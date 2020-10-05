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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20201005/kontrol-1578257803.html
Глава Подмосковья поручил усилить контроль за соблюдением карантинных мер
Губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках заседания в понедельник, 5 октября, заявил о необходимости усилить контроль за соблюдением требований... РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T16:18
2020-10-05T16:18
новости подмосковья
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
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<strong>МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. </strong>Губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках заседания в понедельник, 5 октября, заявил о необходимости усилить контроль за соблюдением требований Роспотребнадзора в общественных местах по причине распространения коронавируса, сообщил телеканал <a href="https://360tv.ru/news/mosobl/nuzhna-strogost/" target="_blank">"360"</a>.Медицинские маски необходимо носить в учебных учреждениях и общественном транспорте. Помимо прочего, важно соблюдать социальную дистанцию и отказаться от необязательных контактов.Он добавил, что только при соблюдении мер защиты удастся избежать введения новых строгих ограничений.Губернатор Подмосковья обратил внимание на резкий рост числа инфицированных COVID-19 за неделю. Так, в прошлый понедельник было зафиксировано 200 случаев, а на этой неделе заболевание выявлено у 339 пациентов.
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московская область (подмосковье)
РИА Новости
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андрей воробьев, московская область (подмосковье)

Глава Подмосковья поручил усилить контроль за соблюдением карантинных мер

16:18 05.10.2020
 
© РИА Новости / Максим БлиновЖенщина в защитной маске прикладывает социальную карту к валидатору в салоне автобуса
Женщина в защитной маске прикладывает социальную карту к валидатору в салоне автобуса - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках заседания в понедельник, 5 октября, заявил о необходимости усилить контроль за соблюдением требований Роспотребнадзора в общественных местах по причине распространения коронавируса, сообщил телеканал "360".
Медицинские маски необходимо носить в учебных учреждениях и общественном транспорте. Помимо прочего, важно соблюдать социальную дистанцию и отказаться от необязательных контактов.

"Маски, дистанция, отказ от ненужных контактов и мероприятий — это сейчас главное. Поэтому прошу не только отраслевиков, но и правоохранительный блок усилить контроль", — подчеркнул Воробьев.

Он добавил, что только при соблюдении мер защиты удастся избежать введения новых строгих ограничений.
Губернатор Подмосковья обратил внимание на резкий рост числа инфицированных COVID-19 за неделю. Так, в прошлый понедельник было зафиксировано 200 случаев, а на этой неделе заболевание выявлено у 339 пациентов.
 
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Новости ПодмосковьяАндрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)
 
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