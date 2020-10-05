https://ria.ru/20201005/kaska-1578256550.html
СМИ: в Москве водитель автобуса избил школьника металлической каской
В Москве водитель автобуса избил подростка металлической каской, сообщает канал "360" со ссылкой на источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T16:17
2020-10-05T16:17
2020-10-05T17:10
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 5 окт — РИА Новости</strong>. В <a href="https://ria.ru/location_Moskva" target="_blank">Москве</a> водитель автобуса избил подростка металлической каской, сообщает канал <a href="https://360tv.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"360"</a> со ссылкой на источник в правоохранительных органах.Инцидент произошел в субботу, 3 октября. Водитель ГУП "Мосгортранс" два раза ударил девятиклассника по голове и скрылся. Причина нападения не сообщается.Подростка доставили в больницу, где ему диагностировали множественные травмы головы.Подозреваемый задержан. Проводится проверка.
Андрей Шлапаков
А причина наверняка была и не хилая.
22
Алексей Князев
Ударил 2 раза. Диагностировали множественные травмы. Интересно.
11
7
москва
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, происшествия