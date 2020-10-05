https://ria.ru/20201005/keshbek-1578215070.html

Ростуризм объяснил, когда можно отправиться в тур по программе кешбэка

Начало продаж туров по программе кешбэка запланировано на 15 октября 2020 года, сказала руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова. РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T13:32

2020-10-05T13:32

2020-10-05T13:32

туризм

кешбэк

зарина догузова

туризм

новости - туризм

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/18/1574861897_0:192:3300:2048_1400x0_80_0_0_af9c09eab129e73a2b27186e1ff1a10f.jpg

<strong>МОСКВА, 5 окт — РИА Новости.</strong> Начало продаж туров по программе кешбэка запланировано на 15 октября 2020 года, сказала руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова."С этого момента и вплоть до 5 декабря все желающие смогут приобрести путевки и гостиничное проживание в рамках нашей программы", – приводятся слова Догузовой в сообщении пресс-службы Ростуризма."В поездки можно будет отправиться с момента старта продаж, с 15 октября, и вернуться до 10 января 2021 года", — уточнила глава ведомства.Она еще раз обратила внимание, что изменились правила получения возврата."Мы не только расширили окно продаж, но и сделали условия участия более удобными и доступными для наших граждан, учли пожелания туристов. Теперь в программе есть поездки от двух ночей, и можно отправляться в короткие путешествия на выходные. Мы убрали требование по минимальной стоимости тура или проживания, необходимое для получения кешбэка. Теперь возврат в размере 20 процентов распространяется на путевки любой стоимости. А его максимальный размер увеличен до 20 тысяч рублей", — напомнила Догузова.Правительство РФ продлило программу туристического кешбэка: теперь частичный возврат средств можно получить за туры по России до 10 января 2021 года. В рамках первого этапа акции путевки и проживание с кешбэком можно было приобрести в течение недели с 21 по 28 августа, а поездку нужно было совершить с момента старта программы до конца 2020 года.

https://ria.ru/20201004/gatchina-1577947023.html

https://ria.ru/20200929/krasnoyarsk-1577078853.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кешбэк, зарина догузова, туризм, новости - туризм, федеральное агентство по туризму (ростуризм)