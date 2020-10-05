Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира
Туризм
https://ria.ru/20201005/khemsvort-1578309426.html
Крис Хемсворт выпустил тасманских дьяволов в заповеднике в Австралии
Австралийский актер Крис Хемсворт вместе с женой моделью Эльзой Патаки выпустили на волю в Национальном парке Баррингтон Топс (штат Новый Южный Уэльс) 11 редких РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T21:50
2020-10-05T21:50
дикие животные
туризм
крис хемсворт
новости - туризм
новый южный уэльс
австралия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/05/1578309583_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_bae09e65b2b9a1b6199b40e4b8821d89.jpg
<strong>МОСКВА, 5 окт – РИА Новости.</strong> Австралийский актер Крис Хемсворт вместе с женой моделью Эльзой Патаки выпустили на волю в Национальном парке Баррингтон Топс (штат Новый Южный Уэльс) 11 редких сумчатых хищников — тасманских дьяволов, <a href="https://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz/article-8805809/Chris-Hemsworth-releases-Tasmanian-devils-mainland-Australia.html" target="_blank">сообщает</a> Daily Mail.На Seven News заявили: "голливудская звезда и его супруга вошли в историю на родном материке". Президент организации по защите животных Aussie Ark Тим Фолкнер написал в твиттере: "Через 100 лет мы будем вспоминать этот день и говорить, что именно он дал толчок экологическому возрождению всей страны". Тасманские дьяволы — одни из древнейших обитателей материковой части Австралии.Сейчас эти животные находятся на грани исчезновения.
https://ria.ru/20200805/1575352610.html
новый южный уэльс
австралия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/05/1578309583_150:0:2881:2048_1400x0_80_0_0_24530346a55a6196f169feba5d5a44ef.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дикие животные, крис хемсворт, новости - туризм, новый южный уэльс, австралия

Крис Хемсворт выпустил тасманских дьяволов в заповеднике в Австралии

21:50 05.10.2020
 
© AFP 2020 / WildArkКрис Хемсворт и Эльза Патаки выпускают тасманских дьяволов на вершине Баррингтон, Австралия
Крис Хемсворт и Эльза Патаки выпускают тасманских дьяволов на вершине Баррингтон, Австралия - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
© AFP 2020 / WildArk
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Австралийский актер Крис Хемсворт вместе с женой моделью Эльзой Патаки выпустили на волю в Национальном парке Баррингтон Топс (штат Новый Южный Уэльс) 11 редких сумчатых хищников — тасманских дьяволов, сообщает Daily Mail.
На Seven News заявили: "голливудская звезда и его супруга вошли в историю на родном материке".

"Как супергерой, он больше привык спасать мир, но пока использует свою силу, чтобы вернуть в Австралию этих культовых зверьков", – прокомментировали акцию на телеканале.

Президент организации по защите животных Aussie Ark Тим Фолкнер написал в твиттере: "Через 100 лет мы будем вспоминать этот день и говорить, что именно он дал толчок экологическому возрождению всей страны".
Тасманские дьяволы — одни из древнейших обитателей материковой части Австралии.Сейчас эти животные находятся на грани исчезновения.
Актер Крис Хемсворт - РИА Новости, 1920, 05.08.2020
5 августа, 00:23Культура
Крис Хемсворт попробует узнать, почему акулы стали чаще нападать на людей
 
ТуризмДикие животныеКрис ХемсвортНовости - ТуризмНовый Южный УэльсАвстралия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:00Нашлась еще одна польза от ношения маски
01:49Клинт Иствуд снимется в собственном фильме
01:48Трамп покинул госпиталь после трехдневной госпитализации
01:43В Бишкеке восстановили сотовую связь
01:40Трамп пообещал вскоре вернуться к предвыборной кампании
01:37Протестующие в Бишкеке освободили экс-президента Атамбаева
01:31Армения должна уйти с "оккупированных территорий", заявил Эрдоган
01:16Президент Киргизии призвал протестующих к благоразумию
01:04Протестующие в Киргизии потребовали освободить из СИЗО экс-президента
01:01Главы МИД Южной Осетии и непризнанной НКР обсудили обострение в Карабахе
01:01Пушков жестко ответил на установку памятника Горбачеву в Германии
00:54Протестующие в Бишкеке направились к зданию Госкомитета нацбезопасности
00:25Прощание с журналисткой Славиной состоится 6 октября в Нижнем Новгороде
00:22Протестующие в Киргизии прорвались в здание парламента
00:19Финский президент проинспектирует следящую за Россией разведку
00:12Небензя назвал позором блокировку выступления экс-главы ОЗХО в Совбезе
23:52На сотрудника дагестанской колонии завели дело из-за побега заключенных
23:31Экс-главе ОЗХО не дали выступить в Совбезе ООН
23:13Небензя обвинил Запад в использовании ОЗХО для давления в деле Навального
23:10В Москве умер 31 пациент с коронавирусом
Лента новостейМолния