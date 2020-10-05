https://ria.ru/20201005/kaspersky-1578247541.html

Kaspersky обнаружила новое заражающее компьютеры вредоносное ПО

Эксперты "Лаборатории Касперского" обнаружили целевую кампанию кибершпионажа, злоумышленники заражают компьютеры вредоносной программой, которая собирает все... РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T15:33

2020-10-05T15:33

2020-10-05T15:33

лаборатория касперского

технологии

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<strong>МОСКВА, 5 окт - РИА Новости.</strong> Эксперты "<a href="http://ria.ru/organization_Laboratorija_Kasperskogo/" target="_blank" data-auto="true">Лаборатории Касперского</a>" обнаружили целевую кампанию кибершпионажа, злоумышленники заражают компьютеры вредоносной программой, которая собирает все недавние документы на устройстве жертвы, архивирует их и передаёт обратно им, говорится в сообщении компании.Программа UEFI загружается ещё до операционной системы и контролирует все процессы на "раннем старте". С помощью нее злоумышленник может получить полный контроль над компьютером: изменить память, содержание диска или заставить операционную систему запустить вредоносный файл. Избавиться от неё не поможет ни замена жёсткого диска, ни переустановка ОС.Эксперты также выяснили, что в основу компонентов буткита UEFI положен код Vector-EDK - специальный конструктор, который был создан кибергруппой Hacking Team и содержит инструкцию по созданию модуля для перепрошивки UEFI. В 2015 году эти и другие исходники Hacking Team в результате утечки оказались в свободном доступе, что позволило злоумышленникам создать собственное ПО."Существуют разные методы заражения UEFI: если этот микрочип не был защищён должным образом, то с помощью спецпрограммы или даже легальных утилит для обновления UEFI, можно запустить вредоносную версию прошивки. Есть ещё способ, предполагающий физический доступ к оборудованию. Как бы то ни было, мы имеем дело с мощным, продвинутым инструментом для кибератак, далеко не каждому злоумышленику под силу сделать такой. Однако с появлением готовых рабочих примеров, возникает опасность повторного использования технологии, тем более что инструкции к ней по-прежнему может скачать любой", - добавил Кузнецов.

https://ria.ru/20200826/kibershpionazh-1576353861.html

https://ria.ru/20200604/1572485779.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

лаборатория касперского, технологии