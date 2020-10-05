https://ria.ru/20201005/kiberbezopasnost-1578200495.html

Патрушев раскритиковал ряд регионов в вопросах кибербезопасности

Ряд регионов Сибири недостаточно эффективно работают по обеспечению кибербезопасности - например, там до сих пор даже не разработаны планы по переводу... РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T06:17

2020-10-05T06:17

2020-10-05T06:17

россия

кибербезопасность

новосибирск

красноярский край

омск

николай патрушев

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/156082/21/1560822159_0:0:2804:1577_1400x0_80_0_0_ad0646053bd4557e9f144367feff8b21.jpg

<strong>НОВОСИБИРСК, 5 окт - РИА Новости.</strong> Ряд регионов Сибири недостаточно эффективно работают по обеспечению кибербезопасности - например, там до сих пор даже не разработаны планы по переводу информационных систем на отечественное программное обеспечение, заявил секретарь Совета безопасности РФ <a href="http://ria.ru/person_Nikolajj_Patrushev/" target="_blank" data-auto="true">Николай Патрушев</a>.Он выступил в понедельник в <a href="http://ria.ru/location_Novosibirsk/" target="_blank" data-auto="true">Новосибирске</a> на совещании по актуальным вопросам национальной безопасности в регионах Сибирского федерального округа. В начале выступления Патрушев уделил внимание некоторым итогам реализации решений, принятых на предыдущем аналогичном совещании по СФО в октябре 2019 года в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a>. Тогда, в частности, обсуждался вопрос защищенности информационных ресурсов РФ.По словам Патрушева, отдельными государственными учреждениями в регионах СФО не завершено формирование перечней объектов критической информационной инфраструктуры. "Практически не приступили к этой работе государственные учреждения, подведомственные органам государственной власти Республики Хакасия", - указал секретарь Совбеза.Вдобавок значительное число субъектов критической информационной инфраструктуры пока не организовали взаимодействие с государственной системой обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы России, отметил Патрушев.Также, по его словам, медленно идет переход на использование отечественного программного обеспечения в информационных системах. "При этом в <a href="http://ria.ru/location_Irkutskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Иркутской области</a>, Красноярском крае и <a href="http://ria.ru/location_Altajj/" target="_blank" data-auto="true">Республике Алтай</a> даже не разработаны планы перехода на его использование", - указал Патрушев.Он призвал руководителей регионов СФО не ослаблять контроль за всей этой работой и принять меры по безусловному выполнению законодательства в сфере кибербезопасности.Критическая информационная инфраструктура – это информационные системы, информационно-телекоммуникационные сети, автоматизированные системы управления, а также сети электросвязи, используемые для организации их взаимодействия.

https://ria.ru/20200915/kiberbezopasnost-1577270454.html

https://ria.ru/20190913/1558642521.html

1

россия

новосибирск

красноярский край

омск

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, кибербезопасность, новосибирск, красноярский край, омск, николай патрушев, безопасность