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Хакатон "Цифрового прорыва" предложил IT-решения для соцсферы и бизнеса
Около 60 цифровых решений, направленных на улучшение качества жизни, разработали в течение 48 часов участники дальневосточного полуфинала всероссийского... РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T20:11
2020-10-05T20:11
алексей комиссаров
технологии
общество
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<strong>МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. </strong>Около 60 цифровых решений, направленных на улучшение качества жизни, разработали в течение 48 часов участники дальневосточного полуфинала всероссийского конкурса "Цифровой прорыв" — флагманского проекта президентской платформы "Россия – страна возможностей", сообщает пресс-служба АНО "РСВ".Полуфинальный хакатон собрал 750 специалистов из 35 регионов, которым предстояло решить 7 реальных кейсов от коммерческих и государственных организаций в сфере градостроительства и бизнеса, соцуслуг и развития инфраструктуры регионов с применением AR, AI &amp; Big Data, мобильной и веб-разработки. Все команды работали дистанционно, им помогали 77 трекеров и экспертов. Больше всего победителей оказалось из <a href="http://ria.ru/location_Primorskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Приморского края</a> - 30 человек. Авторы лучших проектов разделили призовой фонд в размере около 3 миллионов рублей, вышли в финал и получили возможность внедрить свои решения. "Вот уже четвертый хакатон подряд мы видим живой интерес IT-специалистов к цифровизации регионов и социальной сферы. На этот раз самым популярным среди участников стал кейс, связанный с развитием инфраструктуры на острове <a href="http://ria.ru/location_Russkijj/" target="_blank" data-auto="true">Русский</a>. Команды предложили прототипы IT-продуктов, которые помогут организовать доставку товаров первой необходимости. Также в топе были задачи по обеспечению населения банковскими терминалами и юридической поддержкой, а также задачи, связанные с предоставлением государственных услуг. Лучшие проекты будут доведены до реализации, и, мы верим, что этот опыт станет тем "якорем", который удержит IT-специалистов в регионе и вдохновит их на поиск новых решений для развития территории", – приводится в сообщении комментарий генерального директора АНО "Россия – страна возможностей" <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Komissarov/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Комиссарова</a>.В рамках конкурса прошел круглый стол, где представители регионов ДФО, университетов округа, фондов и институтов развития обсудили формирование цифровых и управленческих компетенций у специалистов, развитие IT-предпринимательства на <a href="http://ria.ru/location_Far_East/" target="_blank" data-auto="true">Дальнем Востоке</a>, а также инициативы по поддержке инновационных стартапов. На встрече представители региональных правительств выразили готовность способствовать внедрению решений участников "Цифрового прорыва". Руководство технопарка "Русский" представило образовательную программу "Дальневосточный старт" для развития технологического предпринимательства.
https://ria.ru/20200814/1575787088.html
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60
алексей комиссаров, технологии, общество

Хакатон "Цифрового прорыва" предложил IT-решения для соцсферы и бизнеса

20:11 05.10.2020
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСтуденты обучают пенсионеров пользоваться сервисам
Студенты обучают пенсионеров пользоваться сервисам - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Около 60 цифровых решений, направленных на улучшение качества жизни, разработали в течение 48 часов участники дальневосточного полуфинала всероссийского конкурса "Цифровой прорыв" — флагманского проекта президентской платформы "Россия – страна возможностей", сообщает пресс-служба АНО "РСВ".
Полуфинальный хакатон собрал 750 специалистов из 35 регионов, которым предстояло решить 7 реальных кейсов от коммерческих и государственных организаций в сфере градостроительства и бизнеса, соцуслуг и развития инфраструктуры регионов с применением AR, AI & Big Data, мобильной и веб-разработки. Все команды работали дистанционно, им помогали 77 трекеров и экспертов. Больше всего победителей оказалось из Приморского края - 30 человек. Авторы лучших проектов разделили призовой фонд в размере около 3 миллионов рублей, вышли в финал и получили возможность внедрить свои решения.
"Вот уже четвертый хакатон подряд мы видим живой интерес IT-специалистов к цифровизации регионов и социальной сферы. На этот раз самым популярным среди участников стал кейс, связанный с развитием инфраструктуры на острове Русский. Команды предложили прототипы IT-продуктов, которые помогут организовать доставку товаров первой необходимости. Также в топе были задачи по обеспечению населения банковскими терминалами и юридической поддержкой, а также задачи, связанные с предоставлением государственных услуг. Лучшие проекты будут доведены до реализации, и, мы верим, что этот опыт станет тем "якорем", который удержит IT-специалистов в регионе и вдохновит их на поиск новых решений для развития территории", – приводится в сообщении комментарий генерального директора АНО "Россия – страна возможностей" Алексея Комиссарова.
В рамках конкурса прошел круглый стол, где представители регионов ДФО, университетов округа, фондов и институтов развития обсудили формирование цифровых и управленческих компетенций у специалистов, развитие IT-предпринимательства на Дальнем Востоке, а также инициативы по поддержке инновационных стартапов. На встрече представители региональных правительств выразили готовность способствовать внедрению решений участников "Цифрового прорыва". Руководство технопарка "Русский" представило образовательную программу "Дальневосточный старт" для развития технологического предпринимательства.
Люди общаются в коворкинге - РИА Новости, 1920, 14.08.2020
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На первом этапе конкурса "Цифровой прорыв" создано 4725 ИТ-решений
 
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Алексей КомиссаровТехнологииОбщество
 
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