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Туризм
https://ria.ru/20201005/keshbek-1578215070.html
Ростуризм объяснил, когда можно отправиться в тур по программе кешбэка
Начало продаж туров по программе кешбэка запланировано на 15 октября 2020 года, сказала руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова. РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T13:32
2020-10-05T13:32
туризм
кешбэк
зарина догузова
туризм
новости - туризм
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
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<strong>МОСКВА, 5 окт — РИА Новости.</strong> Начало продаж туров по программе кешбэка запланировано на 15 октября 2020 года, сказала руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова."С этого момента и вплоть до 5 декабря все желающие смогут приобрести путевки и гостиничное проживание в рамках нашей программы", – приводятся слова Догузовой в сообщении пресс-службы Ростуризма."В поездки можно будет отправиться с момента старта продаж, с 15 октября, и вернуться до 10 января 2021 года", — уточнила глава ведомства.Она еще раз обратила внимание, что изменились правила получения возврата."Мы не только расширили окно продаж, но и сделали условия участия более удобными и доступными для наших граждан, учли пожелания туристов. Теперь в программе есть поездки от двух ночей, и можно отправляться в короткие путешествия на выходные. Мы убрали требование по минимальной стоимости тура или проживания, необходимое для получения кешбэка. Теперь возврат в размере 20 процентов распространяется на путевки любой стоимости. А его максимальный размер увеличен до 20 тысяч рублей", — напомнила Догузова.Правительство РФ продлило программу туристического кешбэка: теперь частичный возврат средств можно получить за туры по России до 10 января 2021 года. В рамках первого этапа акции путевки и проживание с кешбэком можно было приобрести в течение недели с 21 по 28 августа, а поездку нужно было совершить с момента старта программы до конца 2020 года.
https://ria.ru/20201004/gatchina-1577947023.html
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кешбэк, зарина догузова, туризм, новости - туризм, федеральное агентство по туризму (ростуризм)

Ростуризм объяснил, когда можно отправиться в тур по программе кешбэка

13:32 05.10.2020
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГейзерное озеро недалеко от села Акташ в Республике Алтай
Гейзерное озеро недалеко от села Акташ в Республике Алтай - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Начало продаж туров по программе кешбэка запланировано на 15 октября 2020 года, сказала руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова.
"С этого момента и вплоть до 5 декабря все желающие смогут приобрести путевки и гостиничное проживание в рамках нашей программы", – приводятся слова Догузовой в сообщении пресс-службы Ростуризма.
"В поездки можно будет отправиться с момента старта продаж, с 15 октября, и вернуться до 10 января 2021 года", — уточнила глава ведомства.
Она еще раз обратила внимание, что изменились правила получения возврата.
"Мы не только расширили окно продаж, но и сделали условия участия более удобными и доступными для наших граждан, учли пожелания туристов. Теперь в программе есть поездки от двух ночей, и можно отправляться в короткие путешествия на выходные. Мы убрали требование по минимальной стоимости тура или проживания, необходимое для получения кешбэка. Теперь возврат в размере 20 процентов распространяется на путевки любой стоимости. А его максимальный размер увеличен до 20 тысяч рублей", — напомнила Догузова.
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Правительство РФ продлило программу туристического кешбэка: теперь частичный возврат средств можно получить за туры по России до 10 января 2021 года.
В рамках первого этапа акции путевки и проживание с кешбэком можно было приобрести в течение недели с 21 по 28 августа, а поездку нужно было совершить с момента старта программы до конца 2020 года.
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ТуризмКешбэкЗарина ДогузоваТуризмНовости - ТуризмФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)
 
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