09:58Карабах не исключил ответных ударов по военным объектам Азербайджана
09:51В Воронежской области потушили один из крупных природных пожаров
09:51Мишустин поздравил учителей с профессиональным праздником
09:49Армения заявила о новом наступлении Азербайджана на юге Карабаха
09:44Кузнецова призвала обеспечить школы экспертами по борьбе с буллингом
09:33Ереван заявил, что Баку интенсивно обстреливает Степанакерт
09:29В Степанакерте прогремела серия взрывов
09:29Азербайджан заявил о запуске ракет с территории Армении
09:26Собянин поздравил учителей с профессиональным праздником
09:25РБК: СК завел дело на банкира Ананьева о даче взяток чиновникам ПФР
09:19Путин поздравил учителей с профессиональным праздником
09:18В России провели более 48 миллионов тестов на COVID-19
09:11Центральный аппарат СК изучит данные о гибели животных на Камчатке
09:07Экипаж МКС предложил поискать утечку воздуха с помощью стетоскопа
Лента новостейМолния