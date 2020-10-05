Крис Хемсворт выпустил тасманских дьяволов в заповеднике в Австралии
© AFP 2020 / WildArkКрис Хемсворт и Эльза Патаки выпускают тасманских дьяволов на вершине Баррингтон, Австралия
МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Австралийский актер Крис Хемсворт вместе с женой моделью Эльзой Патаки выпустили на волю в Национальном парке Баррингтон Топс (штат Новый Южный Уэльс) 11 редких сумчатых хищников — тасманских дьяволов, сообщает Daily Mail.
As a superhero, he is more used to saving the world, but for now, @ChrisHemsworth is using his powers to bring an iconic Aussie species back to life. The Hollywood superstar and wife @ElsaPataky_ have helped to make history on the mainland. https://t.co/oDKNIcPiRc @sacre88 pic.twitter.com/CJxPjCBNPz— 7NEWS Sydney (@7NewsSydney) October 5, 2020
На Seven News заявили: "голливудская звезда и его супруга вошли в историю на родном материке".
"Как супергерой, он больше привык спасать мир, но пока использует свою силу, чтобы вернуть в Австралию этих культовых зверьков", – прокомментировали акцию на телеканале.
Президент организации по защите животных Aussie Ark Тим Фолкнер написал в твиттере: "Через 100 лет мы будем вспоминать этот день и говорить, что именно он дал толчок экологическому возрождению всей страны".
Тасманские дьяволы — одни из древнейших обитателей материковой части Австралии.Сейчас эти животные находятся на грани исчезновения.