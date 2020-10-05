https://ria.ru/20201005/kontrol-1578257803.html

Глава Подмосковья поручил усилить контроль за соблюдением карантинных мер

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках заседания в понедельник, 5 октября, заявил о необходимости усилить контроль за соблюдением требований... РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T16:18

2020-10-05T16:18

2020-10-05T16:18

новости подмосковья

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

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<strong>МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. </strong>Губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках заседания в понедельник, 5 октября, заявил о необходимости усилить контроль за соблюдением требований Роспотребнадзора в общественных местах по причине распространения коронавируса, сообщил телеканал <a href="https://360tv.ru/news/mosobl/nuzhna-strogost/" target="_blank">"360"</a>.Медицинские маски необходимо носить в учебных учреждениях и общественном транспорте. Помимо прочего, важно соблюдать социальную дистанцию и отказаться от необязательных контактов.Он добавил, что только при соблюдении мер защиты удастся избежать введения новых строгих ограничений.Губернатор Подмосковья обратил внимание на резкий рост числа инфицированных COVID-19 за неделю. Так, в прошлый понедельник было зафиксировано 200 случаев, а на этой неделе заболевание выявлено у 339 пациентов.

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московская область (подмосковье)

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей воробьев, московская область (подмосковье)