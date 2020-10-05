https://ria.ru/20201005/kaska-1578256550.html

СМИ: в Москве водитель автобуса избил школьника металлической каской

В Москве водитель автобуса избил подростка металлической каской, сообщает канал "360" со ссылкой на источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T16:17

2020-10-05T16:17

2020-10-05T17:10

москва

происшествия

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<strong>МОСКВА, 5 окт — РИА Новости</strong>. В <a href="https://ria.ru/location_Moskva" target="_blank">Москве</a> водитель автобуса избил подростка металлической каской, сообщает канал <a href="https://360tv.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"360"</a> со ссылкой на источник в правоохранительных органах.Инцидент произошел в субботу, 3 октября. Водитель ГУП "Мосгортранс" два раза ударил девятиклассника по голове и скрылся. Причина нападения не сообщается.Подростка доставили в больницу, где ему диагностировали множественные травмы головы.Подозреваемый задержан. Проводится проверка.

Андрей Шлапаков А причина наверняка была и не хилая. 22

Алексей Князев Ударил 2 раза. Диагностировали множественные травмы. Интересно. 11

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москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, происшествия