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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201005/koronavirus-1578199047.html
Вирусолог обозначил сроки возможного повторного заболевания COVID-19
Вирусолог, бывший заведующий лабораторией центра "Вектор" Александр Чепурнов в беседе с порталом "Ura.ru" выразил предположение, что иммунитет к коронавирусной... РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T02:16
2020-10-05T09:24
распространение нового коронавируса
александр чепурнов
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
университет джонса хопкинса
бразилия
индия
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Названа новая угроза для переболевших COVID-19
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<strong>МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. </strong>Вирусолог, бывший заведующий лабораторией центра "Вектор" <a href="http://ria.ru/person_aleksandr-chepurnov/" target="_blank" data-auto="true">Александр Чепурнов</a> в беседе с порталом "<a href="https://ura.news/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Ura.ru</a>" выразил предположение, что иммунитет к коронавирусной инфекции сохраняется у перенесших заболевание примерно полгода.По его словам, в течение трех-четырех месяцев у пациентов, переболевших <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a>, снижаются антитела вплоть до полного исчезновения. При этом к пятому-шестому месяцу клеточный иммунитет перестает отвечать на коронавирусный антиген.Специалист считает, что увеличение числа переболевших не поможет сформировать коллективный иммунитет к коронавирусу."Надежды на формирование коллективного иммунитета с помощью переболевших больше нет. &lt;…&gt; Сегодня стало ясно, что сделать это не удастся", — утверждает вирусолог.Пандемия коронавирусной инфекции затронула почти все страны мира. Всего, по данным Всемирной организации здравоохранения, зафиксировано более 34,4 миллиона случаев COVID-19, а число погибших превысило миллион человек. Согласно статистике <a href="http://ria.ru/organization_Universitet_Dzhonsa_KHopkinsa/" target="_blank" data-auto="true">Университета Джонса Хопкинса</a>, больше всего заболевших наблюдается в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_India/" target="_blank" data-auto="true">Индии</a> и <a href="http://ria.ru/location_Brazil/" target="_blank" data-auto="true">Бразилии</a>.В России с начала эпидемии выявили 1,2 миллиона случаев заболевания, выздоровели 979 тысяч пациентов. Умерли за все время 21 358 человек.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em>COVID-19</em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201003/osobennost-1578151406.html
https://ria.ru/20201003/sindrom-1578157366.html
Ещё раз подтверждает, что это обычное орви, с легочными осложнениями. Орви можно переболеть и 3-4раза за год. И ни какая вакцина тут не поможет.
53
шведы, с их евгеническим подходом очищения нации от слабых особей, щас небось вздрогнули
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россия
бразилия
индия
сша
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александр чепурнов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, университет джонса хопкинса, бразилия, индия, сша, общество

Вирусолог обозначил сроки возможного повторного заболевания COVID-19

02:16 05.10.2020 (обновлено: 09:24 05.10.2020)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГлавный врач Василий Михайлов в "красной зоне" Университетской клинической больницы №2 Первого МГМУ им. И. М. Сеченова
Главный врач Василий Михайлов в красной зоне Университетской клинической больницы №2 Первого МГМУ им. И. М. Сеченова - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Вирусолог, бывший заведующий лабораторией центра "Вектор" Александр Чепурнов в беседе с порталом "Ura.ru" выразил предположение, что иммунитет к коронавирусной инфекции сохраняется у перенесших заболевание примерно полгода.
По его словам, в течение трех-четырех месяцев у пациентов, переболевших COVID-19, снижаются антитела вплоть до полного исчезновения. При этом к пятому-шестому месяцу клеточный иммунитет перестает отвечать на коронавирусный антиген.

"Те, кто болел в апреле и мае, через полгода вновь окажутся под угрозой заражения", — предупредил Чепурнов.

Специалист считает, что увеличение числа переболевших не поможет сформировать коллективный иммунитет к коронавирусу.
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"Надежды на формирование коллективного иммунитета с помощью переболевших больше нет. <…> Сегодня стало ясно, что сделать это не удастся", — утверждает вирусолог.
Пандемия коронавирусной инфекции затронула почти все страны мира. Всего, по данным Всемирной организации здравоохранения, зафиксировано более 34,4 миллиона случаев COVID-19, а число погибших превысило миллион человек. Согласно статистике Университета Джонса Хопкинса, больше всего заболевших наблюдается в США, Индии и Бразилии.
В России с начала эпидемии выявили 1,2 миллиона случаев заболевания, выздоровели 979 тысяч пациентов. Умерли за все время 21 358 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаАлександр ЧепурновКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоУниверситет Джонса ХопкинсаБразилияИндияСШАОбщество
 
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