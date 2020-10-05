https://ria.ru/20201005/koronavirus-1578199139.html
Мадуро заявил о желании привиться российской вакциной от COVID-19
Сын и сестра президента Венесуэлы Николаса Мадуро примут участие в клинических испытаниях вакцины России от коронавируса, он сам привьется во время начала... РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T02:11
2020-10-05T02:11
2020-10-05T02:19
вакцина "спутник v"
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
николас мадуро
венесуэла
в мире
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<strong>БУЭНОС-АЙРЕС, 5 окт - РИА Новости.</strong> Сын и сестра президента Венесуэлы <a href="http://ria.ru/person_Nikolas_Maduro/" target="_blank" data-auto="true">Николаса Мадуро</a> примут участие в клинических испытаниях вакцины России от коронавируса, он сам привьется во время начала массовой вакцинации, сообщил сам глава латиноамериканского государства.В пятницу в <a href="http://ria.ru/location_Venezuela/" target="_blank">Венесуэлу </a>поступила первая партия вакцины "Спутник V", в клинических испытаниях примут участие 2000 человек."На этой клинической фазе мой сын Николас Эрнесто Мадуро Герра мне сообщил о своем решении привиться российской вакциной и участвовать в испытаниях. И моя старшая сестра Мария Тереса Мадуро, анестезиолог, также мне сообщила, что воспользуется российской вакциной", - сказал Мадуро во время совещания по вопросам здравоохранения."Как только начнется массовая вакцинация, я сделаю это первым", - добавил он. Выступление президента транслировалось в <a href="https://twitter.com/NicolasMaduro/status/1312875392806645762" target="_blank">Twitter</a>.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201003/vaktsina-ot-koronavirusa-v-venesuele-1578142837.html
2
венесуэла
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, николас мадуро, венесуэла, в мире