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В Госдуме назвали протесты в Бишкеке попыткой "цветной революции"
Никаких оснований сомневаться в прозрачности прошедших парламентских выборов в Киргизии нет, а массовые протесты являются попыткой извне осуществить в стране... РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T20:24
2020-10-05T20:24
протесты в бишкеке
михаил шеремет
единство
киргизия
в мире
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<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт - РИА Новости.</strong> Никаких оснований сомневаться в прозрачности прошедших парламентских выборов в Киргизии нет, а массовые протесты являются попыткой извне осуществить в стране цветную революцию, считает депутат Госдумы РФ <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_SHeremet/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Шеремет</a>.В понедельник в Бишкеке на центральной площади Ала-Тоо собрались около 2 тысяч человек: сторонников партий, не прошедших в парламент республики. Они требовали отменить итоги выборов и провести повторное голосование по выборам в законодательное собрание республики. Вечером в понедельник при попытке разгона митинга начались столкновения митингующих с силовиками.Шеремет принимал участие в прошедших парламентских выборах в Киргизии в качестве международного наблюдателя."Не сомневаюсь, что мы видим пример, как внешние силы пытаются вмешаться в демократические процессы, которые происходят на территории наших ближайших соседей и союзников", - добавил он.Депутат призвал киргизский народ не вестись на провокации, проявить мудрость, разобраться в сложившейся ситуации и пресечь любые попытки извне по дестабилизации обстановки в стране.Выборы в парламент <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизии</a> прошли 4 октября. Явка составила 56,5%. Согласно предварительным итогам голосования, после обработки бюллетеней с 98% участков в парламент проходят четыре партии: "Биримдик" ("<a href="http://ria.ru/organization_Edinstvo/" target="_blank" data-auto="true">Единство</a>", проправительственная партия) с 24,52% голосов, "Мекеним Кыргызстан" ("Родной Кыргызстан", проправительственная партия) с 23,89%, "Кыргызстан" (центристская партия) с 8,73% и "Бутун Кыргызстан" ("Единый Кыргызстан", центристская партия) с 7,11%. Остальные партии не преодолели пороговый барьер в 7%.
https://radiosputnik.ria.ru/20201005/kirgiziya-1578307612.html
https://ria.ru/20201005/bishkek-1578294753.html
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РИА Новости
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протесты в бишкеке, михаил шеремет, единство, киргизия, в мире

В Госдуме назвали протесты в Бишкеке попыткой "цветной революции"

20:24 05.10.2020
 
© SputnikАкция протеста в Бишкеке
Акция протеста в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт - РИА Новости. Никаких оснований сомневаться в прозрачности прошедших парламентских выборов в Киргизии нет, а массовые протесты являются попыткой извне осуществить в стране цветную революцию, считает депутат Госдумы РФ Михаил Шеремет.
В понедельник в Бишкеке на центральной площади Ала-Тоо собрались около 2 тысяч человек: сторонников партий, не прошедших в парламент республики. Они требовали отменить итоги выборов и провести повторное голосование по выборам в законодательное собрание республики. Вечером в понедельник при попытке разгона митинга начались столкновения митингующих с силовиками.
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Шеремет принимал участие в прошедших парламентских выборах в Киргизии в качестве международного наблюдателя.

"Выборы прошли очень демократично и цивилизованно. Все участки оборудованы электронными комплексами обработки избирательных бюллетеней, что полностью исключает любые попытки фальсификаций. Все требования по проведению прозрачных выборов были выполнены. Межпартийная конкуренция была высокой. Предпосылок и оснований для протестов никаких не было. Считаю, что массовые протесты - это попытка осуществить цветную революцию, которая координируются извне", - сказал Шеремет РИА Новости.

"Не сомневаюсь, что мы видим пример, как внешние силы пытаются вмешаться в демократические процессы, которые происходят на территории наших ближайших соседей и союзников", - добавил он.
Депутат призвал киргизский народ не вестись на провокации, проявить мудрость, разобраться в сложившейся ситуации и пресечь любые попытки извне по дестабилизации обстановки в стране.
Выборы в парламент Киргизии прошли 4 октября. Явка составила 56,5%. Согласно предварительным итогам голосования, после обработки бюллетеней с 98% участков в парламент проходят четыре партии: "Биримдик" ("Единство", проправительственная партия) с 24,52% голосов, "Мекеним Кыргызстан" ("Родной Кыргызстан", проправительственная партия) с 23,89%, "Кыргызстан" (центристская партия) с 8,73% и "Бутун Кыргызстан" ("Единый Кыргызстан", центристская партия) с 7,11%. Остальные партии не преодолели пороговый барьер в 7%.
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