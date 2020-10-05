https://ria.ru/20201005/kashel-1578214119.html

В Москве пассажир метро напал на кашлявшую женщину без маски

В столичном метро мужчина набросился на кашляющую женщину без маски. Инцидент произошел на станции "Профсоюзная". РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T14:03

2020-10-05T14:03

2020-10-05T14:17

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<strong>МОСКВА, 5 окт —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> В столичном метро мужчина набросился на кашляющую женщину без маски. Инцидент произошел на станции "Профсоюзная".По словам пострадавшей, мужчина начал толкать ее еще на платформе. В вагоне он попытался ударить ее, однако за женщину вступились другие пассажиры.Очевидцы заявляют, что причиной агрессии мужчины стало отсутствие на кашляющей пассажирке маски. В <a href="https://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank">Москве</a> продолжает действовать масочный режим из-за пандемии COVID-19. В общественных местах люди обязаны носить маски и перчатки.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201003/maska-1578138137.html

Здрасьте Приехали Предлагаю прицеплять последний вагон для ковид диссидентов, пусть там хоть обкашляются друг на друга. 121

Вероника Обычно я в таких случаях на стороне женщин, но здесь кроме слов "сама виновата" на ум ничего не приходит. Если уж ты нарушаешь требования главного санитарного врача, то хотя бы не провоцируй других пассажиров! Кашлять можно от чего угодно, но сейчас, первое, что приходит на ум, а не ковид ли у человека? Не нужно в общественных местах кашлять без маски. 109

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Мужчина набросился на женщину в метро из-за кашля На станции московского метро "Профсоюзная" мужчина сначала толкнул женщину, рядом с которой стоял на платформе, а затем набросился на нее и ударил уже в вагоне поезда. Причиной стал кашель пассажирки и отсутствие маски. 2020-10-05T14:03 true PT0M33S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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