https://ria.ru/20201005/khemsvort-1578309426.html

Крис Хемсворт выпустил тасманских дьяволов в заповеднике в Австралии

Австралийский актер Крис Хемсворт вместе с женой моделью Эльзой Патаки выпустили на волю в Национальном парке Баррингтон Топс (штат Новый Южный Уэльс) 11 редких РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T21:50

2020-10-05T21:50

2020-10-05T21:50

дикие животные

туризм

крис хемсворт

новости - туризм

новый южный уэльс

австралия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/05/1578309583_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_bae09e65b2b9a1b6199b40e4b8821d89.jpg

<strong>МОСКВА, 5 окт – РИА Новости.</strong> Австралийский актер Крис Хемсворт вместе с женой моделью Эльзой Патаки выпустили на волю в Национальном парке Баррингтон Топс (штат Новый Южный Уэльс) 11 редких сумчатых хищников — тасманских дьяволов, <a href="https://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz/article-8805809/Chris-Hemsworth-releases-Tasmanian-devils-mainland-Australia.html" target="_blank">сообщает</a> Daily Mail.На Seven News заявили: "голливудская звезда и его супруга вошли в историю на родном материке". Президент организации по защите животных Aussie Ark Тим Фолкнер написал в твиттере: "Через 100 лет мы будем вспоминать этот день и говорить, что именно он дал толчок экологическому возрождению всей страны". Тасманские дьяволы — одни из древнейших обитателей материковой части Австралии.Сейчас эти животные находятся на грани исчезновения.

https://ria.ru/20200805/1575352610.html

новый южный уэльс

австралия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дикие животные, крис хемсворт, новости - туризм, новый южный уэльс, австралия