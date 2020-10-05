https://ria.ru/20201005/kirgiziya-1578312456.html

В Госдуме назвали протесты в Бишкеке попыткой "цветной революции"

Никаких оснований сомневаться в прозрачности прошедших парламентских выборов в Киргизии нет, а массовые протесты являются попыткой извне осуществить в стране... РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T20:24

2020-10-05T20:24

2020-10-05T20:24

протесты в бишкеке

михаил шеремет

единство

киргизия

в мире

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<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт - РИА Новости.</strong> Никаких оснований сомневаться в прозрачности прошедших парламентских выборов в Киргизии нет, а массовые протесты являются попыткой извне осуществить в стране цветную революцию, считает депутат Госдумы РФ <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_SHeremet/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Шеремет</a>.В понедельник в Бишкеке на центральной площади Ала-Тоо собрались около 2 тысяч человек: сторонников партий, не прошедших в парламент республики. Они требовали отменить итоги выборов и провести повторное голосование по выборам в законодательное собрание республики. Вечером в понедельник при попытке разгона митинга начались столкновения митингующих с силовиками.Шеремет принимал участие в прошедших парламентских выборах в Киргизии в качестве международного наблюдателя."Не сомневаюсь, что мы видим пример, как внешние силы пытаются вмешаться в демократические процессы, которые происходят на территории наших ближайших соседей и союзников", - добавил он.Депутат призвал киргизский народ не вестись на провокации, проявить мудрость, разобраться в сложившейся ситуации и пресечь любые попытки извне по дестабилизации обстановки в стране.Выборы в парламент <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизии</a> прошли 4 октября. Явка составила 56,5%. Согласно предварительным итогам голосования, после обработки бюллетеней с 98% участков в парламент проходят четыре партии: "Биримдик" ("<a href="http://ria.ru/organization_Edinstvo/" target="_blank" data-auto="true">Единство</a>", проправительственная партия) с 24,52% голосов, "Мекеним Кыргызстан" ("Родной Кыргызстан", проправительственная партия) с 23,89%, "Кыргызстан" (центристская партия) с 8,73% и "Бутун Кыргызстан" ("Единый Кыргызстан", центристская партия) с 7,11%. Остальные партии не преодолели пороговый барьер в 7%.

https://radiosputnik.ria.ru/20201005/kirgiziya-1578307612.html

https://ria.ru/20201005/bishkek-1578294753.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

протесты в бишкеке, михаил шеремет, единство, киргизия, в мире