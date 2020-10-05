https://ria.ru/20201005/koronavirus-1578199047.html

Вирусолог обозначил сроки возможного повторного заболевания COVID-19

Вирусолог, бывший заведующий лабораторией центра "Вектор" Александр Чепурнов в беседе с порталом "Ura.ru" выразил предположение, что иммунитет к коронавирусной... РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T02:16

2020-10-05T02:16

2020-10-05T09:24

распространение нового коронавируса

александр чепурнов

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

университет джонса хопкинса

бразилия

индия

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Названа новая угроза для переболевших COVID-19

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<strong>МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. </strong>Вирусолог, бывший заведующий лабораторией центра "Вектор" <a href="http://ria.ru/person_aleksandr-chepurnov/" target="_blank" data-auto="true">Александр Чепурнов</a> в беседе с порталом "<a href="https://ura.news/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Ura.ru</a>" выразил предположение, что иммунитет к коронавирусной инфекции сохраняется у перенесших заболевание примерно полгода.По его словам, в течение трех-четырех месяцев у пациентов, переболевших <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a>, снижаются антитела вплоть до полного исчезновения. При этом к пятому-шестому месяцу клеточный иммунитет перестает отвечать на коронавирусный антиген.Специалист считает, что увеличение числа переболевших не поможет сформировать коллективный иммунитет к коронавирусу."Надежды на формирование коллективного иммунитета с помощью переболевших больше нет. <…> Сегодня стало ясно, что сделать это не удастся", — утверждает вирусолог.Пандемия коронавирусной инфекции затронула почти все страны мира. Всего, по данным Всемирной организации здравоохранения, зафиксировано более 34,4 миллиона случаев COVID-19, а число погибших превысило миллион человек. Согласно статистике <a href="http://ria.ru/organization_Universitet_Dzhonsa_KHopkinsa/" target="_blank" data-auto="true">Университета Джонса Хопкинса</a>, больше всего заболевших наблюдается в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_India/" target="_blank" data-auto="true">Индии</a> и <a href="http://ria.ru/location_Brazil/" target="_blank" data-auto="true">Бразилии</a>.В России с начала эпидемии выявили 1,2 миллиона случаев заболевания, выздоровели 979 тысяч пациентов. Умерли за все время 21 358 человек.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em>COVID-19</em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201003/osobennost-1578151406.html

https://ria.ru/20201003/sindrom-1578157366.html

Я В ТАНКЕ Ещё раз подтверждает, что это обычное орви, с легочными осложнениями. Орви можно переболеть и 3-4раза за год. И ни какая вакцина тут не поможет. 53

Вадим Антонов шведы, с их евгеническим подходом очищения нации от слабых особей, щас небось вздрогнули 26

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россия

бразилия

индия

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр чепурнов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, университет джонса хопкинса, бразилия, индия, сша, общество