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Kaspersky обнаружила новое заражающее компьютеры вредоносное ПО
Эксперты "Лаборатории Касперского" обнаружили целевую кампанию кибершпионажа, злоумышленники заражают компьютеры вредоносной программой, которая собирает все... РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T15:33
2020-10-05T15:33
лаборатория касперского
технологии
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<strong>МОСКВА, 5 окт - РИА Новости.</strong> Эксперты "<a href="http://ria.ru/organization_Laboratorija_Kasperskogo/" target="_blank" data-auto="true">Лаборатории Касперского</a>" обнаружили целевую кампанию кибершпионажа, злоумышленники заражают компьютеры вредоносной программой, которая собирает все недавние документы на устройстве жертвы, архивирует их и передаёт обратно им, говорится в сообщении компании.Программа UEFI загружается ещё до операционной системы и контролирует все процессы на "раннем старте". С помощью нее злоумышленник может получить полный контроль над компьютером: изменить память, содержание диска или заставить операционную систему запустить вредоносный файл. Избавиться от неё не поможет ни замена жёсткого диска, ни переустановка ОС.Эксперты также выяснили, что в основу компонентов буткита UEFI положен код Vector-EDK - специальный конструктор, который был создан кибергруппой Hacking Team и содержит инструкцию по созданию модуля для перепрошивки UEFI. В 2015 году эти и другие исходники Hacking Team в результате утечки оказались в свободном доступе, что позволило злоумышленникам создать собственное ПО."Существуют разные методы заражения UEFI: если этот микрочип не был защищён должным образом, то с помощью спецпрограммы или даже легальных утилит для обновления UEFI, можно запустить вредоносную версию прошивки. Есть ещё способ, предполагающий физический доступ к оборудованию. Как бы то ни было, мы имеем дело с мощным, продвинутым инструментом для кибератак, далеко не каждому злоумышленику под силу сделать такой. Однако с появлением готовых рабочих примеров, возникает опасность повторного использования технологии, тем более что инструкции к ней по-прежнему может скачать любой", - добавил Кузнецов.
https://ria.ru/20200826/kibershpionazh-1576353861.html
https://ria.ru/20200604/1572485779.html
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лаборатория касперского, технологии

Kaspersky обнаружила новое заражающее компьютеры вредоносное ПО

15:33 05.10.2020
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкГлобальная атака вируса-вымогателя поразила IT-системы компаний в нескольких странах мира
Глобальная атака вируса-вымогателя поразила IT-системы компаний в нескольких странах мира - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Эксперты "Лаборатории Касперского" обнаружили целевую кампанию кибершпионажа, злоумышленники заражают компьютеры вредоносной программой, которая собирает все недавние документы на устройстве жертвы, архивирует их и передаёт обратно им, говорится в сообщении компании.
Программа UEFI загружается ещё до операционной системы и контролирует все процессы на "раннем старте". С помощью нее злоумышленник может получить полный контроль над компьютером: изменить память, содержание диска или заставить операционную систему запустить вредоносный файл. Избавиться от неё не поможет ни замена жёсткого диска, ни переустановка ОС.
Кибербезопасность - РИА Новости, 1920, 26.08.2020
26 августа, 20:22
В Kaspersky рассказали, как злоумышленники распространяют шпионское ПО
"Этот файл представляет собой загрузчик, он связывается с сервером управления, собирает все недавние документы на компьютере, архивирует их и передаёт обратно на сервер. По сути, это просто шпионаж. ... Сейчас есть информация о двух жертвах буткита UEFI, а также нескольких жертвах кампании, столкнувшихся с целевым фишингом. Все они являются дипломатами, либо членами НКО, а их деятельность связана с Северной Кореей", - прокомментировал ведущий антивирусный эксперт "Лаборатории Касперского" Игорь Кузнецов.
Эксперты также выяснили, что в основу компонентов буткита UEFI положен код Vector-EDK - специальный конструктор, который был создан кибергруппой Hacking Team и содержит инструкцию по созданию модуля для перепрошивки UEFI. В 2015 году эти и другие исходники Hacking Team в результате утечки оказались в свободном доступе, что позволило злоумышленникам создать собственное ПО.
"Существуют разные методы заражения UEFI: если этот микрочип не был защищён должным образом, то с помощью спецпрограммы или даже легальных утилит для обновления UEFI, можно запустить вредоносную версию прошивки. Есть ещё способ, предполагающий физический доступ к оборудованию. Как бы то ни было, мы имеем дело с мощным, продвинутым инструментом для кибератак, далеко не каждому злоумышленику под силу сделать такой. Однако с появлением готовых рабочих примеров, возникает опасность повторного использования технологии, тем более что инструкции к ней по-прежнему может скачать любой", - добавил Кузнецов.
Мужчина в офисе компании Лаборатория Касперского в Москве - РИА Новости, 1920, 04.06.2020
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Эксперты Kaspersky обнаружили атакующее корпоративные сети вредоносное ПО
 
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Лаборатория КасперскогоТехнологии
 
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