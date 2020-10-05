https://ria.ru/20201005/koronavirus-1578198588.html

Трамп рассказал, что многое узнал о COVID-19

Президент США Дональд Трамп распространил в Twitter видео, на котором заявил, что многое узнал о коронавирусе за время болезни. РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T01:02

2020-10-05T01:02

2020-10-05T01:02

коронавирус covid-19

дональд трамп

вашингтон (город)

сша

в мире

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<strong>ВАШИНГТОН, 5 окт - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> Дональд Трамп распространил в <a href="https://twitter.com/realDonaldTrump" target="_blank" rel="nofollow noopener" data-auto="true">Twitter</a> видео, на котором заявил, что многое узнал о коронавирусе за время болезни.<a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank">Трамп</a> также проанонсировал свой визит к сторонникам, собравшимся возле больницы, но ролик вышел уже тогда, когда Трамп проехал в кортеже вдоль больницы, помахав собравшимся.Трампа госпитализировали в пятницу с диагнозом "коронавирус".<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201004/tramp-1578190444.html

2

вашингтон (город)

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, дональд трамп, вашингтон (город), сша, в мире