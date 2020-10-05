https://ria.ru/20201005/kofe-1578278337.html

Развеян главный миф о кофе

Диетологи считают, что пагубное воздействие кофе на организм человека — стереотип, пишет издание ABC. РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T17:41

2020-10-05T17:41

2020-10-05T18:25

кофе

кофеин

здоровье

в мире

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<strong>МОСКВА, 5 окт — РИА Новости.</strong> Диетологи считают, что пагубное воздействие кофе на организм человека — стереотип, пишет издание <a href="https://www.abc.es/" target="_blank" rel="nofollow noopener">ABC</a>.По мнению нутрициолога Клаудии Брассеско, умеренное потребление этого напитка оказывает на организм положительное влияние. Так, по ее словам, к полезным свойствам кофе относят улучшение чувствительности к инсулину, усиление защитного эффекта против сердечно-сосудистых заболеваний и гипертонии, снижение риска развития цирроза печени и некоторых онкологических заболеваний — например, рака печени и простаты.Тем не менее нутрициолог подчеркнула, что "полезность" кофе зависит в первую очередь не от его количества, а от сорта, так как не все зерна могут оказывать положительное влияние на организм. Она посоветовала при выборе кофе обращать внимание на сорт, степень обжарки и помола зерна. Диетолог назвала самым полезным сортом арабику, а также предупредила, что в молотом кофе, в отличие от продаваемого в зернах, могут содержаться ингредиенты "неизвестного происхождения". Однако, по ее словам, молотый кофе тоже может быть качественным: стоит только обратить внимание на обжарку — и отдать предпочтение натуральной, а не смешанной. Также Брасекко отметила, что единого "рекомендованного" количества напитка для человека вовсе не существует: его нужно рассчитывать индивидуально в зависимости от ряда факторов. К ним она отнесла личную переносимость кофеина, эмоциональное состояние, качество сна, а также наличие стресса. По ее словам, наиболее оптимальным можно считать употребление 100-400 миллиграммов кофеина в день. Диетолог напомнила, что это вещество содержится также в таких напитках, как чай, мате или горячий шоколад.Ее слова поддержал другой нутрициолог, Аитор Санчес. По его мнению, вред организму наносит не сам кофе, а то, с чем человек его употребляет."Самое вредное в кофе — это печенье, сахар и выпечка, с которыми мы его пьем", — подытожил он.<em><strong>Полный текст статьи читайте на</strong></em> <em><strong><a href="https://inosmi.ru/social/20201005/248244921.html" target="_blank">сайте ИноСМИ>> </a></strong></em>

https://ria.ru/20201002/kofe-1578081944.html

https://ria.ru/20200930/chay-1577976713.html

Арсений Новиков Несколько раз в год, разные головастики, делают разные заключения. Часто противоречащие друг другу. 16

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кофе, кофеин, здоровье, в мире