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СМИ: в Москве водитель автобуса избил школьника металлической каской
В Москве водитель автобуса избил подростка металлической каской, сообщает канал "360" со ссылкой на источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T16:17
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москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 5 окт — РИА Новости</strong>. В <a href="https://ria.ru/location_Moskva" target="_blank">Москве</a> водитель автобуса избил подростка металлической каской, сообщает канал <a href="https://360tv.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"360"</a> со ссылкой на источник в правоохранительных органах.Инцидент произошел в субботу, 3 октября. Водитель ГУП "Мосгортранс" два раза ударил девятиклассника по голове и скрылся. Причина нападения не сообщается.Подростка доставили в больницу, где ему диагностировали множественные травмы головы.Подозреваемый задержан. Проводится проверка.
А причина наверняка была и не хилая.
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Ударил 2 раза. Диагностировали множественные травмы. Интересно.
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москва
РИА Новости
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москва, происшествия

СМИ: в Москве водитель автобуса избил школьника металлической каской

16:17 05.10.2020 (обновлено: 17:10 05.10.2020)
 
© РИА Новости / Евгений ОдиноковДорожный знак "Остановка автобуса"
Дорожный знак Остановка автобуса - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. В Москве водитель автобуса избил подростка металлической каской, сообщает канал "360" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Инцидент произошел в субботу, 3 октября. Водитель ГУП "Мосгортранс" два раза ударил девятиклассника по голове и скрылся. Причина нападения не сообщается.
Подростка доставили в больницу, где ему диагностировали множественные травмы головы.
Подозреваемый задержан. Проводится проверка.
 
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МоскваПроисшествия
 
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