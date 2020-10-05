https://ria.ru/20201005/kolesnikova-1578213809.html

Защита Колесниковой подала ходатайство о прекращении дела против нее

Защита белорусского оппозиционера Марии Колесниковой потребовала прекратить уголовное дело против клиента, сообщила пресс-служба штаба политика Виктора... РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T12:21

2020-10-05T12:21

2020-10-05T12:21

протесты в белоруссии

мария колесникова

виктор бабарико

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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<strong>МОСКВА, 5 окт - РИА Новости.</strong> Защита белорусского оппозиционера <a href="http://ria.ru/person_mariya-kolesnikova/" target="_blank" data-auto="true">Марии Колесниковой</a> потребовала прекратить уголовное дело против клиента, сообщила пресс-служба штаба политика <a href="http://ria.ru/person_viktor-babariko/" target="_blank" data-auto="true">Виктора Бабарико</a>."Сегодня, 5 октября, защитники Марии Колесниковой подали в Главное следственное управление СК ходатайство о прекращении уголовного преследования по факту отсутствия состава преступления",- говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.Как отмечается, защита Колесниковой подчеркивает, что все выступления и заявления политика "находятся в свободном доступе и не содержат призывов к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Беларуси"."Более того, в публичных выступлениях Мария неоднократно настаивала на прекращении любых нарушений конституционных прав и свобод граждан <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Беларуси</a>. Действия Марии направлены не на причинение, а на предотвращение вреда национальной безопасности Беларуси. Обвинение носит общий, неконкретный характер, нарушает уголовно-процессуальное законодательство и затрудняет право Марии на защиту",- говорится в сообщении.Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании Координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. Следственный комитет сообщил, что два члена президиума совета оппозиции - Колесникова и <a href="http://ria.ru/person_maksim-znak/" target="_blank" data-auto="true">Максим Знак</a> - являются обвиняемыми по уголовному делу о призывах к захвату власти с использованием СМИ и интернета, они находятся под стражей. Кроме того, по подозрению в совершении указанного преступления был задержан юрист Илья Салей, он также ранее был адвокатом Колесниковой.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Между тем 23 сентября прошла инаугурация Лукашенко, что спровоцировало протестную акцию, которая вновь была разогнана правоохранителями с использованием силовых методов и водометов.

https://ria.ru/20200924/kolesnikova-1577731299.html

https://ria.ru/20200909/kolesnikova-1577011548.html

белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мария колесникова, виктор бабарико, александр лукашенко, белоруссия, в мире