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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201005/koronavirus-1578198035.html
Каникулы и удаленка: часть жителей Москвы с понедельника останется дома
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в связи с ростом числа заболевших коронавирусом с понедельника в столице школьники уходят на двухнедельные каникулы, не... РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T00:15
2020-10-05T05:26
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
роскосмос
владимир ефимов (политик)
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
сергей собянин
москва
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<strong>МОСКВА, 5 окт - РИА Новости.</strong> Мэр Москвы <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a> заявил, что в связи с ростом числа заболевших коронавирусом с понедельника в столице школьники уходят на двухнедельные каникулы, не менее 30% сотрудников, в особенности хронически больные и пожилые, - на удалённую работу.Двухнедельные каникулы в школахКак сообщил Собянин, ссылаясь на рекомендации санитарных врачей, с учетом осеннего подъема простудных заболеваний и роста выявленных случаев коронавируса, увеличилась продолжительность осенних каникул до двух недель и проводятся они одномоментно во всех школах – с 5 по 18 октября. В этот же период приостановлена работа учреждений дополнительного образования и детских досуговых организаций, находящиеся в ведении правительства <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank">Москвы</a>.В период каникул дистанционных занятий не будет. Однако школьники смогут повторять пройденный и по желанию изучать новый материал с помощью Московской электронной школы.При этом детские сады (дошкольные группы) продолжают работать по обычному графику.Детям рекомендуется провести каникулярное время дома или на даче, а выходить гулять только во двор или ближайший парк. Не следует ради развлечения посещать торговые центры и кататься на общественном транспорте.Не менее 30% - на удалёнкуС понедельника требование перевода на удаленную работу стало обязательным. Работодатели, действующие на территории Москвы, переводят на дистанционную работу не менее 30% работников, всех работников старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями. Исключение из этого правила составляют только сотрудники, чье присутствие на рабочем месте является критически важным для функционирования организации.Требования о переходе на удаленную работу не распространяются на медицинские организации, предприятия оборонки, "<a href="http://ria.ru/organization_Rosatom/" target="_blank" data-auto="true">Росатома</a>", "<a href="http://ria.ru/organization_Roskosmos/" target="_blank" data-auto="true">Роскосмоса</a>" и некоторых других стратегических отраслей.Кроме того, мэр заявил, что власти запросят у компаний данные о соблюдении дистанционной работы для 30% сотрудников. Он также не исключил, что для нарушителей будет приниматься санкции.Как сообщил в интервью РИА Новости заместитель мэра по вопросам экономической политики <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Efimov/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Ефимов</a>, столичные власти рекомендуют перевести на удалённую работу до половины сотрудников. При этом заммэра подчеркнул, что это касается только офисных работников, а на промышленных, торговых и сервисных предприятиях смогут трудиться все те сотрудники, которым необходимо присутствие на местах. Всего, по словам Ефимова, с понедельника на удаленную работу переходят до 2 миллионов человек.
https://ria.ru/20201003/shkoly-1578152525.html
https://ria.ru/20201005/koronavirus-1578099949.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, роскосмос, владимир ефимов (политик), государственная корпорация по атомной энергии "росатом", сергей собянин, москва, общество

Каникулы и удаленка: часть жителей Москвы с понедельника останется дома

00:15 05.10.2020 (обновлено: 05:26 05.10.2020)
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПассажиры спускаются по эскалатору на станции метро "Парк культуры" в Москве
Пассажиры спускаются по эскалатору на станции метро Парк культуры в Москве - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в связи с ростом числа заболевших коронавирусом с понедельника в столице школьники уходят на двухнедельные каникулы, не менее 30% сотрудников, в особенности хронически больные и пожилые, - на удалённую работу.

Двухнедельные каникулы в школах

Как сообщил Собянин, ссылаясь на рекомендации санитарных врачей, с учетом осеннего подъема простудных заболеваний и роста выявленных случаев коронавируса, увеличилась продолжительность осенних каникул до двух недель и проводятся они одномоментно во всех школах – с 5 по 18 октября. В этот же период приостановлена работа учреждений дополнительного образования и детских досуговых организаций, находящиеся в ведении правительства Москвы.
В период каникул дистанционных занятий не будет. Однако школьники смогут повторять пройденный и по желанию изучать новый материал с помощью Московской электронной школы.
При этом детские сады (дошкольные группы) продолжают работать по обычному графику.
Детям рекомендуется провести каникулярное время дома или на даче, а выходить гулять только во двор или ближайший парк. Не следует ради развлечения посещать торговые центры и кататься на общественном транспорте.
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Не менее 30% - на удалёнку

С понедельника требование перевода на удаленную работу стало обязательным. Работодатели, действующие на территории Москвы, переводят на дистанционную работу не менее 30% работников, всех работников старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями. Исключение из этого правила составляют только сотрудники, чье присутствие на рабочем месте является критически важным для функционирования организации.
Требования о переходе на удаленную работу не распространяются на медицинские организации, предприятия оборонки, "Росатома", "Роскосмоса" и некоторых других стратегических отраслей.
Кроме того, мэр заявил, что власти запросят у компаний данные о соблюдении дистанционной работы для 30% сотрудников. Он также не исключил, что для нарушителей будет приниматься санкции.
Как сообщил в интервью РИА Новости заместитель мэра по вопросам экономической политики Владимир Ефимов, столичные власти рекомендуют перевести на удалённую работу до половины сотрудников. При этом заммэра подчеркнул, что это касается только офисных работников, а на промышленных, торговых и сервисных предприятиях смогут трудиться все те сотрудники, которым необходимо присутствие на местах. Всего, по словам Ефимова, с понедельника на удаленную работу переходят до 2 миллионов человек.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияРоскосмосВладимир Ефимов (политик)Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Сергей СобянинМоскваОбщество
 
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