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https://ria.ru/20201005/kiberbezopasnost-1578200495.html
Патрушев раскритиковал ряд регионов в вопросах кибербезопасности
Ряд регионов Сибири недостаточно эффективно работают по обеспечению кибербезопасности - например, там до сих пор даже не разработаны планы по переводу... РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T06:17
2020-10-05T06:17
россия
кибербезопасность
новосибирск
красноярский край
омск
николай патрушев
безопасность
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<strong>НОВОСИБИРСК, 5 окт - РИА Новости.</strong> Ряд регионов Сибири недостаточно эффективно работают по обеспечению кибербезопасности - например, там до сих пор даже не разработаны планы по переводу информационных систем на отечественное программное обеспечение, заявил секретарь Совета безопасности РФ <a href="http://ria.ru/person_Nikolajj_Patrushev/" target="_blank" data-auto="true">Николай Патрушев</a>.Он выступил в понедельник в <a href="http://ria.ru/location_Novosibirsk/" target="_blank" data-auto="true">Новосибирске</a> на совещании по актуальным вопросам национальной безопасности в регионах Сибирского федерального округа. В начале выступления Патрушев уделил внимание некоторым итогам реализации решений, принятых на предыдущем аналогичном совещании по СФО в октябре 2019 года в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a>. Тогда, в частности, обсуждался вопрос защищенности информационных ресурсов РФ.По словам Патрушева, отдельными государственными учреждениями в регионах СФО не завершено формирование перечней объектов критической информационной инфраструктуры. "Практически не приступили к этой работе государственные учреждения, подведомственные органам государственной власти Республики Хакасия", - указал секретарь Совбеза.Вдобавок значительное число субъектов критической информационной инфраструктуры пока не организовали взаимодействие с государственной системой обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы России, отметил Патрушев.Также, по его словам, медленно идет переход на использование отечественного программного обеспечения в информационных системах. "При этом в <a href="http://ria.ru/location_Irkutskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Иркутской области</a>, Красноярском крае и <a href="http://ria.ru/location_Altajj/" target="_blank" data-auto="true">Республике Алтай</a> даже не разработаны планы перехода на его использование", - указал Патрушев.Он призвал руководителей регионов СФО не ослаблять контроль за всей этой работой и принять меры по безусловному выполнению законодательства в сфере кибербезопасности.Критическая информационная инфраструктура – это информационные системы, информационно-телекоммуникационные сети, автоматизированные системы управления, а также сети электросвязи, используемые для организации их взаимодействия.
https://ria.ru/20200915/kiberbezopasnost-1577270454.html
https://ria.ru/20190913/1558642521.html
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россия
новосибирск
красноярский край
омск
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россия, кибербезопасность, новосибирск, красноярский край, омск, николай патрушев, безопасность

Патрушев раскритиковал ряд регионов в вопросах кибербезопасности

06:17 05.10.2020
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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НОВОСИБИРСК, 5 окт - РИА Новости. Ряд регионов Сибири недостаточно эффективно работают по обеспечению кибербезопасности - например, там до сих пор даже не разработаны планы по переводу информационных систем на отечественное программное обеспечение, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
Он выступил в понедельник в Новосибирске на совещании по актуальным вопросам национальной безопасности в регионах Сибирского федерального округа. В начале выступления Патрушев уделил внимание некоторым итогам реализации решений, принятых на предыдущем аналогичном совещании по СФО в октябре 2019 года в Омске. Тогда, в частности, обсуждался вопрос защищенности информационных ресурсов РФ.
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев принимает участие в 15-й встрече секретарей советов безопасности государств-членов ШОС - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
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По словам Патрушева, отдельными государственными учреждениями в регионах СФО не завершено формирование перечней объектов критической информационной инфраструктуры. "Практически не приступили к этой работе государственные учреждения, подведомственные органам государственной власти Республики Хакасия", - указал секретарь Совбеза.
Вдобавок значительное число субъектов критической информационной инфраструктуры пока не организовали взаимодействие с государственной системой обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы России, отметил Патрушев.
"Кроме того, не завершены работы по обеспечению защиты информации ограниченного доступа, не содержащей сведения, составляющие государственную тайну. Только 80% региональных государственных систем аттестовано по требованиям защиты такой информации", - сказал секретарь Совбеза.
Также, по его словам, медленно идет переход на использование отечественного программного обеспечения в информационных системах. "При этом в Иркутской области, Красноярском крае и Республике Алтай даже не разработаны планы перехода на его использование", - указал Патрушев.
Он призвал руководителей регионов СФО не ослаблять контроль за всей этой работой и принять меры по безусловному выполнению законодательства в сфере кибербезопасности.
Критическая информационная инфраструктура – это информационные системы, информационно-телекоммуникационные сети, автоматизированные системы управления, а также сети электросвязи, используемые для организации их взаимодействия.
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 13.09.2019
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РоссияКибербезопасностьНовосибирскКрасноярский крайОмскНиколай ПатрушевБезопасность
 
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