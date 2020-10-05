https://ria.ru/20201005/koronavirus-1578198035.html

Каникулы и удаленка: часть жителей Москвы с понедельника останется дома

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в связи с ростом числа заболевших коронавирусом с понедельника в столице школьники уходят на двухнедельные каникулы, не... РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T00:15

2020-10-05T00:15

2020-10-05T05:26

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

роскосмос

владимир ефимов (политик)

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

сергей собянин

москва

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<strong>МОСКВА, 5 окт - РИА Новости.</strong> Мэр Москвы <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a> заявил, что в связи с ростом числа заболевших коронавирусом с понедельника в столице школьники уходят на двухнедельные каникулы, не менее 30% сотрудников, в особенности хронически больные и пожилые, - на удалённую работу.Двухнедельные каникулы в школахКак сообщил Собянин, ссылаясь на рекомендации санитарных врачей, с учетом осеннего подъема простудных заболеваний и роста выявленных случаев коронавируса, увеличилась продолжительность осенних каникул до двух недель и проводятся они одномоментно во всех школах – с 5 по 18 октября. В этот же период приостановлена работа учреждений дополнительного образования и детских досуговых организаций, находящиеся в ведении правительства <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank">Москвы</a>.В период каникул дистанционных занятий не будет. Однако школьники смогут повторять пройденный и по желанию изучать новый материал с помощью Московской электронной школы.При этом детские сады (дошкольные группы) продолжают работать по обычному графику.Детям рекомендуется провести каникулярное время дома или на даче, а выходить гулять только во двор или ближайший парк. Не следует ради развлечения посещать торговые центры и кататься на общественном транспорте.Не менее 30% - на удалёнкуС понедельника требование перевода на удаленную работу стало обязательным. Работодатели, действующие на территории Москвы, переводят на дистанционную работу не менее 30% работников, всех работников старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями. Исключение из этого правила составляют только сотрудники, чье присутствие на рабочем месте является критически важным для функционирования организации.Требования о переходе на удаленную работу не распространяются на медицинские организации, предприятия оборонки, "<a href="http://ria.ru/organization_Rosatom/" target="_blank" data-auto="true">Росатома</a>", "<a href="http://ria.ru/organization_Roskosmos/" target="_blank" data-auto="true">Роскосмоса</a>" и некоторых других стратегических отраслей.Кроме того, мэр заявил, что власти запросят у компаний данные о соблюдении дистанционной работы для 30% сотрудников. Он также не исключил, что для нарушителей будет приниматься санкции.Как сообщил в интервью РИА Новости заместитель мэра по вопросам экономической политики <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Efimov/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Ефимов</a>, столичные власти рекомендуют перевести на удалённую работу до половины сотрудников. При этом заммэра подчеркнул, что это касается только офисных работников, а на промышленных, торговых и сервисных предприятиях смогут трудиться все те сотрудники, которым необходимо присутствие на местах. Всего, по словам Ефимова, с понедельника на удаленную работу переходят до 2 миллионов человек.

https://ria.ru/20201003/shkoly-1578152525.html

https://ria.ru/20201005/koronavirus-1578099949.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, роскосмос, владимир ефимов (политик), государственная корпорация по атомной энергии "росатом", сергей собянин, москва, общество